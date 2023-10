Ανακοίνωση εξέδωσε ο τηλεοπτικό σταθμός One Channel Κύπρου στην οποία διευκρινίζει ότι έχει άδεια μετάδοσης εκπομπών και σειρών του Mega Ελλάδος.







Σημειώνει ότι οποίοι νομίζουν ότι θίγονται τα συμφέροντά τους μπορεί να προσφύγουν στη δικαιοσύνη στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Αναφορικά με δημοσιεύματα στον Κυπριακό, ελληνικό, έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σας ενημερώνουμε ότι βάσει συμφωνίας 31 Αυγούστου 2023 , η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. Τηλεοπτικός Σταθμός που εδρεύει στην Αθήνα με Α.Φ.Μ. 801872207 και διαχειρίζεται τον Τηλεοπτικό Σταθμό με το λογότυπο ONE CHANNEL και εκπροσωπείται νόμιμα από το Διονύση Παναγιωτάκη παρέχει άδεια Αποκλειστικής Τηλεοπτικής μετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων παραγωγής του ONE CHANNEL Ελλάδος, επίσης άδεια Αποκλειστικής Τηλεοπτικής Μετάδοσης Μεμονωμένων Τηλεοπτικών Προγραμμάτων Παραγωγής Τρίτων, το δικαίωμα χορήγησης υπό όρους που έχει εξασφαλίσει ο τηλεοπτικός σταθμός ONE CHANNEL Ελλάδος αναφέρεται ρητά στα:

Παραρτήματα Α: Τηλεοπτικές Σειρές Library Mega

Παράρτημα B: Σειρές που έχουν δοθεί από το MEGA

Παράρτημα Γ: Ενημερωτικές ,Ψυχαγωγικές Εκπομπές ONE CHANNEL Ελλάδος

Όπου αναφέρονται ονομαστικά ο τίτλος κάθε προγράμματος κάθε εκπομπής και κάθε τηλεοπτικής σειράς, προγράμματα τα οποία νόμιμα προβάλλει το ONE CHANNEL Κύπρου από τις 2 Οκτωβρίου 2023 και οπωσδήποτε θα συνεχίσει να προβάλει.







Οπότε οποίοι νομίζουν ότι θίγονται τα συμφέροντά τους μπορεί να προσφύγουν στη δικαιοσύνη στο Ανώτατο Δικαστήριο.







Στην περίπτωση όμως που οι νομικοί σύμβουλοι του Τηλεοπτικού Σταθμού ONE CHANNEL Κύπρου διαπιστώσουν ψευδείς και ανακριβή δημοσιεύματα που στόχο έχουν να πλήξουν την αξιοπιστία και το καλό όνομα του ONE CHANNEL Κύπρου θα αναγκαστούν να κινηθούν με δικαστικά μέτρα κατά πάντων.







Πη

Πηγή: tvnea.com