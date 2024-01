Μια μελέτη, που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα από το The American Journal of Clinical Nutrition,https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002916523662823?via%3Dihub, διαπίστωσε ότι η κατανάλωση πρωτεΐνης - ζωικής και φυτικής προέλευσης - από γυναίκες της μέσης ηλικίας, μειώνει δραστικά τις πιθανότητες εμφάνισης χρόνιων ασθενειών, προάγει την υγιή γήρανση και τη διατήρηση της καλής υγείας καθώς μεγαλώνουν περνώντας τα χρόνια!Το φαγητό είναι πραγματικά φάρμακο, τουλάχιστον σύμφωνα με νέα έρευνα - ( σημ, thalia- μα το είχε πει ο Ιπποκράτης εδώ και χιλιάδες χρόνια, έτσι δεν είναι;)"Η κατανάλωση πρωτεϊνών στη μέση ηλικία συνδέθηκε με την προώθηση της καλής υγείας στην τρίτη ηλικία.Διαπιστώσαμε επίσης ότι η πηγή της πρωτεΐνης έχει σημασία.Η λήψη της πλειονότητας της πρωτεΐνης από φυτικές πηγές στη μέση ηλικία, συν μια μικρή ποσότητα ζωικής πρωτεΐνης φαίνεται να ευνοεί την καλή υγεία και την καλή επιβίωση σε μεγαλύτερες ηλικίες" δήλωσε ο συγγραφέας της μελέτης και επιστήμονας Andres Ardisson Korat.Αναλύοντας αυτοαναφερόμενα στοιχεία από περισσότερες από 48.000 γυναίκες, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Tufts από το Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχουσες που έτρωγαν περισσότερη πρωτεΐνη από φρούτα, λαχανικά,όσπρια και φασόλια είχαν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν παθήσεις όπως διαβήτη, καρκίνο ή καρδιακές παθήσεις.Σύμφωνα με την έκθεση, οι φυτικές πρωτεΐνες κυριάρχησαν έναντι των γαλακτοκομικών ή των ζωικών πρωτεϊνών- όσοι κατανάλωναν περισσότερες φυτικές πρωτεΐνες είχαν χαμηλότερη "κακή" χοληστερόλη ή LDL χοληστερόλη,αρτηριακή πίεση και ευαισθησία στην ινσουλίνη.Τα ευρήματα προέκυψαν από την πρωτοποριακή μελέτη Nurses' Health Study με έδρα το Χάρβαρντ, η οποία παρακολούθησε γυναίκες επαγγελματίες υγείας από το 1984 έως το 2016. Οι γυναίκες ήταν μεταξύ 38 και 59 ετών το 1984 και θεωρήθηκαν ότι είχαν καλή σωματική και ψυχική υγεία κατά την έναρξη της μελέτης.Ο Andres Ardisson Korat και οι συνάδελφοί της ερευνητές, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής συγγραφέα Qi Sun της Harvard T.H. Chan School of Public Health, εξέτασαν χιλιάδες έρευνες που συλλέγονταν κάθε τέσσερα χρόνια από το 1984 έως το 2016 σχετικά με το πόσο συχνά οι γυναίκες της ομάδας έτρωγαν ορισμένα τρόφιμα για να εντοπίσουν τη διαιτητική πρωτεΐνη και τις επιπτώσεις της στην υγιή γήρανση.Υπολόγισαν την πρόσληψη πρωτεΐνης πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των φορών που καταναλώθηκε κάθε τρόφιμο με την περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνη και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων σύνθεσης τροφίμων του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, αθροίζοντας την ποσότητα πρωτεΐνης σε όλα τα τρόφιμα.Στη συνέχεια, οι ερευνητές συνέκριναν τη διατροφή των γυναικών που δεν ανέπτυξαν 11 χρόνιες ασθένειες ή δεν έχασαν μεγάλη σωματική λειτουργία ή ψυχική υγεία, με τη διατροφή εκείνων που ανέπτυξαν όλα αυτά.Εκείνες που επικεντρώθηκαν στην κατανάλωση φυτικών πρωτεϊνών είχαν 46% περισσότερες πιθανότητες να είναι υγιείς μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής τους, διαπίστωσαν οι ερευνητές.Οι δημοφιλείς πηγές φυτικών πρωτεϊνών περιλαμβάνουν φακές,φασόλια,μπιζέλια,σπανάκι και μπρόκολο.Εν τω μεταξύ, εκείνοι που κατανάλωναν περισσότερες ζωικές πρωτεΐνες, όπως μοσχάρι, κοτόπουλο,γάλα,ψάρια/θαλασσινά και τυρί, χωρίς την φυτικής προέλευσης, είχαν 6% λιγότερες πιθανότητες να παραμείνουν υγιείς καθώς γερνούσαν.Βέβαια ο Ardisson Korat δήλωσε πως απαιτούνται δεδομένα και από άλλες ομάδες, καθώς η μελέτη για την υγεία των νοσηλευτών εξέτασε κυρίως λευκές γυναίκες που εργάζονται στην υγειονομική περίθαλψη."Τα δεδομένα της μελέτης έτειναν να είναι πολύ ομοιογενή όσον αφορά τη δημογραφική και κοινωνικοοικονομική σύνθεση, οπότε θα είναι πολύτιμο να ακολουθήσει μια μελέτη σε ομάδες που είναι πιο ποικιλόμορφες.Είναι ένας τομέας που εξακολουθεί να εξελίσσεται", δήλωσε ο Ardisson Korat.Έτσι, δεδομένων των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας, καλό είναι να προσθέτουμε φυτική πρωτεΐνη, όπως ένα πιάτο φασόλια,λίγο επιπλέον σπανάκι,λίγο μπρόκολο - στην καθημερινή μας διατροφή, αλλά η ερευνητική ομάδα αναγνώρισε ότι τα οφέλη των λαχανικών και των φρούτων μπορεί να προέρχονται και από τα υπόλοιπα συστατικά τους και όχι μόνο από την πρωτεΐνη, διότι σε σύγκριση με τα ζωικά τρόφιμα, τα φυτά περιέχουν μεγαλύτερο ποσοστό φυτικών ινών,μικροθρεπτικών συστατικών και ευεργετικών ενώσεων όπως οι περίφημες πολυφαινόλες.Και πάντα σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της μελέτης, οι ερευνητές συστήνουν να τρώνε οι γυναίκες το μεγαλύτερο μέρος της πρωτεΐνης τους από τα φρούτα,τα λαχανικά,τους ξηρούς καρπούς, αλλά πρέπει να καταναλώνουν, οπωσδήποτε και ζωικές πρωτεΐνες για την περιεκτικότητά τους σε σίδηρο και βιταμίνη Β12.Η πρόσληψη διαιτητικών πρωτεϊνών, ιδίως φυτικών πρωτεϊνών, χωρίς να αποκλείουμε τις ζωικές, στη μέση ηλικία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της υγιούς γήρανσης και στη διατήρηση της θετικής κατάστασης της υγείας σε μεγαλύτερες ηλικίες", δήλωσε ο Ardisson Korat.μετάφραση και επιμέλεια κειμένου:thalia/ntina - botanologia.grnypost.comnow.tufts.eduhttps://www.eurekalert.org/news-releases/1030804forbes.com