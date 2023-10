Το Κάμελοτ στο Netflix - Η νέα σειρά για τους Κένεντι θα κατατροπώσει το The Crown

«Το μυθιστόρημα ξετυλίγει τις πρώτες σχέσεις του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, τις εμπειρίες του στο στρατό, τις ιδέες και τα γραπτά του και φυσικά τις πολιτικές του φιλοδοξίες».

Ήταν το πιο ζηλευτό ζευγάρι όλης της Αμερικής. Ο πανέξυπνος Αμερικανός πρόεδρος και η πιο κομψή Πρώτη Κυρία, πριν τη σχέση τους διαβρώσουν οι απαιτήσεις του ανώτατου αξιώματος και οι στρατιές των άλλων γυναικών που πέρασαν από τη ζωή του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι και πάγωσαν το χαμόγελο στο πρόσωπο της Τζάκι Κένεντι.







Το Netflix, αφού εξάντλησε το δράμα της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας σε 6 συνέχειες, καταπιάνεται τώρα με τον... πρίγκιπα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πόσο αληθινό ήταν τελικά το Κάμελοτ, το προσωνύμιο που είχε δώσει η ίδια η Τζάκι στον οίκο των Κένεντι σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Life» τον Δεκέμβριο του 1963 για να περιγράψει την ευτυχισμένη αλλά σύντομη θητεία του δολοφονημένου προέδρου στον Λευκό Οίκο.

Η σειρά, που θα είναι αφιερωμένη στο προεδρικό ζεύγος που οι Αμερικανοί δεν ξεχνούν, σύμφωνα με πολλές πρόσφατες δημοσκοπήσεις, μπορεί να μην έχει έχει ακόμη τίτλο, αλλά θα κινηθεί στη λογική του The Crown, που αφηγήθηκε τη ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ ΙΙ από τα παιδικά της χρόνια μέχρι τη στέψη της και όλα όσα κομβικά συνέβησαν στα 70 χρόνια της στο θρόνο.

Το σενάριο θα γράψει ο βραβευμένος με Όσκαρ, Έρικ Ροθ, του Forest Gump και θα βασιστεί στο βιβλίο JFK: Coming Of Age In The American Century, 1917-1956 του Φρανκ Λόγκεβαλ.







Νεαρός δημοσιογράφος με μεγάλο ένστικτο

«Ο συγγραφέας ακολουθεί τον Κένεντι κατά τη γέννηση του Ψυχρού Πολέμου, δείχνοντας πως από τη θέση του νεαρού δημοσιογράφου το 1945 συνειδητοποίησε την απειλή που θα αποτελούσε μια ιμπεριαλιστική Ρωσία, και σημειώνοντας την κατανόηση που είχε για για τις διεθνείς σχέσεις, η οποία οφειλόταν μερικώς στην εκπαίδευσή του στο Χάρβαρντ στις Πολιτικές Επιστήμες, καθώς και τις ακριβείς σκέψεις του για την ουσία και τα κίνητρα των παγκόσμιων ηγετών που συνάντησε στα πρώτα χρόνια της ζωής του ως ο πλούσιος γιος του Βρετανού πρέσβη», συνεχίζει το ίδιο κείμενο.







Το καστ είναι σίγουρο ότι θα επιλεχθεί με μεγάλη προσοχή, ενώ τα στοιχήματα ότι θα ξεπεράσει σε βραβεία και τηλεθέαση το The Crown πέφτουν ήδη βροχή.







Πηγή:tanea.gr

Πηγή: tvnea.com