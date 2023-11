Η μείωση της ημερήσιας πρόσληψης νατρίου κατά περίπου 4.000 mg/ημέρα μείωσε σημαντικά τη συστολική αρτηριακή πίεση σε περισσότερο από το 70% των ενηλίκων, ηλικίας 50 έως 75 ετών, σε μόλις μία εβδομάδα σε σύγκριση με τη συνήθη δίαιτά τους, σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε στις Επιστημονικές Συνεδρίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας 2023. Η πλήρης μελέτη, στη οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 200 ενήλικες, ηλικίας 50-75 ετών, δημοσιεύτηκε στο The Journal of the American Medical Association.Οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν είτε σε δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε νάτριο με 2.200 mg νατρίου που προστίθεται στη συνήθη ημερήσια δίαιτά τους είτε σε δίαιτα χαμηλή σε νάτριο με συνολικά 500 mg νατρίου ημερησίως για μία εβδομάδα. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες άλλαξαν την αντίθετη δίαιτα για μία εβδομάδα. Η αρτηριακή πίεση των συμμετεχόντων μετρήθηκε σε μια περίοδο 24 ωρών την τελευταία ημέρα κάθε δίαιτας.Τα αποτελέσματα διαπίστωσαν ότι μια εβδομάδα δίαιτας χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο μείωσε σημαντικά τη συστολική αρτηριακή πίεση σε σχεδόν το 75% των ενηλίκων.Πρόσθετα αποτελέσματα:Οι διάμεσες μετρήσεις της συστολικής αρτηριακής πίεσης ήταν 125-, 126- και 119-mm Hg για τη συνήθη δίαιτα, υψηλή και χαμηλή σε νάτριο, αντίστοιχα.Η συστολική αρτηριακή πίεση μειώθηκε σημαντικά κατά 7-8 mm Hg για τους συμμετέχοντες ενώ ακολουθούσαν δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες στην ομάδα υψηλής περιεκτικότητας σε νάτριο και κατά 6 mm Hg σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που ακολουθούσαν τη συνήθη δίαιτά τους. Αυτές οι μειώσεις της συστολικής αρτηριακής πίεσης είναι συγκρίσιμες με τις μειώσεις που επιτυγχάνονται με ένα κοινό φάρμακο πρώτης γραμμής για την υπέρταση.Η συνήθης δίαιτα για τα περισσότερα άτομα ήταν ήδη πολύ υψηλή σε νάτριο σε περίπου 4.500 mg/ημέρα. Η συστολική αρτηριακή πίεση των συμμετεχόντων δεν ήταν σημαντικά μεγαλύτερη με τη δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε νάτριο σε σύγκριση με τη συνήθη δίαιτα.Αντίθετα, η επιστροφή σε μια δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο αύξησε την αρτηριακή πίεση όταν ξεκινούσε από το σημείο αναφοράς με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο.

«Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μείωση της αρτηριακής πίεσης μέσω της διατροφικής μείωσης του νατρίου μπορεί να επιτευχθεί με ασφάλεια και γρήγορα μέσα σε μία εβδομάδα», είπε Deepak K. Gupta, MD, MSCI, FAHA, αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής και διευθυντής του Vanderbilt Translational and Clinical Cardiovascular Research Center στο τμήμα καρδιαγγειακής ιατρικής στο Vanderbilt University Medical Center, στο Nashville, Tennessee. . «Η μελέτη μας υποστηρίζει επίσης τη θέση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας ότι η κατανάλωση περίσσειας νατρίου πέρα ​​από τα συνιστώμενα επίπεδα σχετίζεται με την αύξηση της αρτηριακής πίεσης».



«Αυτό ενισχύει τη σημασία των μειώσεων στη διατροφική πρόσληψη νατρίου για να βοηθήσει στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, ακόμη και μεταξύ ατόμων που λαμβάνουν ήδη φάρμακα για την υπέρταση», είπε ο Gupta. «Όπως κάθε σωματική δραστηριότητα είναι καλύτερη από καμία για τους περισσότερους ανθρώπους, οποιαδήποτε μείωση νατρίου από την τρέχουσα συνηθισμένη δίαιτα είναι πιθανώς καλύτερη από καμία».



Για να διαβάσετε τη μελέτη πατήστε ΕΔΩ.



Αναφορά: Gupta DK , Lewis CE , Varady KA, et al. Επίδραση του διαιτητικού νατρίου στην αρτηριακή πίεση : Δοκιμή διασταύρωσης . ΤΖΑΜΑ. Δημοσιεύθηκε ηλεκτρονικά στις 11 Νοεμβρίου 2023. doi:10.1001/jama.2023.23651



