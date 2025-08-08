Η Intel έκανε αίσθηση το καλοκαίρι του 2025 εισάγοντας διακριτικά τον νέο επεξεργαστή Core 5 120 στην αγορά – έναν επεξεργαστή που περισσότερο μοιάζει με «μεταμφιεσμένο» i5-12400 της 12ης γενιάς, παρά με αντιπρόσωπο των σύγχρονων CPU της εταιρείας. Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση, καθώς η Intel ανανεώνει το τοπίο των budget CPUs προσφέροντας ελάχιστα διαφοροποιημένα specs σε σχέση με ένα chip όπου η παραγωγική διαδικασία έχει πλέον χαμηλό κόστος.

Σχεδιαστικά, ο Core 5 120 (και η έκδοση χωρίς γραφικά Core 5 120F) στηρίζεται στην πλατφόρμα Alder Lake, διατηρώντας 6 πυρήνες (P-cores, χωρίς Efficient-cores) και 12 νήματα, με συνολική L3 cache 18MB και L2 cache 7,5MB. Η βασική διαφορά από τον i5-12400 είναι μια μικρή αύξηση στη συχνότητα boost, στα 4,5GHz (έναντι 4,4GHz), διατηρώντας την ίδια base clock στα 2,5GHz. Το TDP παραμένει στα 65W, ενώ υποστηρίζεται μνήμη DDR5-4800 ή DDR4-3200 σε διπλό κανάλι.

Η αλλαγή στην ονοματολογία προκαλεί σύγχυση στην αγορά, καθώς ο Core 5 120 παρουσιάζεται ως «σειρά 1» και όχι ως τμήμα κάποιας ξεκάθαρης γενιάς όπως οι Arrow Lake και Raptor Lake. Παράλληλα, η ίδια η Intel χρησιμοποιεί το stepping H0, ακριβώς όπως οι μεταγενέστερες υλοποιήσεις του i5-12400, κάτι που φανερώνει πως πρόκειται για επανασυσκευασία (rebrand) παλαιού πυρήνα, με ελάχιστες πραγματικές αλλαγές στη μικροαρχιτεκτονική.

Στις πρώτες καταχωρήσεις λιανικής, ο Core 5 120 εμφανίστηκε σε υψηλότερες τιμές ακόμη και από τους σύγχρονους Arrow Lake (Core Ultra 200S), αγγίζοντας τα $246 για την πλήρη έκδοση και $216 για την “F” (χωρίς γραφικά). Αυτό γεννά ερωτήματα σχετικά με το value for money, δεδομένου ότι το chip δεν εισάγει τεχνολογικό πλεονέκτημα ή άνοιγμα απόδοσης απέναντι στους Raptor Lake ή στους Ryzen 7000/8000 της AMD.

Στην πράξη, ο Core 5 120 προσφέρει πρακτικά την ίδια εμπειρία με έναν i5-12400: αξιοπρεπείς multi-thread επιδόσεις για budget gaming, ελαφρώς βελτιωμένο single-core boost, αλλά χωρίς σύστημα «μικρών» πυρήνων (E-cores) και σημαντικές AI επιταχύνσεις ή εξελιγμένα γραφικά. Υποστηρίζει PCIe 5.0 με 20 lanes, διατηρεί peak θερμοκρασίες στους 100°C και απευθύνεται αποκλειστικά σε υπολογιστές με LGA-1700 socket.

Η αυτή κυκλοφορία φωτίζει την πρακτική επανατοποθέτησης «παλιών» die ως νέο προϊόν, με στόχο το χαμηλό κόστος παραγωγής και την απορρόφηση stock. Για τον τελικό αγοραστή απαιτείται προσοχή, καθώς διαφέρει μόνο οριακά από μια αγορά i5-12400 (νέο ή μεταχειρισμένο), ενώ υπάρχουν πιο «φρέσκες» και τεχνολογικά ενδιαφέρουσες επιλογές στην ίδια ή χαμηλότερη τιμή.

---



Η είσοδος του Intel Core 5 120 αποτελεί παράδειγμα στρατηγικής για «γερασμένη» τεχνολογία με νέο όνομα. Αντανακλά τις αγορές χαμηλού κόστους όπου η σταθερότητα προηγούμενης γενιάς αποτελεί προσόν – όμως ειδοποιεί ταυτόχρονα πως για πραγματικά καινοτόμα χαρακτηριστικά και σοβαρές βελτιώσεις στην απόδοση, η αναβάθμιση σε Arrow Lake, Raptor Lake ή AMD Zen 4/5 παραμένει μονόδρομος. Η κίνηση αυτή ενισχύει την ανάγκη του καταναλωτή για ενημέρωση και διασταύρωση πριν την αγορά, ειδικά σε περιβάλλοντα όπου η μετονομασία επισκιάζει την πραγματική τεχνολογική πρόοδο

