Στην τελική ευθεία βρίσκεται το στήσιμο του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ «I am a celebrity get me out of here».







Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε μια μικρή αναβολή στην έναρξη των γυρισμάτων του ριάλιτι στον Άγιο Δομίνικο και αυτό οφείλεται σε δύο λόγους: Ο πρώτος ήταν κάποια θέματα που είχαν να κάνουν με το στήσιμο των χώρων όπου θα γίνονται τα αγωνίσματα, αλλά και με το εκάστοτε κόνσεπτ των δοκιμασιών. O δεύτερος ήταν η άρνηση πολλών celebrities για τη συμμετοχή τους στο ριάλιτι, καθώς αυτή τη στιγμή πολλοί είναι επικεντρωμένοι στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.







Πολλά είναι, λοιπόν, τα ονόματα που έχουν ακουστεί, και οι υπογραφές -όπως γίνεται και με το «Survivor»- αναμένεται να πέσουν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.







Πολύ κοντά στη συμμετοχή τους είναι οι: Δημήτρης Βλάχος, Νίκος Αναδιώτης, Τάσος Ξιαρχό, Μαρία Καλάβρια και Αγγελική Ηλιάδη.

Η διαπραγμάτευση με την πρώην βουλευτή Ραχήλ Μακρή συνεχίζεται, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ένα ακόμη όνομα έχει πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων και δεν αποκλείεται να γίνει και η επίσημη πρόταση τα επόμενα εικοσιτετράωρα.







Πρόκειται για τον πρώην περιφερειάρχη Μακεδονίας Παναγιώτη Ψωμιάδη, ο οποίος άλλωστε είχε συμμετάσχει και στο παρελθόν σε ριάλιτι και συγκεκριμένα στη «Φάρμα». Η τελική αποστολή, με επικεφαλής τους παρουσιαστές Γιώργο Λιανό και Καλομοίρα, πρόκειται να αναχωρήσει άμεσα για τον Άγιο Δομίνικο. Τα γυρίσματα θα διαρκέσουν περίπου δύο μήνες, ενώ το ριάλιτι θα προβάλλεται με δύο επεισόδια εβδομαδιαίως από τον ΣΚΑΪ.







Πηγή: On Time – Αλέξης Μίχας







Πηγή: tvnea.com