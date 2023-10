2023-10-07 15:00:03

Ο Τρύφωνας Σαμαράς είναι η πρώτη προσθήκη στο «I'm a Celebrity get me out of here», όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε δηλώσεις του.



Μιλώντας στην κάμερα του «Γεια σου» ο hair stylist είπε: «Τώρα μόλις έπεσε η υπογραφή με την Acun Media, φεύγω. Σήμερα σηκώθηκα και έκλαψα, δεν ξέρω μ ε έπιασε λίγος φόβος. Φοβάμαι τα πάντα. Θα τα καταφέρω ρε παιδί μου πιστεύω, τι να πω. Δεν έχω κάνει κάμπινγκ, δεν έχω κοιμηθεί χωρίς μαξιλάρι, δεν έχω κοιμηθεί έξω, μια φορά πήγα να το κάνω στις Μαλδίβες είδα κάτι ζουζούνια και είπα "πήγαινε μέσα"».



Για τους άλλους παίκτες στο ριάλιτι, είπε: «Είναι φίλοι μου, η Δήμητρα Αλεξανδράκη είναι πολύ φίλη μου την αγαπώ και πιστεύω να με περιμένει».



«Είμαι "στην πρώτη δυσκολία φεύγω"» απάντησε σε ερώτηση για το αν θα καταβάλει προσπάθεια στο ριάλιτι και ξέσπασε σε γέλια. «Πρέπει να φτιάξω βαλίτσες να κάνω ένα ξύρισμα, μια αποτρίχωση, εκεί θα βγουν τα μούσια» συνέχισε γελώντας ο Τρύφωνας Σαμαράς και τέλος, τραγούδησε το «θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν».



Πηγή: tvnea.com



