φωτο Thanasis PapathanasiouΚαι μία έκπληξη με red sprites πάνω από την καταιγίδα που εκδηλώθηκε στον Ανατολικό Αιγαίο στις 22/12Ο έντονος φωτισμός στον ουρανό οφείλεται στο φεγγάρι ενώ κάτω από τα red sprites διακρίνεται η λάμψη από τον κεραυνό.Τα Sprites είναι ψυχρά φαινόμενα πλάσματος που στερούνται τις θερμοκρασίες των θερμών διαύλων των τροπικών κεραυνών, έτσι ώστε να μοιάζουν περισσότερο με εκκενώσεις φθοριζόντων σωλήνων, παρά με τις εκκενώσεις κεραυνών.Οι τρεις πιθανοί λόγοι δημιουργίας των Sprites είναι:1. Το ηλεκτροστατικό πεδίοΤαυτίζεται με ένα σχετικό φαινόμενο που ονομάζεται Elves. Το νέφος φορτίζεται πριν από την εκφόρτιση κεραυνού προκαλώντας ένα αρνητικό στρώμα θωράκισηςΤο θετικό CG αφαιρεί θετικό φορτίο, αλλά το αρνητικό στρώμα θωράκισης παραμένει πολύ περισσότερο χρόνο . Το αρνητικό στρώμα παραμένει μετά την εκφόρτιση, προκαλώντας πόλωση στην ατμόσφαιρα και ένα quasi στατικό πεδίο Ε. Αυτό μπορεί να μοιάζει με ένα γιγαντιαίο παράλληλο πυκνωτή σαν πλάκα , όπως φαίνεται παραπάνω. Αυτό το ισχυρό πεδίο E προκαλεί ηλεκτρική εκκένωση που παράγει sprites.2. Διαφυγή ΗλεκτρονίωνΤα ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας που παράγονται από τις κοσμικές ακτίνες επιταχύνονται από το ηλεκτρικό πεδίο. Μέσω συγκρούσεων, αυτά τα ηλεκτρόνια παράγουν ιόντα και νέα ηλεκτρόνια. Τα περισσότερα από αυτά τα νέα ηλεκτρόνια εξουδετερώνονται λόγω συγκρούσεων, αλλά μερικά επιταχύνονται από το ηλεκτρικό πεδίο επιτρέποντας τη διαφυγή. Έτσι κάτω από πεδίο 1MeV η ισχύς διακοπής μειώνεται με την αύξηση της ενέργειας των ηλεκτρονίων, και τα υψηλότερα ενεργειακά ηλεκτρόνια είναι ικανά να επιταχυνθούν παρά να εξισορροπήσουν.3. Ηλεκτρομαγνητικός παλμός (EMP)Ο ηλεκτρομαγνητικός παλμός από τη διαδρομή επιστροφής μεγάλων κεραυνών προκαλεί ηλεκτρική διάσπαση της ατμόσφαιρας υψηλού υψομέτρου πάνω από την καταιγίδα (Rowland et al., 1995, Valdiva et al., 1997). Δεδομένου ότι το φορτίο μεταφέρεται πολύ γρήγορα (0,1ms) κατά τη διάρκεια της διαδρομής επιστροφής, το EMP είναι φαινόμενα ακτινοβολίας και επαγωγικού πεδίου. Δεδομένου ότι οι sprites εμφανίζονται τουλάχιστον 5ms μετά την θετική CG και το EMP διαρκεί περίπου 1ms μετά το θετικό CG, το μοντέλο EMP φαίνεται να εξηγεί καλύτερα άλλα συναφή φαινόμενα γνωστά ως Elves που συμβαίνουν 0.35ms μετά την θετική CG.Τα Red Sprites εμπίπτουν μέσα στην κατηγορία «παροδικών φωτεινών συμβάντων» (TLEs = Transient Luminous Events), με την κατηγορία αυτή να περιλαμβάνει και άλλα σπάνια φωτεινά φαινόμενα όπως είναι τα Blue Jets, τα Gigantic Jets, τα Elves κ.α).Η πρώτη καταγραφή Red Sprites σε εικόνα έγινε τυχαία από επιστήμονες του πανεπιστημίου της Μινεσσότα στις 6 Ιουλίου 1989, ωστόσο αναφορές για θεάσεις του συγκεκριμένου φαινομένου υπάρχουν και από πολύ παλαιότερα.Τα Red Sprites παρουσιάζουν κυρίως ερυθρό χρώμα, παρατηρούνται κατά κύριο λόγο πάνω από ισχυρές καταιγίδες σε υψόμετρο περίπου 40-50 χιλιομέτρων έως και περίπου τα 90 χιλιόμετρα και συνδέονται έμμεσα με κεραυνούς θετικού φορτίου (Positive Cloud to Ground lightning strokes).Σύμφωνα με μελέτη του Craig J. Rodger (1999), τα Red Sprites μπορούν να αποτυπωθούν οπτικά σαν απλές στήλες ή να μοιάζουν σαν τσούχτρες στον ουρανο