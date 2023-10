Το νερό με λεμόνι είναι ρόφημα που ακούγεται συχνά αναφερόμενο σε απώλεια βάρους και συνδέεται καμία φορά με την αποτοξίνωση. Η πανάρχαια αυτή τάση ευεξίας έχει γίνει viral στο TikTok τις τελευταίες εβδομάδες, υποσχόμενη να ενισχύσει την ενυδάτωση, να βελτιώσει την πέψη και να αυξήσει τα επίπεδα βιταμινών και μετάλλων. Έκθεση του 2019 διαπίστωσε ότι το νερό με λεμόνι θα μπορούσε να έχει αντιγηραντικά αποτελέσματα, να βελτιώσει το μικροβίωμα του εντέρου και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής. Ομοίως, μια εφημερίδα του 2021 ανέφερε επίσης ότι η κατανάλωση νερού με λεμόνι πριν από τα γεύματα βελτίωσε την πέψη όσων το έπιναν αντί για σκέτο νερό.Αν και τα οφέλη δεν είναι λίγα, σύμφωνα με το mentalheathcenter η υπερβολική κατανάλωση νερού με λεμόνι μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση του σμάλτου των δοντιών, πεπτικά προβλήματα και αλλαγές στην αρτηριακή πίεση. Αν και μπορεί να είναι μέρος μιας υγιεινής διατροφής με μέτρο, άτομα με ορισμένα φάρμακα ή υπάρχοντα γαστρεντερικά προβλήματα θα πρέπει να γνωρίζουν τις πιθανές επιπτώσεις του.Η όξινη διάβρωση μπορεί να βλάψει το εξωτερικό στρώμα των δοντιών. Το σμάλτο φθείρεται λόγω των όξινων τροφών και ποτών, καθιστώντας τα πιο επιρρεπή στη φθορά και την ευαισθησία, καθώς και λιγότερο ελκυστικά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει κοιλότητες, πόνο, αποχρωματισμούς και άλλα προβλήματα. Το πολύ νερό με λεμόνι μπορεί επίσης να οδηγήσει σε καούρα, ναυτία, έμετο και άλλα συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης.

Τα οφέλη



Αυτά είναι τα 6 οφέλη της κατανάλωσης νερού με λεμόνι, σύμφωνα με τους επιστήμονες υγείας του Healthline.



1. Προωθεί την ενυδάτωση



Η χρήση χυμού λεμονιού ως πρόσθετο στο νερό, δίνει γεύση και μπορεί στην πραγματικότητα να οδηγήσει σε περισσότερη ενυδάτωση.



2. Καλή πηγή βιταμίνης C



Τα εσπεριδοειδή όπως τα λεμόνια περιέχουν βιταμίνη C, ένα κύριο αντιοξειδωτικό που βοηθά στην προστασία των κυττάρων από τις βλαβερές ελεύθερες ρίζες. Επιπλέον, η βιταμίνη C παίζει βοηθά το σώμα να συνθέτει κολλαγόνο, να απορροφά σίδηρο και να παράγει ορμόνες. Αντιθέτως, η μη κατανάλωση αρκετής βιταμίνης C μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα, όπως μεταξύ άλλων αυπνία, χαλάρωση των δοντιών και ξηρό δέρμα. Το στύψιμο ενός λεμονιού 48 γραμμαρίων σε ένα ποτήρι νερό θα σας προσφέρει το 21% της ημερήσιας αξίας βιταμίνης C.



3. Μπορεί να υποστηρίξει την απώλεια βάρους



Η κατανάλωση νερού με λεμόνι μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την πρόσληψη νερού, κάτι που συχνά συνιστάται ως στρατηγική απώλειας βάρους. Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία που το δικαιολογούν.



Σε μελέτη του 2018, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες που έλαβαν οδηγίες να πίνουν νερό πριν φάνε ένα δοκιμαστικό γεύμα έτρωγαν λιγότερο, από ό,τι όταν έτρωγαν χωρίς να έχουν πιει νερό προηγουμένως.



4. Εύκολη εναλλακτική στα ζαχαρούχα ποτά



Τα αναψυκτικά με ζάχαρη, όπως ο χυμός, η σόδα, τα αθλητικά ποτά, το ζαχαρούχο νερό και τα ενεργειακά ποτά, είναι η κορυφαία πηγή προστιθέμενων σακχάρων στην διατροφή και η τακτική κατανάλωση αυτών των ποτών σχετίζεται με μια σειρά από παθήσεις υγείας. Εάν αντικαθιστάτε τα ζαχαρούχα ποτά με νερό με λεμόνι θα σας βοηθήσει να μειώσετε τη ζάχαρη χωρίς να θυσιάσετε τη γεύση.



5. Το κιτρικό οξύ βοηθά στην πρόληψη της πέτρας στα νεφρά



Το κιτρικό οξύ στα λεμόνια μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της πέτρας στα νεφρά, καθώς κάνει τα ούρα λιγότερο όξινα και μπορεί ακόμη και να διασπάσει μικρές πέτρες. Ο χυμός λεμονιού περιέχει κιτρικό οξύ, ωστόσο μπορεί να χρειαστούν μεγάλες ποσότητες για να αυξηθεί το pH των ούρων σας. Το Εθνικό Ίδρυμα Νεφρού προτείνει την ανάμειξη περίπου 100 γρ. συμπυκνωμένου χυμού λεμονιού με νερό ως συμπληρωματικό διαιτητικό φάρμακο μαζί με άλλα φάρμακα για την πρόληψη της πέτρας στα νεφρά.



6. Μπορεί να βοηθήσει την πέψη



Η κατανάλωση νερού με λεμόνι πριν από τα γεύματα μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση και στη βελτίωση της πέψης. Αυτό συμβαίνει επειδή το κιτρικό οξύ που βρίσκεται στο χυμό λεμονιού έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει την έκκριση γαστρικού οξέος, ένα πεπτικό υγρό που παράγεται στο στομάχι και επιτρέπει στο σώμα να διασπά και να αφομοιώνει τα τρόφιμα.



Σε μελέτη του 2021, οι συμμετέχοντες έπιναν 300 mL είτε νερό, είτε νερό με λεμόνι πριν από το φαγητό για 4 εβδομάδες. Οι ερευνητές συνέλεξαν δείγματα κοπράνων πριν και μετά την περίοδο δοκιμής και αναλύθηκε η εντερική μικροχλωρίδα των συμμετεχόντων. Διαπιστώθηκε ότι η πρόσληψη νερού με λεμόνι πριν από το γεύμα φάνηκε να προάγει την πέψη και την περίσταλση (εναλλασσόμενη σύσπαση και χαλάρωση, από άνω προς τα κάτω των μυών του στομάχου και του γαστρεντερικού σωλήνα). Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες μελέτες μεγάλης κλίμακας για την πλήρη κατανόηση των επιδράσεων του λεμονιού στην πέψη.

themaygeias