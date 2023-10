Η επαρκής παροχή αντιοξειδωτικών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της μεταβολικής ομοιόστασης και τη μείωση του οξειδωτικού στρες κατά την αποτοξίνωση.Τα αναδυόμενα στοιχεία δείχνουν ότι ορισμένες κατηγορίες φυτοθρεπτικών συστατικών μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη της διαδικασίας αποτοξίνωσης διεγείροντας το συκώτι να παράγει ένζυμα αποτοξίνωσης ή ενεργώντας ως αντιοξειδωτικά που εξουδετερώνουν τις βλαβερές επιδράσεις των ελεύθερων ριζών.Αυτή η μελέτη σχεδιάστηκε για να εξετάσει τα αποτελέσματα ενός καθοδηγούμενου προγράμματος μεταβολικής αποτοξίνωσης 28 ημερών σε υγιείς ενήλικες.Οι συμμετέχοντες ανατέθηκαν τυχαία να καταναλώνουν μια πλήρη τροφή, συμπλήρωμα πολλαπλών συστατικών (n = 14, εκπαίδευση και παρέμβαση) ή τροφή ελέγχου (n = 18, εκπαίδευση και υγιεινό γεύμα) καθημερινά για τη διάρκεια της δοκιμής.Ολόκληρο το συμπλήρωμα διατροφής περιείχε 37 g/μερίδα ενός αποκλειστικού, πολυσυστατικού διατροφικού μείγματος με τη μορφή ενός επανυδατούμενου σέικ.Η ετοιμότητα του προγράμματος εξασφαλίστηκε κατά την έναρξη χρησιμοποιώντας μια επικυρωμένη βαθμολογία ευεξίας που αντιλαμβάνεται τον εαυτό της και ένα πάνελ μεταβολισμού αίματος, υποδεικνύοντας σταθερή συναισθηματική και σωματική ευεξία και στις δύο ομάδες.Δεν βρέθηκαν σημαντικές αλλαγές ή δυσμενείς επιπτώσεις στη σωματική ή συναισθηματική υγεία, την κυτταρική γλουταθειόνη (GSH) και την αναλογία GSH:GSSG, την πορφυρίνη και τους βιοδείκτες ηπατικής αποτοξίνωσης στα ούρα.Η παρέμβαση συσχετίστηκε θετικά με 40% αύξηση της συνολικής κυτταρικής αντιοξειδωτικής ικανότητας (p = 0,001) και μείωση 13% των ενεργών ειδών οξυγόνου (p = 0,002).Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι η κατανάλωση μιας ολόκληρης διατροφικής παρέμβασης ως μέρος του προγράμματος καθοδηγούμενης αποτοξίνωσης υποστήριξε την αποτοξίνωση φάσης ΙΙ, εν μέρει, προάγοντας την ενισχυμένη σάρωση ελεύθερων ριζών και τη διατήρηση της ομοιόστασης οξειδοαναγωγής κάτω από τη φυσική ικανότητα ανακύκλωσης γλουταθειόνης του σώματος.Panda C, Komarnytsky S, Fleming MN, Marsh C, Barron K, Le Brun-Blashka S, Metzger B. Guided Metabolic Detoxification Program Supports Phase II Detoxification Enzymes and Antioxidant Balance in Healthy Participants. Nutrients. 2023 May 6;15(9):2209. doi: 10.3390/nu15092209. PMID: 37432335; PMCID: PMC10181083.πηγή του άρθρου:https://iribeyond.com/metavoliki-apotoxinosi-kai-antioxeidotiki-isorropia/