2024-01-23 10:35:31
Στη μάχη με την τηλεθέαση βρέθηκαν όλα τα κανάλια.
Πάμε να δούμε αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης ανα ζώνη.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΠΡΩΙΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 17,4
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 7,4
ΣΗΜΕΡΑ 11,3
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA 17,4
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 4,2
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 11,4
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 6,3
ΕΡΤ NEWS 3,8
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 6,0
ΠΡΩΙΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
SUPER KATERINA 16,9
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 9,7
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 8,4
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 8,8
FAY S TIME 10,2
BREAKFAST@STAR 12,4
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 14,6
ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ 6,4
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 4,9
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 11,6
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 14,9
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) 7,1
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 18,6
T-LIVE 11,6
ΕΛΕΝΗ 5,8
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 6,3
SHOPPING STAR 11,3
ΟΔΟΣ ΖΑΡΙΦΗ 2 2,8
Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ 7,3
MY STYLE ROCKS 7,6
ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 3,3
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 5,4
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
5X5 12.6
ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ 5,5
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 6,9
LIVE NEWS 20,4
THE CHASE 19,3
CASH OR TRASH 11,9
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 16,1
Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ 6.0
ΖΩΝΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ- ΣΕΙΡΩΝ
Ειδήσεις 7μ.μ.
ΑΝΤ1 NEWS 12,7
ALPHA NEWS 11,8
OPEN NEWS 3,8
ΕΡΤ1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 3,4
Ειδήσεις 8μ.μ.
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 17,7
STAR NEWS 9,3
ΣΚΑΪ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 6,1
ΗΛΕΚΤΡΑ 3.8
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 20,0
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 10,2
LA PROMESA: Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ 2.7
SWITCH 3.5
PRIME TIME ΖΩΝΗ
Η ΜΑΓΙΣΣΑ 15,3
ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ 8,8
THE 2NIGHT SHOW 9.5
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 10,8
ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ 9,2
ΣΑΣΜΟΣ 10,8
SURVIVOR 17.0
MASTERCHEF 16.8
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πηγή: tvnea.com
Πάμε να δούμε αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης ανα ζώνη.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΠΡΩΙΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 17,4
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 7,4
ΣΗΜΕΡΑ 11,3
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA 17,4
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 4,2
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 11,4
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 6,3
ΕΡΤ NEWS 3,8
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 6,0
ΠΡΩΙΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
SUPER KATERINA 16,9
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 9,7
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 8,4
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 8,8
FAY S TIME 10,2
BREAKFAST@STAR 12,4
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 14,6
ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ 6,4
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 4,9
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 11,6
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 14,9
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) 7,1
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 18,6
T-LIVE 11,6
ΕΛΕΝΗ 5,8
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 6,3
SHOPPING STAR 11,3
ΟΔΟΣ ΖΑΡΙΦΗ 2 2,8
Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ 7,3
MY STYLE ROCKS 7,6
ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 3,3
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 5,4
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
5X5 12.6
ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ 5,5
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 6,9
LIVE NEWS 20,4
THE CHASE 19,3
CASH OR TRASH 11,9
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 16,1
Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ 6.0
ΖΩΝΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ- ΣΕΙΡΩΝ
Ειδήσεις 7μ.μ.
ΑΝΤ1 NEWS 12,7
ALPHA NEWS 11,8
OPEN NEWS 3,8
ΕΡΤ1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 3,4
Ειδήσεις 8μ.μ.
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 17,7
STAR NEWS 9,3
ΣΚΑΪ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 6,1
ΗΛΕΚΤΡΑ 3.8
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 20,0
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 10,2
LA PROMESA: Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ 2.7
SWITCH 3.5
PRIME TIME ΖΩΝΗ
Η ΜΑΓΙΣΣΑ 15,3
ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ 8,8
THE 2NIGHT SHOW 9.5
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 10,8
ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ 9,2
ΣΑΣΜΟΣ 10,8
SURVIVOR 17.0
MASTERCHEF 16.8
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πηγή: tvnea.com
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