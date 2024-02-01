2024-02-01 12:02:25
Στη μάχη με την τηλεθέαση βρέθηκαν όλα τα κανάλια.
Πάμε να δούμε αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης ανα ζώνη.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΠΡΩΙΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 11,4
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 8,6
ΣΗΜΕΡΑ 8,9
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA 23,3
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 4,3
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 30
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 9,2
ΕΡΤ NEWS 3,6
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 7,3
ΠΡΩΙΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
SUPER KATERINA 12,3
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 13,8
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 9,6
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 8,5
FAY S TIME 5,9
BREAKFAST@STAR 8,5
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 15,5
ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ 2,0
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 3,7
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 14,7
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 15,5
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) 10,5
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 10,9
T-LIVE 7,9
ΕΛΕΝΗ 6,7
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 8,7
SHOPPING STAR 10,4
ΟΔΟΣ ΖΑΡΙΦΗ 2 2,0
Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ 6,0
MY STYLE ROCKS 8,9
ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 1,9
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 5,5
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
5X5 12,3
ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ 3.7
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 6.5
LIVE NEWS 13,6
THE CHASE 15.0
CASH OR TRASH 12.1
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 13,1
Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ 8.9
ΖΩΝΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ- ΣΕΙΡΩΝ
Ειδήσεις 7μ.μ.
ΑΝΤ1 NEWS 9,0
ALPHA NEWS 9,7
OPEN NEWS 3,0
ΕΡΤ1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 4,0
Ειδήσεις 8μ.μ.
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 14,2
STAR NEWS 11,3
ΣΚΑΪ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 8,9
ΗΛΕΚΤΡΑ 4,2
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 19,0
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 13,1
LA PROMESA: Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ 1,9
SWITCH 2,8
PRIME TIME ΖΩΝΗ
Η ΜΑΓΙΣΣΑ 15,6
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ 7,8
THE 2NIGHT SHOW 12,4
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 13,6
ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ 8,8
ΣΑΣΜΟΣ 13,2
ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ 9,7
SURVIVOR 13,9
MASTERCHEF 15,2
ΖΗΝΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ 9,9
Η ΠΑΡΑΛΙΑ 4,8
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πηγή: tvnea.com
Πάμε να δούμε αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης ανα ζώνη.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΠΡΩΙΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 11,4
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 8,6
ΣΗΜΕΡΑ 8,9
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA 23,3
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 4,3
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 30
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 9,2
ΕΡΤ NEWS 3,6
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 7,3
ΠΡΩΙΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
SUPER KATERINA 12,3
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 13,8
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 9,6
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 8,5
FAY S TIME 5,9
BREAKFAST@STAR 8,5
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 15,5
ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ 2,0
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 3,7
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 14,7
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 15,5
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) 10,5
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 10,9
T-LIVE 7,9
ΕΛΕΝΗ 6,7
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 8,7
SHOPPING STAR 10,4
ΟΔΟΣ ΖΑΡΙΦΗ 2 2,0
Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ 6,0
MY STYLE ROCKS 8,9
ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 1,9
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 5,5
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
5X5 12,3
ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ 3.7
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 6.5
LIVE NEWS 13,6
THE CHASE 15.0
CASH OR TRASH 12.1
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 13,1
Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ 8.9
ΖΩΝΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ- ΣΕΙΡΩΝ
Ειδήσεις 7μ.μ.
ΑΝΤ1 NEWS 9,0
ALPHA NEWS 9,7
OPEN NEWS 3,0
ΕΡΤ1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 4,0
Ειδήσεις 8μ.μ.
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 14,2
STAR NEWS 11,3
ΣΚΑΪ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 8,9
ΗΛΕΚΤΡΑ 4,2
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 19,0
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 13,1
LA PROMESA: Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ 1,9
SWITCH 2,8
PRIME TIME ΖΩΝΗ
Η ΜΑΓΙΣΣΑ 15,6
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ 7,8
THE 2NIGHT SHOW 12,4
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 13,6
ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ 8,8
ΣΑΣΜΟΣ 13,2
ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ 9,7
SURVIVOR 13,9
MASTERCHEF 15,2
ΖΗΝΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ 9,9
Η ΠΑΡΑΛΙΑ 4,8
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πηγή: tvnea.com
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