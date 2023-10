2023-10-29 09:33:35

«The Break» με τη Βάσω Λασκαράκη, και αυτή την Κυριακή 29 Οκτωβρίου στις 15.10, στον ΣΚΑΪ, με ωραίες συζητήσεις, πρωτότυπες στήλες, celebrities της εγχώριας και της διεθνούς showbiz, κοσμικά event και δημοσιογραφικά αφιερώματα.



Ο Μελέτης Ηλίας μιλά για τις οικονομικές δυσκολίες που πέρασε πριν κάνει τηλεόραση, τη σχέση του με την έφηβη κόρη του, τις αστείες εμπειρίες του με τη Βάσω off camera και τους εφιάλτες του ως κινηματογραφικός παραγωγός.



Ο Μιχάλης Ρέππας είναι ο άνθρωπος πίσω από τις πιο επιτυχημένες σειρές της τηλεόρασης. Γιατί τον κατηγόρησαν για ρατσισμό όταν κυκλοφόρησε το «Κλάμα βγήκε απ’ τον παράδεισο» και ποια είναι η πιο χαρακτηριστική ατάκα που του λένε στον δρόμο;



«We are family» με τον Θοδωρή Κατσαφάδο και τη Μαριλού Κατσαφάδου. Γιατί έπαθε σοκ όταν έμαθε πως η κόρη του θέλει να γίνει ηθοποιός και πώς έπρεπε να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους μετά την ξαφνική απώλεια της συζύγου του, Χριστίνας Βαρζοπούλου.



Η Βάσω κάνει για πρώτη φορά διαλογισμό με δασκάλα τη Δωροθέα Μερκούρη, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης φτιάχνει τούρτα σοκολατίνα με βάση



γκοφρέτας ενώ οι ηθοποιοί της ταινίας «Άκου ποιος μιλάει» δίνουν τις πιο ξεκαρδιστικές απαντήσεις στις πιο αστείες ερωτήσεις.



Αυτή η εκπομπή δεν θα θέλεις να πάει σε break!



The Break



Κάθε Κυριακή στις 15:10, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ