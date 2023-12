2023-12-04 15:00:03

Τελείωσαν τα γυρίσματα του I am a celebrity get me out of here και κανείς δεν το κατάλαβε και ήδη υπάρχει spoiler για τον νικητή. Έτσι, όπως θα ακούσετε στη Super Κατερίνα, ο Τάσος Ξιαρχό ήταν εκείνος που έκοψε το νήμα.



Ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή και τη Μένια Κούκου εμμέσως πλην σαφώς το επιβεβαίωσε, έχοντας γυρίσει στην Ελλάδα και μίλησε και για τον Σταμάτη Γαρδέλη.



«Πολύ ζούγκλα. Είναι πολύ σκληρό το ριάλιτι. Ήταν ζούγκλα, δεν βλέπαμε ούτε ουρανό. Ήμασταν όλη μέρα μέσα στη ζούγκλα, πολλή υγρασία, πολλά κουνούπια, πολλές ταραντούλες» είπε



«Είναι εκπληκτικός άνθρωπος. Σέβομαι την απόφασή του, είναι αξιέπαινη και θέλω να πάω να τον δω» ανέφερε για τον συμπαίκτη του Σταμάτη Γαρδέλη.



«Χαίρομαι που είμαι ένα κομμάτι της Μαρίνας Σάττι, έχει να δώσει πάρα πολλά για την Ελλάδα» είπε για την τραγουδίστρια που την έχει χορογραφήσει.



«Μία μέρα πριν φύγω κάναμε γύρισμα, άφησα να γίνει το μοντάζ, δεν της άρεσε, θα γυρίσω να της το φτιάξω» ανέφερε για την κόντρα του με την Χρύσα Μπανδέλη.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ