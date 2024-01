Ένα τρένο της Amtrak με δεκάδες επιβαίνοντες εκτροχιάστηκε στο βόρειο Κολοράντο αφού χτύπησε ένα ημι φορτηγό που εμπόδιζε τις γραμμές. Συνέβη το βράδυ της Δευτέρας κοντά στο Keenesburg στην κομητεία Weld.Αξιωματούχοι της Amtrak λένε ότι το τρένο με προορισμό τα ανατολικά εκτροχιάστηκε περίπου στις 10 μ.μ. σε μια σιδηροδρομική διάβαση κοντά στην οδό Weld County 63 και την Weld County Road 398. Η Amtrak είπε ότι επέβαιναν 69 επιβάτες. Η περιπολία του Κολοράντο είπε ότι ένα μέλος του πληρώματος τρένου, ένας 42χρονος άνδρας από τη Γιούτα, υπέστη σοβαρά και απειλητικά για τη ζωή του τραύματα.Ο οδηγός είναι ένας 31χρονος από το Αρκάνσας. Οι κρατικοί στρατιώτες είπαν ότι περπατούσε μετά τη συντριβή, αλλά η έκταση των τραυματισμών του είναι άγνωστη.Η Intermountain Health επιβεβαίωσε ότι τρεις ασθενείς από τον εκτροχιασμό του τρένου εισήχθησαν στο νοσοκομείο Platte Valley.Το τρακτέρ-ρυμουλκούμενο μετέφερε γάλα και φαίνεται ότι ανήκει σε Dairy Farmers of America. Δεν είναι σαφές γιατί το ημίχρονο ήταν στις πίστες ή τι συνέβη πριν από τη συντριβή. CBSΟ εκπρόσωπος Τύπου της Amtrak, Κάιλ Άντερσον, είπε ότι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από τον εκτροχιασμό χρησιμοποιώντας «εναλλακτικά μέσα μεταφοράς».Μετά το ξημέρωμα της Τρίτης, ένα από τα βαγόνια του τρένου Amtrak φαινόταν στο πλάι του δίπλα στις γραμμές.Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εκτίμηση για το πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να αποκατασταθεί η υπηρεσία τρένων στην περιοχή.Ένας επιβάτης που πέταξε στο Ντένβερ την Τρίτη είπε όταν έφτασε, έλαβε ειδοποίηση από την Amtrak σχετικά με την ακύρωση του τρένου του από το Glenwood Springs.«Έχω μπροστά μου ένα ωραίο εύκολο ταξίδι με τρένο που έχει ήδη πληρωθεί και τώρα ψάχνω για λεωφορείο ή άλλο τρόπο να επιστρέψω από το Glenwood Springs», είπε ο επιβάτης της Amtrak, Ντέιβιντ Πάουερς.Η Amtrak δημοσίευσε μια δήλωση ότι «σε αυτούς τους πελάτες στα τρένα που ακυρώθηκαν θα επιστραφούν ή θα κάνουν εκ νέου κράτηση κατά την επιλογή τους».Η Dairy Farmers of America δημοσίευσε αυτή τη δήλωση: "Είμαστε ενήμεροι για ένα ατυχές περιστατικό στο Keenesburg, Colo., με ένα από τα φορτηγά μας και ένα τρένο Amtrak. Η ασφάλεια είναι πάντα κορυφαία προτεραιότητα για τους Dairy Farmers of America (DFA). Οι σκέψεις μας Συνεργαζόμαστε πλήρως με όλες τις εμπλεκόμενες αρχές καθώς διερευνούν αυτό το περιστατικό και θα συνεργαστούμε με το κατάλληλο προσωπικό και αξιωματούχους για να παράσχουμε τις απαιτούμενες ή πρόσθετες πληροφορίες, όπως απαιτείται."sidirodromikanea.blogspot.com