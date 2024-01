Photo: Μajaraha ExpressΤα ταξίδια με τρένο είναι από τις αναδυόμενες ταξιδιωτικές τάσεις των τελευταίων ετών και τα πολυτελή ταξίδια με τρένο όπου η αμαξοστοιχία είναι ένα είδος resort αποτελούν ακόμα μια τέτοια τάση. Θα επιβιβαστείτε σε αποκατεστημένα με καλόγουστο τρόπο βαγόνια από την χρυσή εποχή του σιδηροδρομικού ταξιδιού και θα χαλαρώσετε σε ένα περιβάλλον όλο πολυτέλεια και θαλπωρή. Από την κομψή διακόσμηση έως την κομψή επίπλωση και την επιμονή στις λεπτομέρειες, τίποτα δεν έχει μείνει παραμελημένο σε αυτά τα ξενοδοχεία που βρίσκονται πάνω σε ράγες.travel.grΑν επιλέξετε κάποια από αυτές τις εκδρομές, σας περιμένει κορυφαία εξυπηρέτηση και γκουρμέ γαστρονομικές εμπειρίες καθ’όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σας, ενώ θα διασχίζετε εκπληκτικής ομορφιάς τόπους, σε πολλές περιπτώσεις εξωτικούς.Ακολουθούν 7 τρένα/εκδρομές που ορίζουν το πολυτελές σιδηροδρομικό ταξίδι και ένα luxury ξενοδοχείο το οποίο στεγάζεται σε ένα ανασκευασμένο τρένο στο μέσον της αφρικανικής φύσης. Αν είστε διατεθειμένοι να ξοδέψετε αρκετά χρήματα και αναζητάτε μια ταξιδιωτική εμπειρία ζωής αξίζει να διαβάσετε το παρακάτω αφιέρωμα.Photo: Μajaraha ExpressMaharaja ExpressΗ Ινδία είναι μια χώρα γεμάτη ιδιαίτερη ιστορία και αξιομνημόνευτες εμπειρίες που αξίζει να ανακαλύψετε. Μάξιμουμ άνεση και πολυτέλεια όπως και κορυφαίες υπηρεσίες κάνουν το Maharaja Express τόσο ένα ταξίδι ζωής, όσο και τον καλύτερο τρόπο να γνωρίσετε αυτό τον μαγευτικό προορισμό.Το τρένο διαθέτει εξαιρετικά πολυτελή δωμάτια, σουίτες και μια προεδρική σουίτα η οποία διαθέτει και την δική της 24ωρη υπηρεσία μπάτλερ. Η εταιρεία διοργανώνει ταξίδια εξερεύνησης της Ινδίας με στάσεις σε δημοφιλή αξιοθέατα όπως το Ταζ Μαχάλ.Το τρένο αποτελείται από 14 βαγόνια με ονόματα όπως «Ζαφείρι» και «Διαμάντι» ενδεικτικά της πολυτέλειας που προσφέρουν. Στη διακόσμησή τους περιλαμβάνονται ακριβά χαλιά και αντίκες καθώς και ημιπολύτιμοι λίθοι.Όλες οι καμπίνες έχουν εξοπλισμό, όπως τηλεόραση και χρηματοκιβώτια, ενώ τα μεγάλα παράθυρα του τρένου προσφέρουν εξαιρετικές εικόνες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.H διαδρομή του Royal Scotsman στη Σκωτία/Photo: Belmond Royal ScotsmanPhoto: Belmond Royal ScotsmanPhoto: Belmond Royal ScotsmanΒelmond Royal ScotsmanΤο Belmond Royal Scotsman διασχίζει τα σκωτσέζικα Highlands περνώντας από κατακόρυφες βουνοκορφές, αρχαία κάστρα, δασωμένα λαγκάδια και εντυπωσιακά λοχ, όπως λέγονται οι σκωτσέζικες λίμνες.Καθένας από τους 40 επιβάτες του τρένου απολαμβάνει μια πολυτελή εμπειρία από την αρχή έως το το τέλος. Εκπληκτική κουζίνα, υψηλού επιπέδου σέρβις καθώς και μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει χαλάρωση και περιπέτεια. Το Royal Scotsman λειτουργεί 6 μήνες κάθε χρόνο, από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, προσφέροντας μία σειρά από εκδρομές, οι οποίες όλες έχουν σαν αφετηρία το Εδιμβούργο. Τα βαγόνια είναι διακοσμημένα με εξαιρετικά ψηφιδωτά σε ένα ξεχωριστό εδουαρδιανό στιλ. Την εικόνα συμπληρώνουν εξαιρετικά υφάσματα. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ταξιδιώτες θα έχουν έναν ήσυχο ύπνο το τρένο σταματάει τη νύχτα ώστε να μην υπάρχει θόρυβος. Όλα τα γεύματα και ποτά περιλαμβάνονται στην τιμή του ταξιδιωτικού πακέτου και φυσικά το τρένο θα περάσει από όλα τα εξαιρετικής ομορφιάς σημεία των Highlands.Photo: Rovos RailPhoto: Rovos RailPhoto: Rovos RailThe Pride of AfricaΤο κομψό «καμάρι της Αφρικής» που διαχειρίζεται η Rovos Rail στέκεται αντάξιο στο όνομά του και στην περιγραφή του ως «το πιο πολυτελές τρένο του πλανήτη». Καθεμία από τις αμαξοστοιχίες του Pride of Africa διαθέτει βαγόνια με καλογυαλισμένο ξύλο τικ, διακοσμημένα και επιπλωμένα στο πολυτελές και άνετο στιλ του 1920, θυμίζοντας τη χρυσή εποχή του πολυτελούς σιδηροδρομικού ταξιδιού.Παρά την όλο λεπτομέρειες ομορφιά αυτών των vintage βαγονιών, οι επιβάτες θα μπορούν να επωφεληθούν από μοντέρνες ανέσεις και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Η εταιρεία διοργανώνει ταξίδια σε όλη τη Νότια Αφρική αλλά και στην Τανζανία, τη Ζάμπια, την Μποτσουάνα και τη Ναμίμπια.Photo: The Rocky MountaneerThe Rocky MountaneerΠρόκειται για έναν εκπληκτικό τρόπο για να γνωρίσετε την οροσειρά των Βραχωδών Ορέων στη Βόρεια Αμερική. Το ταξίδι με τα φημισμένα μπλε-χρυσά βαγόνια του Rocky Mountaneer είναι στην bucket list πολλών ταξιδιωτών εδώ και χρόνια.Συνώνυμα με την πραγματική πολυτέλεια, την περιπέτεια που κόβει την ανάσα, τα εκπληκτικά τοπία και το πολύ καλό φαγητό, το Rocky Mountaneer σας περιμένει να γνωρίσετε από κοντά τα βουνά του δυτικού Καναδά ή τα βουνά του Κολοράντο.Αν, μάλιστα, επιλέξετε την υπηρεσία GoldLeaf Service, τότε θα έχετε στη διάθεσή σας ένα διώροφο τρένο. Το κάτω επίπεδο φιλοξενεί την τραπεζαρία αλλά και μια εξωτερική πλατφόρμα για να απολαύσετε τα τοπία, ενώ, στον πάνω όροφο, υπάρχουν άνετα καθίσματα που κατεβαίνουν και μεγάλα θολωτά παράθυρα για να απολαύσετε την μεγαλειώδη φύση όσο καλύτερα μπορείτε. Την ίδια στιγμή, η γαστρονομική ομάδα της Rocky Mountaneer θα ετοιμάζει γκουρμέ γεύματα και σνακ. Kατά τη γνώμη μας, αν ποτέ κάνετε ένα ταξίδι σε αυτή την γωνιά του πλανήτη, ο καλύτερος τρόπος είναι να γίνει με αυτό το τρένο.Photo: Venice- Simplon Orient ExpressPhoto: Venice- Simplon Orient ExpressPhoto: Venice-Simplon Orient ExpressPhoto: Venice-Simplon Orient ExpressVenice-Simplon Orient ExpressΜε αυτή την επιλογή θα μπορέσετε να ξαναζήσετε τη χρυσή εποχή των σιδηροδρομικών ταξιδιών με σχολαστικά αποκατεστημένα βαγόνια της δεκαετίας του 1920 καθώς και dining και εξυπηρέτηση 5 αστέρων. Θα κοιμάστε, είτε σε ιστορικές καμπίνες, είτε σε σουίτες είτε Grand Suites. Στις τελευταίες υπάρχει η επιλογή για δωρεάν σαμπάνια μέσω του 24ωρου σέρβις το οποίο υπάρχει για όλους τους τύπους δωματίων ενώ υπάρχει δυνατότητα και για private dining.Όμως, σας προτείνουμε να απολαύσετε το φαγητό σας στον χώρο του εστιατορίου, που είναι κομψά διακοσμημένο και με συνταγές που βασίζονται σε υλικά εποχής. Την ίδια στιγμή, στο βαγόνι-μπαρ, οι bartenders ετοιμάζουν φινετσάτα κοκτέιλ και ο πιανίστας μπορεί να ικανοποιήσει τις μουσικές επιθυμίες-παραγγελίες σας.Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το Venice Simplon-Orient-Express προσφέρει εκδρομικά πακέτα σε προορισμούς, όπως το Παρίσι, η Βιέννη και η Βενετία. Εν ολίγοις, μια ταξιδιωτική εμπειρία σίγουρα αξέχαστη και όχι μόνο για την εμφανή πολυτέλεια της αμαξοστοιχίας.Photo: Εastern and Oriental ExpressPhoto: Εastern and Oriental ExpressPhoto: Εastern and Oriental ExpressΕastern and Oriental ExpressEδώ και 31 πλέον χρόνια, αυτό το κομψά διακοσμημένο τρένο ταξιδεύει σε 3 από τις πιο φανταχτερές ασιατικές πόλεις, την Κουάλα Λουμπούρ, την Μπανγκόκ και τη Σιγκαπούρη. Οι εσωτερικοί του χώροι είναι εμπνευσμένοι από την ταινία Σαγκάη Εξπρές του 1932 με πρωταγωνίστρια την Μάρλεν Ντίτριχ και περιλαμβάνουν high end λεπτομέρειες όπως ταϊλανδέζικο μετάξι, μαλαισιανά κεντήματα καθώς και ξυλεία κερασιάς. Οι επιλογές για fine dining και drinking είναι δεδομένες, αλλά εδώ θα εστιάσουμε περισσότερο στο σκηνικό που διασχίζει το τρένο κατά τη διάρκεια της διαδρομής.Θα δείτε πλούσια τροπικά δάση, αρχαίους ναούς και τοπία που συνεχώς αλλάζουν. Ο καλύτερος τρόπος για να τα απολαύσετε όλα αυτά, είναι το βαγόνι-παρατηρητήριο στο πίσω μέρος του τρένου.Mετά από ένα απολαυστικό δείπνο (φροντίστε να έχετε πακετάρει κατάλληλα καθώς θα χρειαστείτε βραδινό ένδυμα), κατευθυνθείτε στο piano bar για ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει νοσταλγικές μελωδίες. Το Εastern and Oriental Express προσφέρει εκδρομές που θα λατρέψουν οι φίλοι της πολυτέλειας αλλά και όσοι αγαπούν την τροπική φύση.Golden Eagle Danube ExpressΑπό τα κάστρα της Τρανσυλβανίας έως τα τοπία των Βαλκανίωνm το Golden Eagle Danube Express προσφέρει μοναδικές εκδρομές εκτός τρένου. Όταν επιστρέψετε στο βαγόνι μετά από μια γεμάτη μέρα εξερευνήσεων, θα επιστρέψετε σε πολυτελείς καμπίνες με ιδιωτικά μπάνια και θα απολαύσετε κουζίνα υψηλής ποιότητας από τις περιοχές που επισκέπτεστε. Φυσικά, στις παροχές περιλαμβάνεται WiFi όπως και εξειδικευμένοι ξεναγοί που θα σας «ξεδιπλώσουν» τον προορισμό τον οποίο επισκέπτεστε.Στα ταξιδιωτικά πακέτα του Golden Eagle Danube Express, περιλαμβάνονται εκδρομές εξερεύνησης της ανατολικής Ευρώπης, ένα ταξίδι 12 ημερών από τη Βενετία έως την Κωνσταντινούπολη, μια εκδρομή με στάσεις στις μεγάλες κεντροευρωπαϊκές χριστουγεννιάτικες αγορές αλλά πιο εξωτικές επιλογές όπως ταξίδια στις χώρες του Καυκάσου και την Ινδία. Σίγουρα, ένας ιδιαίτερος τρόπος αν θέλετε να πραγματοποιήσετε ένα τέτοιο ταξίδι ζωής χωρίς να στερηθείτε κάτι σε πολυτέλεια.Photo: Train on the BridgePhoto: Train on the bridgePhoto: Train on the bridgeTrain on the BridgeAναφέρθηκε ήδη ότι η Νότια Αφρική είναι η πατρίδα μερικών από τον πολυτελέστερων σιδηροδρομικών ταξιδιών στον κόσμο αλλά για ορισμένους τύπους ταξιδιωτών, η κύρια ατραξιόν είναι ένα τρένο που δεν πηγαίνει πουθενά.Το Train on the Bridge είναι ένα ξενοδοχείο εντός του Εθνικού Πάρκου Kruger, όπου ζουν άγρια ζώα όπως λιοντάρια, λεοπαρδάλεις, ρινόκεροι, ελέφαντες και βουβάλια. Tα βαγόνια ενός τρένου έχουν μετατραπεί σε 24 μοντέρνες σουίτες με μπαλκόνια και μια πισίνα πάνω από τον ποταμό Sabie.Oι εσωτερικοί χώροι του τρένου είναι διακοσμημένοι σε Art Deco στιλ, καθώς οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου επεδίωξαν κάτι που να μην παραπέμπει στην αποικιακή περίοδο. Το βέβαιο είναι ότι οι εμπνευστές της συγκεκριμένης ιδέας θέλουν ακριβώς να επενδύσουν στη γοητεία και νοσταλγία που ασκούν στο ταξιδιωτικό κοινό τα vintage πολυτελή τρένα.sidirodromikanea.blogspot.com