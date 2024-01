Η πρακτική Shrinkflation στα προϊόντα, δηλαδή η μείωση της ποσότητας που περιέχεται στη συσκευασία χωρίς αντίστοιχη μείωση της τιμής, η οποία εμφανίστηκε μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, συνεχίζεται. Οι παραγωγοί τροφίμων αποδίδουν το θέμα στην αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και υπήρχαν δύο τρόποι να αντιμετωπιστεί: ή θα μείωναν την ποσότητα ή θα έκαναν αυξήσεις στις τιμές που θα οδηγούσαν σε μείωση των πωλήσεων. Τελικά επέλεξαν το Shrinkflation αλλά επειδή δεν μπόρεσαν να αποφύγουν την μείωση στις πωλήσεις, μαζί με την συρρίκνωση προχώρησαν ταυτόχρονα και σε αυξήσεις στις τιμές.Παρά το γεγονός πως έρευνα έδειξε πως οι καταναλωτές προτιμούν την τιμολογιακή αύξηση από την μείωση της ποσότητας προκειμένου να ξέρουν τι αγοράζουν, η βιομηχανία επιμένει στο Shrinkflation. Μερικά σουπερμάρκετ αποφάσισαν να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τα τρόφιμα στα οποία έχει μειωθεί η ποσότητα, στη Γερμανία οι γραμμές υποστήριξης καταναλωτών λαμβάνουν πρωτοφανή αριθμό από καταγγελίες και παράπονα, ενώ η Γαλλική κυβέρνηση υποχρέωσε τις εταιρείες να ενημερώνουν για την μείωση της ποσότητας μέσα στις συσκευασίες. Ακόμα και τα McDonal’s μείωσαν το μέγεθος στα Burger λέγοντας όμως πως ο λόγος είναι να γίνουν πιο… ζουμερά!Από τα πιο δημοφιλή προϊόντα που εντάχθηκαν στην λίστα του Shrinkflation που μερικοί αποκαλούν «λίστα της ντροπής» είναι η μαγιονέζα Hellmann’s που και μίκρυνε το βαζάκι (από 800 γραμμάτια έγινε 600) και αυξήθηκε η τιμή της. Στη Βρετανία σύμφωνα με την Telegraph στη μεγαλύτερη αλυσίδα σουπερμάρκετ της Βρετανίας Tesco κοστίζει 37,8% περισσότερο.H βρετανική οργάνωση υποστήριξης και προστασίας των καταναλωτών “Which?” αποκάλυψε τα «θύματα» συρρίκνωσης και πληθωρισμού. Η Οργάνωση ζήτησε την συνδρομή των ίδιων των καταναλωτών σύμφωνα με τους οποίους η τιμή για το στοματικό διάλυμα της Listerine αυξήθηκε κατά 46% αφού η ποσότητα μειώθηκε από 600ml σε 500ml και ταυτόχρονα αυξήθηκε η τιμή του. Επίσης και στο τσάι PD Tips η μείωση του αριθμού για τα φακελάκια μέσα στη συσκευασία με ταυτόχρονη αύξηση της τιμής οδηγεί σε μία συνολική επιβάρυνση 64% ανά φακελάκι. Μετά άλλων προϊόντων που αναφέρει το Which? και το βούτυρο Lurpac από 225 γρ έχει πέσει στα 180γρ στα σουπερμάρκετ Morrisons and Sainsbury’s αλλά και τα Digestives Dark Chocolate Biscuits από 433g μειώθηκαν στα 400g.Σύμφωνα με το Which? το 77%των καταναλωτών έχουν διαπιστώσει μείωση στην ποσότητα των προϊόντων και όχι μόνο, αφού πολλοί ισχυρίζονται ότι πλέον οι εταιρείες χρησιμοποιούν κακής ποιότητας συστατικά συνεπώς έχει υποβαθμιστεί και η ποιότητα.

Τι λέει η Βιομηχανία



Οι εταιρείες με τις οποίες μίλησε το Which? τόνισαν ότι το κόστος παραγωγής όπως οι πρώτες ύλες, η μεταφορά και η συσκευασία είχε αυξηθεί και πως η τιμολόγηση καθορίζεται από τους λιανοπωλητές.



Ένας εκπρόσωπος της Arla, (Lurpak), είπε ότι οι μέσες τιμές μειώθηκαν αναλογικά: «Η έρευνά μας έδειξε ότι τα νέα μεγέθη συσκευασιών και τα νέα σημεία τιμών ήταν τα πιο ελκυστικά σε μεγαλύτερο ποσοστό αγοραστών».



Η Nestle, που παράγει το Coffee Mate, είπε: «Για να διατηρηθούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, μερικές φορές είναι απαραίτητο να κάνουμε μικρές προσαρμογές στα βάρη των προϊόντων μας».



Ο κατασκευαστής PG Tips Lipton Teas είπε ότι η μέση τιμή ενός φακελίσκου τσαγιού χωρίς καφεΐνη PG Tips μειώθηκε κατά 10% μεταξύ Ιανουαρίου 2021 και Ιανουαρίου 2022.



Ένας εκπρόσωπος του Yeo Valley είπε ότι η νέα συνταγή του, δοκιμάστηκε με τους καταναλωτές, προσθέτοντας ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις κατέστησαν δυνατή τη μείωση του βουτύρου και του λίπους χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση ή την ποιότητα.



Ο Waitrose είπε: «Η εστίασή μας είναι πάντα στους πελάτες μας και οι νέες μας συνταγές με κάρυ απέδωσαν καλύτερα από την προηγούμενη σειρά σε δοκιμές συγκριτικής αξιολόγησης. Διατηρήσαμε τις ίδιες τιμές από αυτήν την αλλαγή και συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε κορυφαία στον κλάδο κοτόπουλο υψηλότερης ευημερίας από βρετανικές φάρμες σε ολόκληρη τη γκάμα των έτοιμων γευμάτων μας».



