Το τρένο, ένα F με προορισμό το Μανχάταν, βγήκε από τις γραμμές στο Coney Island το απόγευμα της Τετάρτης. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.Ο εκτροχιασμός στο Μπρούκλιν σημειώθηκε έξι ημέρες μετά τη σύγκρουση δύο τρένων και τον εκτροχιασμό στο Upper West Side του Μανχάταν.Πίστωση...Kirsten Luce για τους New York TimesΕντ ΣάναχανΟ Γουέσλι Πάρνελnytimes.comΤρένο του μετρό εκτροχιάστηκε στο Μπρούκλιν το απόγευμα της Τετάρτης, δήλωσαν αξιωματούχοι της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Ήταν ο δεύτερος εκτροχιασμός στο σύστημα μαζικής μεταφοράς της Νέας Υόρκης σε λιγότερο από μια εβδομάδα.Το τρένο, ένα F με προορισμό το Μανχάταν, βγήκε από τις ανυψωμένες γραμμές μεταξύ των σταθμών West Eighth Street και Neptune Avenue στο Coney Island λίγο πριν τις 12:30 μ.μ., δήλωσαν αξιωματούχοι. Στο τρένο επέβαιναν 34 επιβάτες και τρία μέλη του πληρώματος, δήλωσε ο Ρίτσαρντ Ντέιβι, πρόεδρος της New York City Transit, σε συνέντευξη Τύπου. Κανείς δεν τραυματίστηκε από τον εκτροχιασμό και τα αίτια διερευνώνται, δήλωσαν αξιωματούχοι.Η υπηρεσία στη γραμμή F ανεστάλη εν μέρει στο Μπρούκλιν ως αποτέλεσμα του εκτροχιασμού, ανέφερε η Μητροπολιτική Αρχή Μεταφορών στον ιστότοπό της. Στο σημείο βρίσκονταν δεκάδες εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς και υπάλληλοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.Οι άνθρωποι που παρέμειναν κοντά στο σημείο μια ώρα μετά τον εκτροχιασμό περιέγραψαν ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο και τον ήχο των συντριμμιών που έπεφταν από τις γραμμές.Μια επιβάτης, η Elisa Gales, που ζει κοντά στο σταθμό Stillwell Avenue στο Coney Island, βρισκόταν στο πρώτο βαγόνι του τρένου όταν, όπως είπε, ένιωσε «ένα απότομο τράνταγμα».Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο New York Today Κάθε πρωί, λαμβάνετε τα τελευταία νέα για τις επιχειρήσεις της Νέας Υόρκης, τις τέχνες, τον αθλητισμό, το φαγητό, το στυλ και πολλά άλλα. Αποστολή στα εισερχόμενά σας.«Απλώς μας πήδηξε πίσω στη θέση μας», είπε η κα Γκέιλς, 61 ετών. «Και μετά από αυτό, μας πήδηξε ξανά πίσω. Και τότε είπα «Ω, Θεέ μου». Σκέφτηκα στο μυαλό μου, «Ελπίζω να μην είναι εκτροχιασμός».Είπε ότι ο ήχος που έβγαινε από το σύστημα δημοσίων αναγγελιών του τρένου ήταν τόσο αδύναμος που η ίδια και οι άλλοι επιβάτες δεν κατάλαβαν τι είχε συμβεί. Είπε ότι τελικά έμαθε ότι το τρίτο και το τέταρτο βαγόνι του τρένου είχαν εμπλακεί στον εκτροχιασμό.«Επιτέλους καταλάβαμε ότι επρόκειτο να φέρουν ένα τρένο διάσωσης», είπε η κ. Γκέιλς, η οποία εξήγησε ότι είχε εργαστεί καθαρίζοντας σταθμούς κατά μήκος της γραμμής F στο απόγειο της πανδημίας Covid-19. «Και έπρεπε να διασχίσουμε τη σανίδα για να μπούμε στο τρένο διάσωσης».«Είναι πάντα κάτι με τη γραμμή F», πρόσθεσε.Το επεισόδιο της Τετάρτης σημειώθηκε έξι ημέρες μετά τη σύγκρουση ενός τρένου Νο. 1 που μετέφερε 300 άτομα με ένα τρένο εκτός λειτουργίας στο Upper West Side του Μανχάταν, λόγω σύγχυσης σχετικά με το ποιο τρένο είχε δικαίωμα διέλευσης . Και τα δύο τρένα εκτροχιάστηκαν ως αποτέλεσμα και περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν.Κανένας από τους τραυματισμούς σε αυτόν τον εκτροχιασμό, στις 4 Ιανουαρίου, δεν ήταν απειλητικός για τη ζωή, είπαν αξιωματούχοι. Η πλήρης εξυπηρέτηση δεν αποκαταστάθηκε στις πληγείσες γραμμές - από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες στο πιο πολυσύχναστο σύστημα μαζικής μεταφοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες - για σχεδόν τρεις ημέρες . Οι ερευνητές ανέφεραν ότι ευθύνεται το ανθρώπινο λάθος , αν και παραμένει ασαφές ποιος ακριβώς έφταιξε.Αυτός ο προηγούμενος εκτροχιασμός, ο οποίος σημειώθηκε λίγο πριν από την απογευματινή ώρα αιχμής, έλαβε χώρα αφού βάνδαλοι πάτησαν τα φρένα έκτακτης ανάγκης σε ένα τρένο Νο. 1 και ακινητοποιήθηκε στην 79η Οδό, δήλωσαν αξιωματούχοι μεταφορών σε συνέντευξη Τύπου.Οι επιβάτες του σταματημένου τρένου κατέβηκαν και το τρένο βγήκε εκτός λειτουργίας και άρχισε να προχωρά αργά σε έναν αποθηκευτικό χώρο στο πάνω μέρος της πόλης με τέσσερις εργαζόμενους στο τρένο, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους διέλευσης με γνώση της έρευνας. Καθώς πλησίαζε στον σταθμό 96th Street, συγκρούστηκε με χαμηλή ταχύτητα με το άλλο τρένο Νο. 1, το οποίο μετέφερε επιβάτες.Ερευνητές με το MTA και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών εξετάζουν τη συντριβή. Μεταξύ των θεμάτων που εξετάζονται είναι η απόδοση των εργαζομένων που εργάζονταν στα τρένα καθώς και εκείνων στο κέντρο ελέγχου του συστήματος του μετρό, σύμφωνα με στελέχη του συμβουλίου ασφαλείας.«Είναι εύκολο να κατηγορείς τους ανθρώπους», είπε η Τζένιφερ Χόμεντι, η πρόεδρος του συμβουλίου ασφαλείας, σε συνέντευξη Τύπου όταν ρωτήθηκε εάν η συντριβή προκλήθηκε από λάθος κάποιου ατόμου. «Το ανθρώπινο λάθος είναι πάντα σύμπτωμα ενός συστήματος που πρέπει να επανασχεδιαστεί».Ο Daniel Alicea, ο επόπτης ενός πληρώματος που εγκαθιστούσε έναν ανελκυστήρα σε ένα κοντινό κτίριο, βρισκόταν σε ένα McDonald's όταν το τρένο F εκτροχιάστηκε την Τετάρτη. Άλλα μέλη του πληρώματος έτρωγαν μεσημεριανό κοντά στις πίστες εκείνη την ώρα.«Ήταν τόσο δυνατά, όλοι οι εργάτες οικοδομής ήταν εδώ έξω και όλοι έτρεχαν σαν κατσαρίδες», είπε ο κ. Αλίκη, δείχνοντας τα συντρίμμια στο έδαφος που είπε ότι χάθηκαν από τον εκτροχιασμό.«Όλα αυτά έπεσαν στο έδαφος», είπε. «Δόξα τω Θεώ, κανείς δεν ήταν από κάτω».Ο Cesar Quintero, ένας εργάτης οικοδομών που βάζει θεμέλια για εμπορικά κτίρια, δούλευε δίπλα στις υπερυψωμένες γραμμές όταν το τρένο F εκτροχιάστηκε. Μιλώντας ισπανικά, είπε ότι ανησυχούσε γιατί η γυναίκα του παίρνει το τρένο Νο. 1 για να δουλέψει.«Η γυναίκα μου επρόκειτο να πάρει αυτό το τρένο», είπε για το Νο. 1 που εκτροχιάστηκε την περασμένη εβδομάδα. «Δουλεύει στην 96η οδό. Είδε το τρένο που εκτροχιάστηκε να φεύγει από την πλατφόρμα καθώς έμπαινε στο σταθμό».Πρόσθεσε ότι μόλις πριν από δύο μήνες, είχε δει εργάτες διέλευσης να αντικαθιστούν τμήματα της γραμμής όπου το τρένο F εκτροχιάστηκε την Τετάρτη. Ένα κομμάτι μετάλλου έπεσε από τις ράγες και παραλίγο να χτυπήσει μια γυναίκα, είπε.«Είναι ενοχλητικό γιατί θέλετε να επιστρέψετε στο σπίτι υγιείς και ασφαλείς, και κάτι τέτοιο προκαλεί ανασφάλεια όταν παίρνετε τα τρένα», είπε ο κ. Quintero.Πριν από την περασμένη εβδομάδα, είχαν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που ένα τρένο του μετρό εκτροχιάστηκε ενώ μετέφερε επιβάτες. Στις 20 Σεπτεμβρίου 2020, ένα τρένο εξπρές με 100 επιβάτες βγήκε από τις γραμμές κοντά στην 14η οδό στο Μανχάταν. Τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά.sidirodromikanea.blogspot.com