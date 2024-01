Ο Οργανισμός Consumer Reports, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός καταναλωτών που διενεργεί ανεξάρτητες δοκιμές προϊόντων, έχει ερευνήσει τις δισφαινόλες και τις φθαλικές ενώσεις, ουσίες που χρησιμοποιούνται για την πλαστικοποίηση των συσκευασιών, στις συσκευασίες τροφίμων αρκετές φορές τα τελευταία 25 χρόνια.Οι δισφαινόλες και οι φθαλικές ενώσεις είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή και τη ρύθμιση των οιστρογόνων και άλλων ορμονών και μπορούν να συμβάλουν σε αυξημένο κίνδυνο πολλών προβλημάτων υγείας όπως διαβήτης, παχυσαρκία, καρδιαγγειακές παθήσεις, ορισμένοι καρκίνοι, γενετικές ανωμαλίες, πρόωρος τοκετός, νευροαναπτυξιακές διαταραχές και στειρότητα.Σε μία νέα έρευνα διεξήγαγε εργαστηριακές αναλύσεις σε 100 δημοφιλή τρόφιμα στις ΗΠΑ (μερικά από τα οποία πωλούνται και στην Ευρώπη) για την ανίχνευση των τοξικών αυτών ουσιών. Οι δοκιμές διαπίστωσαν ότι παρά τις αυξανόμενες ενδείξεις πιθανών απειλών για την υγεία, οι δισφαινόλες και οι φθαλικές ενώσεις παραμένουν ευρέως διαδεδομένες στα τρόφιμα καθώς το 99% των τροφίμων από σούπερ μάρκετ και των φαστ φουντ που αναλύθηκαν περιείχαν φθαλικές ενώσεις, και το 79% περιείχαν δισφαινόλη Α (BPA), μια βιομηχανική χημική ουσία που χρησιμοποιείται στην κατασκευή πλαστικών.Συγκεκριμένα, αξιολόγησαν 85 τρόφιμα, αναλύοντας δύο ή τρία δείγματα από το καθένα. Αναζήτησαν κοινές δισφαινόλες και φθαλικές ενώσεις, καθώς και κάποιες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την αντικατάστασή τους. Μεταξύ των τροφίμων που αναλύθηκαν ήταν έτοιμα γεύματα, φρούτα και λαχανικά, γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, παιδικές τροφές, Fast food, κρέας και θαλασσινά, όλα συσκευασμένα σε κονσέρβες, σακουλάκια, αλουμινόχαρτο ή άλλο υλικό.Τα νέα για το BPA και άλλες δισφαινόλες ήταν κάπως καθησυχαστικά: ενώ εντοπίστηκαν στο 79% των δειγμάτων τα επίπεδα ήταν σημαντικά χαμηλότερα από ό,τι έδειξε η τελευταία δοκιμή για BPA, το 2009, «υποδηλώνοντας ότι τουλάχιστον κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση στις δισφαινόλες» είπα εκπρόσωποι του CR.Τα ευρήματα για τις φθαλικές ενώσεις όμως, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά: Τα βρήκαν σχεδόν σε κάθε τρόφιμο, συχνά σε υψηλά επίπεδα. Τα επίπεδα δεν εξαρτιόνταν από τον τύπο συσκευασίας και κανένας συγκεκριμένος τύπος φαγητού, όπως γαλακτοκομικά προϊόντα ή έτοιμα γεύματα, δεν ήταν πιο πιθανό από κάποιον άλλο να τα έχει.Για παράδειγμα, οι αναλύσεις του Consumer Reports, βρήκαν υψηλά επίπεδα, μεταξύ άλλων προϊόντων, σε ροδάκινα σε φέτες Del Monte, ροζ σολομό Chicken of the Sea, μιλκσέικ σοκολάτας υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη Fairlife Core Power, Γαλλικό γιαούρτι χαμηλών λιπαρών βανίλιας Yoplait Original και πολλά fast food, συμπεριλαμβανομένου του Wendy’s τραγανές κοτομπουκιές, ένα μπουρίτο κοτόπουλου Chipotle και ένα Burger King Whopper με τυρί. Τα βιολογικά προϊόντα ήταν εξίσου προβληματικά: Στην πραγματικότητα, τα υψηλότερα επίπεδα φθαλικών ενώσεων που βρέθηκαν, ήταν σε ένα κουτάκι με βιολογικά τυρώδη ραβιόλια Annie’s Organic.Ωστόσο, ορισμένα προϊόντα είχαν πολύ χαμηλότερα επίπεδα από άλλα. Μια μερίδα Pizza Hut’s Original Cheese Pan Pizza, για παράδειγμα, είχε τα μισά επίπεδα φθαλικών αλάτων από μια παρόμοια πίτσα από το Little Caesars. Τα επίπεδα διέφεραν ακόμη και μεταξύ προϊόντων της ίδιας μάρκας: τα ζυμαρικά Beefaroni σε σάλτσα κρέατος είχαν λιγότερο από το μισό επίπεδο των ζυμαρικών Beefaroni της εταιρείας σε σάλτσα ντομάτας και κρέατος.

Αποτελέσματα



Σύμφωνα με την consumer reports μία Coca-Cola Original (πλαστικό) περιέχει 6.167 συνολικές φθαλικές ενώσεις ανά μερίδα σε νανογραμμάρια, ένα Lipton Diet Πράσινο Τσάι Εσπεριδοειδή (πλαστικό) 4.433, μία Pepsi Cola (κονσέρβα) 2.938 και μία Gatorade Frost Thirst Quencher Glacier Freeze πλαστικό) 1.752 νανογραμμάρια φθαλικών ενώσεων ανά μερίδα. Επίσης ένα Γνήσιο Yoplait γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά Γαλλική βανίλια (πλαστικό) 10.948, ένα McDonald’s Quarter Pounder with Cheese (χαρτόνι) 9.956 νανογραμμάρια, McDonald’s Chicken McNuggets (χαρτόνι) 8.030, μία Domino’s Hand Tossed Cheese Pizza (χάρτινο κουτί) 4.356 και μία Pizza Hut Original Cheese Pan Pizza (χάρτινο κουτί) 2.718. Τα General Mills Cheerios Original (χάρτινο κουτί με πλαστική σακούλα μέσα) 10.980 και η βρεφική τροφή Gerber Mealtime for Baby Harvest Turkey Dinner (ποτήρι με καπάκι με επένδυση) 4.267 νανογραμμάρα φθαλιών ενώσεων ανά μερίδα.



Η CR επικοινώνησε με ορισμένες εταιρείες που είχαν προϊόντα με τα υψηλότερα επίπεδα φθαλικών ανά μερίδα και τους ζήτησε σχόλιο. Οι Annie’s, Burger King, Fairlife, Little Caesars, Moe’s Southwest Grill, Wendy’s και Yoplait δεν απάντησαν.



Οι Del Monte, Gerber και McDonald’s τόνισαν ότι συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η Gerber πρόσθεσε ότι απαιτεί από τους προμηθευτές της να πιστοποιούν ότι οι συσκευασίες τροφίμων της δεν περιέχουν BPA και φθαλικές ενώσεις.



«Αυτό μας λέει ότι, όσο διαδεδομένες κι αν είναι αυτές οι χημικές ουσίες, υπάρχουν τρόποι να μειώσουμε την ποσότητα που περιέχεται στα τρόφιμά μας», λέει ο James E. Rogers, PhD, ο οποίος επιβλέπει τις δοκιμές ασφάλειας προϊόντων στο CR. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι με τους οποίους αυτές οι χημικές ουσίες εισέρχονται στο φαγητό μας.



Οι πρώτες προσπάθειες περιορισμού της έκθεσης σε αυτά επικεντρώθηκαν στη συσκευασία, αλλά είναι πλέον σαφές ότι οι φθαλικές ενώσεις μπορούν επίσης να εισέλθουν από το πλαστικό στη σωλήνωση, τους μεταφορικούς ιμάντες και τα γάντια που χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία τροφίμων, και μπορούν ακόμη και να εισέλθουν απευθείας στο κρέας και να παραχθούν μέσω μολυσμένο νερό και έδαφος.



Υπάρχουν λίγοι κανονισμοί που περιορίζουν τη χρήση αυτών των χημικών ουσιών στην παραγωγή τροφίμων ή απαιτούν από τους κατασκευαστές να δοκιμάζουν τα τρόφιμα για αυτά.



Δείτε ΕΔΩ πως μπορείτε να περιορίσετε την έκθεση σε τοξικές ουσίες μέσω των τροφίμων.

