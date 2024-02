2024-02-07 15:15:02

Η Άντζελα Δημητρίου βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Νίκο Κοκλώνη για την εκ νέου συμμετοχή της στο «Just The Two Of Us».



Ως γνωστόν είχε πάρει μέρος στο show και το 2022 ως ζευγάρι με τον Παύλο Σταματόπουλο, μια συνεργασία που είχε συζητηθεί έντονα.



Τώρα η Lady του λαϊκού πενταγράμμου είναι σε τελικές επαφές ωστόσο ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό ποιος ή ποια θα είναι η παρτενέρ της.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ