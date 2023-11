Θα σας μεταφέρουμε με δικά μας λόγια το ρεπορτάζ που ακούστηκε σήμερα από τον Βαγγέλη Περρή στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως ο ALPHA επιθυμεί να κάνει οικονομία και να μειώσει τα χρήματα που δίνει στον Νίκο Κοκλώνη για να κάνει το "Just the two of us". Μέχρι και πέρυσι, το κανάλι έδινε στον παραγωγό ένα ποσό και εκείνος αναγκαζόταν να βάζει από την τσέπη του πολλά χρήματα (Ο Λιάγκας είχε κάνει λόγο για 100.000 ευρώ το επεισόδιο), ώστε για λόγους κύρους να κάνει υψηλή τηλεθέαση.

Τώρα θα αναγκαστεί να βάλει πολλά περισσότερα αν το κανάλι δεν κάνει πίσω; Αν δεν αντέχει να βάζει τόσα χρήματα, θα "παγώσει" το σόου;

Πολύ ενδιαφέρον θα έχει αυτή η εξέλιξη...

