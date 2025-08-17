Παρά τις πρόσφατες αναταραχές στη διοίκηση της Intel και τις αμφιλεγόμενες μελλοντικές φιλοδοξίες της, η εταιρεία παραμένει σταθερά στον χώρο κατασκευής επεξεργαστών. Η Intel εργάζεται αυτή τη στιγμή στη σειρά Panther Lake (για φορητούς υπολογιστές) που αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος, αλλά και στη σειρά Nova Lake του επόμενου έτους, για την οποία έχουμε νέες πληροφορίες.

Η πιο πρόσφατη διαρροή αποκαλύπτει τις ακριβείς διαμορφώσεις πυρήνων όλων των παραλλαγών Nova Lake, συμπεριλαμβανομένου του κορυφαίου μοντέλου Nova Lake-HX. Σύμφωνα με τον αξιόπιστο πληροφοριοδότη Jaykihn, η σειρά Nova Lake θα κυκλοφορήσει στις συνηθισμένες παραλλαγές HX, H και U, καθεμία με στόχευση σε διαφορετικές κατηγορίες φορητών υπολογιστών.Στην κορυφή της σειράς, το κορυφαίο μοντέλο Nova Lake-HX θα διαθέτει οκτώ P-Cores, 16 E-Cores και τέσσερις χαμηλής κατανάλωσης LP-E Cores, καθώς και μια ενσωματωμένη GPU Xe3 με τέσσερις πυρήνες – συνολικά 28 πυρήνες CPU. Αυτό το τοποθετεί στην ίδια κατηγορία με τον Arrow Lake 285HX, αν και με διαφορετική ισορροπία πυρήνων υψηλής απόδοσης.Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αυτή η διαρροή δεν αναφέρει τα τσιπ Nova Lake-AX που είχαν εμφανιστεί νωρίτερα. Πρόσφατες αναφορές υποδεικνύουν ότι αυτά πιθανώς έχουν ήδη καταργηθεί, γεγονός που σημαίνει ότι η Intel εξακολουθεί να μην έχει απάντηση στους AMD Strix Halo.Η μεσαία κατηγορία Nova Lake-H θα φτάνει τους 16 πυρήνες (τέσσερις P-Cores, οκτώ E-Cores και τέσσερις LP-E Cores) και θα προσφέρει έως και 12 πυρήνες GPU Xe3 ανάλογα με το μοντέλο. Αυτά τα σχέδια μοιράζονται ομοιότητες με τα Panther Lake-H τσιπ που διέρρευσαν πριν μερικές εβδομάδες, αν και με διαφορετικές μικροαρχιτεκτονικές CPU και ελαφρώς τροποποιημένη διάταξη GPU.Στη συνέχεια, έχουμε την οικογένεια Nova Lake-U με μέγιστο αριθμό πυρήνων οκτώ (4P+4LP) μαζί με τέσσερις πυρήνες Xe3 για την ενσωματωμένη GPU. Στο χαμηλότερο άκρο, αναμένεται επίσης ένα μοντέλο 2P+4LP, με μόνο δύο πυρήνες Xe3, τοποθετημένο ως διάδοχος της πλατφόρμας Wildcat Lake της Intel, που απευθύνεται σε οικονομικά φορητούς υπολογιστές όπου το κόστος και η αυτονομία αποτελούν τις κύριες προτεραιότητες.Η σειρά Nova Lake πρόκειται επίσης να εισαγάγει μικροαρχιτεκτονικές που διαφέρουν από τις τρέχουσες σειρές Lunar Lake και Arrow Lake. Αναμένουμε να δούμε P-Cores Coyote Cove και E-Cores Arctic Wolf, μαζί με πυρήνες LP-E βασισμένους στο Skymont. Οι πυρήνες GPU προέρχονται από την αρχιτεκτονική Xe3 'Celestial' της Intel. Επίσης, υπήρξε επιβεβαίωση από τις φήμες ότι το Nova Lake για φορητούς δεν θα χρησιμοποιήσει δύο υπολογιστικά tiles όπως ο αντίστοιχος επιτραπέζιος.Αξίζει να σημειωθεί ότι το Nova Lake απέχει περισσότερο από ένα χρόνο και πολλά μπορούν να αλλάξουν πριν την πραγματική κυκλοφορία του. Πιθανότατα θα ακούσουμε περισσότερα για το Nova Lake μετά την κυκλοφορία του Panther Lake, που αναμένεται στο δεύτερο μισό του τρέχοντος έτους, φέρνοντας επιτέλους τη διαδικασία 18A της Intel στην αγορά.