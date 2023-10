Για μόλις δύο επεισόδια θα προβληθεί το The Secret Song στον Alpha με παρουσιάστρια τη Ναταλία Γερμανού μετά από προβλήματα που δημιουργήθηκαν για την παραγωγή της εκπομπής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της RealNews, o Alpha είχε έρθει σε αρχική συμφωνία με την Barking Well Media για την προβολή 8 επεισοδίων με την προοπτική όμως η εκπομπή να παίξει σε όλη τη σεζόν εβδομαδιαία.







Η συνεργασία ξεκίνησε τον Ιούνιο με το σόου να γυρίζει 2 επεισόδια μέσα στον Ιούνιο στο πλατό στο οποίο γυριζόταν και το Just the 2 of us.

Το κανάλι επανήλθε τον Οκτώβριο και ζήτησε από την εταιρεία παραγωγής να συνεχιστούν τα γυρίσματα ωστόσο η Barking Well δήλωσε αδυναμία να προχωρήσει στην παραγωγή.







Όπως αναφέρεται το συγκεκριμένο πλατό έχει ξεστηθεί από τον Ιούνιο ενώ και η ομάδα που έτρεχε το πρότζεκτ έχει διαλυθεί. Έτσι δεν αναμένεται να γυριστούν άλλα επεισόδια και το The Secret song θα προβάλει τα 2 επεισόδια μέσα στον Δεκέμβριο και μετά τέλος…

Πηγή: tvnea.com