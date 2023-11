Η Intel παρουσίασε μια νέα ενημερωμένη έκδοση προγράμματος οδήγησης γραφικών που περιέχει βελτιστοποιήσεις για παιχνίδια PC, με έναν τίτλο που τρέχει σε DX11 να βλέπει βελτίωση κατά 750%, ενώ σε DX12 η αύξηση είναι έως και 53%. Η υποστήριξη νέων τίτλων περιλαμβάνει τα The Talos Principle 2, Robocop: Rogue City, Star Ocean II R, το δημοφιλές shooter πολλαπλών FPS Call of Duty Modern Warfare III και το "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name". Το νέο πρόγραμμα οδήγησης Arc διαθέτει επίσης βελτιστοποιήσεις για άλλα παιχνίδια και ορισμένες διορθώσεις.

Βελτιστοποιήσεις επιδόσεων παιχνιδιών DX11

Η Intel ισχυρίζεται ότι το νέο πρόγραμμα οδήγησης Arc 31.0.101.4952 προσφέρει τεράστια αύξηση της απόδοσης σε ορισμένα παιχνίδια

. Η Intel μέτρησε την αύξηση των επιδόσεων σε ρυθμίσεις 1080p Ultra και όπως είναι αναμενόμενο, η αύξηση των επιδόσεων ποικίλλει. Είναι οι εξής: Guild Wars 2 (DX11): 1080p με ρυθμίσεις Ultra.Halo: The Master Chief Collection (DX11): 1080p με βελτιωμένες ρυθμίσεις: Μέχρι 750% μέση αύξηση FPS σε 1080p με βελτιωμένες ρυθμίσειςSid Meier's Civilization V (DX11): Μέχρι 6% μέση αύξηση των FPS στα 1080p με υψηλές ρυθμίσειςTotal War: Warhammer (DX11): Μέχρι 10% μέση αύξηση των FPS στα 1080p με ρυθμίσεις UltraLost Ark (DX11): 1080p με πολύ υψηλές ρυθμίσειςWarhammer: Vermintide 2 (DX11): 1080p με ακραίες ρυθμίσειςSniper Elite 3 (DX11): σε 1080p με ρυθμίσεις UltraWorld War Z (DX11): 1080p με ρυθμίσεις UltraEuro Truck Simulator 2 (DX11): σε 1080p με ρυθμίσεις UltraYakuza 0 (DX11): Μέχρι 154% μέση αύξηση των FPS σε 1080p με ρυθμίσεις UltraCall of Duty: Infinite Warfare (DX11): 1080p με ρυθμίσεις UltraAlien: Isolation (DX11): σε 1080p με ρυθμίσεις UltraFar Cry Primal (DX11): 1080p με ρυθμίσεις UltraFar Cry 5 (DX11): 1080p με ρυθμίσεις UltraFar Cry New Dawn (DX11): 1080p με ρυθμίσεις Ultra

Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης γραφικών ισχύει τόσο για τις διακριτές GPU της σειράς Arc της Intel όσο και για τις CPUs με ενσωματωμένα γραφικά από τις CPUs Intel 11ης γενιάς Tiger Lake, Rocket Lake και Tiger Lake-H έως και 14ης γενιάς, Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης είναι διαθέσιμο για Windows 10 και Windows 11. Μπορείτε να κατεβάσετε τη νέα ενημέρωση εδώ.

Γνωστά προβλήματα

Η Intel γνωρίζει ορισμένα ζητήματα που δεν αντιμετωπίζονται από την ενημερωμένη έκδοση γραφικών, όπως το πρόβλημα Dynamic Resolution Scaling στο Starfield στο DX12 και τα θέματα με την εγκατάσταση σε φορητούς υπολογιστές με Iris Xe+ Iris Xe Max. Ωστόσο, η Intel επισημαίνει επίσης ότι μια διαδικασία επανεκκίνησης και επανεγκατάστασης του συστήματος αντιμετωπίζει το πρόβλημα.

Υπάρχει επίσης ένα γνωστό πρόβλημα με το Arc Control Studio, όπως η λειτουργία λήψης που δημιουργεί πολλαπλά αρχεία βίντεο με ορισμένα παιχνίδια και η λανθασμένη αναγνώριση DisplayPort για HDMI (σύμφωνα με τις σημειώσεις έκδοσης). Αυτά τα γνωστά ζητήματα συνήθως επισημαίνονται με όλες τις ενημερώσεις γραφικών, ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν ότι η ομάδα οδηγών Intel έχει εντοπίσει το πρόβλημά της. Αυτά θα πρέπει να διορθωθούν με μελλοντικές ενημερώσεις.

Είναι ενδιαφέρον ότι η Intel τονίζει ότι ο ελεγκτής Arc RGB έχει σχεδιαστεί από κοινού με την Cooler Master. Είναι διαθέσιμο για λήψη εδώ.

