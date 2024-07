2024-07-24 12:00:01

Με τις συζητήσεις για τα νέα πρότζεκ της τηλεοπτικής σεζόν που έρχεται να γίνονται όλο και πιο έντονες, πληροφορίες θέλουν το φαντασμαγορικό «Just the Two of Us» να μην επιστρέφει.



Εκτός μικρής οθόνης αναμένεται να μείνει τη νέα σεζόν, όπως όλα δείχνουν, το μουσικό ψυχαγωγικό σόου «Just the Two of Us», που τα τελευταία χρόνια μεταδόθηκε με επιτυχία μέσω του ALPHA.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η πρόθεση του σταθμού είναι να σταματήσει για λίγο την προβολή του, προκειμένου να πάρουν μια ανάσα τόσο οι συντελεστές όσο και το κοινό.



Παρ’ όλα αυτά, οι σχέσεις μεταξύ του παρουσιαστή Νίκου Κοκλώνη και των μελών της επιτροπής, Σταμάτη Φασουλή, Δέσποινας Βανδή, Βίκυς Σταυροπούλου και Κοίτης Γαρμπή, με τον σταθμό παραμένουν άψογες.



