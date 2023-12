Παρά την ταραχώδη τελευταία εβδομάδα στην OpenAI, η εταιρεία κατάφερε να κυκλοφορήσει μια νέα υπηρεσία.

Το "ChatGPT with Voice" είναι πλέον διαθέσιμο στους χρήστες που χρησιμοποιούν τη δωρεάν έκδοση της εφαρμογής ChatGPT για smartphones. Η συγκεκριμένη δυνατότητα ξεκίνησε αρχικά τον Σεπτέμβριο για συνδρομητές του ChatGPT Plus, λειτουργώντας ουσιαστικά ως ένας ολοκληρωμένος AI φωνητικός βοηθός. Η λειτουργία συνεχίζει να αναπτύσσεται σιγά-σιγά στις συσκευές- για παράδειγμα, το εικονίδιο ακουστικών που την ενεργοποιεί δεν έχει εμφανιστεί ακόμη στο τηλέφωνο Android μου, ακόμη και με συνδρομή Plus.

Μόλις ενεργοποιηθεί, οι χρήστες μπορούν να εκκινήσουν την εφαρμογή, να πατήσουν το κουμπί των ακουστικών, να εκφωνήσουμ μια ερώτηση και να ακούσουν μια κάπως πιο φυσική φωνή (μία από τις πολλές που είναι διαθέσιμες), να τους δίνει την απάντηση που θα τους έδινε το chatbot

. Αυτό αντικατοπτρίζει το διαδραστικό στυλ των συμβατικών φωνητικών βοηθών από τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Apple, η Amazon και η Google, αν και τροφοδοτείται από το κορυφαίο γλωσσικό μοντέλο του OpenAI που αποτελεί θεμέλιο της υπηρεσίας. Ωστόσο, σε αντίθεση με αυτούς τους βοηθούς, η φωνητική λειτουργικότητα του ChatGPT επικεντρώνεται καθαρά σε ένα παράδειγμα απάντησης ερωτήσεων και όχι στη χρήση για διάφορες εργασίες για λογαριασμό των χρηστών.

Η Google και η Amazon εργάζονται για την ενσωμάτωση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων στους δικούς τους φωνητικούς βοηθούς, οπότε η φωνητική λειτουργία του ChatGPT προσφέρει μια ματιά στο μέλλον. Η ικανότητά του να απαντά για παράδειγμα σε ένα σύνθετο υποθετικό σενάριο σχετικά με την παραγγελία επαρκούς ποσότητας πίτσας για μια ομάδα, με μια μακροσκελή απάντηση 23 δευτερολέπτων, ξεπερνάει κατά πολύ αυτό που μπορούν να διαχειριστούν σήμερα οι επικρατέστεροι φωνητικοί βοηθοί όπως η Alexa και το Google Assistant.

Για όσους επιθυμούν να δοκιμάσουν να εμπλακούν με το ChatGPT μέσω φωνής, η δυνατότητα είναι διαθέσιμη από σήμερα συσκευές iOS και Android. Παρουσιάζει ενδιαφέρουσα, αν και ακόμη περιορισμένη, λεκτική διαδραστικότητα από τον αμφιλεγόμενο πρωτοπόρο της γεννητικής τεχνητής νοημοσύνης, την OpenAI. insomnia.gr

