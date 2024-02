themaygeias

Σοκαρισμένο το Πανελλήνιο προσπαθεί να καταλάβει τις συνθήκες του τραγικού θανάτου, ενός παιδιού μόλις 8 ετών στη Λαμία. Ο 8χρονος μαθητής είχε μεταφερθεί από τους γονείς του με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο της Λαμίας, την περασμένη Παρασκευή. Πολύ γρήγορα οι γιατροί διέγνωσαν σοβαρή βλάβη στα νεφρά, από άγνωστη αιτία και ο 8χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα.Οι γιατροί διέγνωσαν αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (HUS) και αν και η αιτία δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί επίσημα, το σχολείο του μικρού Βασίλη παρέμεινε κλειστό προληπτικά και έγιναν έλεγχοι στο νερό, αλλά και στην πισίνα που αθλούνταν ο 8χρονος. Ο παιδίατρος Κώστας Νταλούκας μιλώντας στο ΣΚΑΙ έκανε λόγω για ”κολοβακτηρίδιο, κοινό παθογόνο βακτήριο”, δείχνοντας την αιτία, να είναι (το πιο πιθανό) το κολοβακτηρίδιο Escherichia coli με κάποιο τοξινοπαραγωγό στέλεχος της κατηγορίας Shiga Toxin Escherichia Coli (STEC).Το HUS είναι μια σοβαρή επιπλοκή που σχετίζεται με τη λοίμωξη από το παθογόνο βακτήριο Escherichia coli O157:H7, σερότυπο του E. coli και κύριο εκπρόσωπο της ομάδας των STEC, που προκαλεί οξεία νεφρική ανεπάρκεια και μερικές φορές οδηγεί στον θάνατο. Το 90-95% του HUS οφείλεται στην κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων ή ποτών ή από μετάδοση άτομο σε άτομο. Ο ΠΟΥ υπολόγισε ότι το 2010 το STEC προκάλεσε περισσότερες από 1,2 εκατομμύρια ασθένειες, 128 θανάτους και σχεδόν 13.000 Προσαρμοσμένα Χρόνια Ζωής με Αναπηρία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο κίνδυνος ανάπτυξης HUS είναι υψηλότερος σε ακραίες ηλικίες της ζωής, ειδικά σε μικρά παιδιά.Σύμφωνα με την Sante Publique της Γαλλίας που μετά από τα συνεχόμενα κρούσματα αιμολυτικού ουραιμικού συνδρόμου σε παιδιά, εξέδωσε μια χρήσιμη λίστα με προληπτικά μέτρα, το HUS είναι μια σοβαρή μολυσματική ασθένεια που συνήθως προέρχεται από τρόφιμα.Τραγικά περιστατικά ουραιμικού αιμολυτικού συνδρόμου.Τον Ιούλιο του 2022 η Γαλλία συγκλονίστηκε από μία μαζική τροφική δηλητηρίαση παιδιών από 11 μηνών έως 9 ετών που νόσησαν με αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (HUS) μετά από μόλυνση από τον παθογόνο βακτήριο E. coli. To περιστατικό συνδέθηκε με κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων.Επίσης τo 2022 οι Γαλλικές αρχές δημόσιας Υγείας επιβεβαίωσαν 55 κρούσματα E. coli και δύο θανάτους από κατεψυγμένη πίτσα της Nestle. Πολλά παιδιά σε αυτή την επιδημία ανέπτυξαν αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (HUS), έναν τύπο νεφρικής ανεπάρκειας που σχετίζεται με λοιμώξεις από E. coli που μπορεί να οδηγήσει σε δια βίου, σοβαρά προβλήματα υγείας και θάνατο.Τον Σεπτέμβριο του 2023 στον Καναδά, αρρώστησαν 446 νήπια σε 11 παιδικούς σταθμούς που προμηθεύονταν γεύματα από το ίδιο κέτερινγκ. Για 38 παιδιά η εξέλιξη ήταν σοβαρή καθώς νόσησαν με αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο και 8 χρειάστηκαν αιμοκάθαρση.Το μεγαλύτερο ξέσπασμα E. coli που οδήγησε σε HUS σημειώθηκε στις ΗΠΑ και ήταν η περίπτωση του Fast Food Jack in the Box. το 1993 που έγινε και ντοκιμαντέρ στο Netflix. Πολλά από τα θύματα ήταν κάτω από 10 ετών, ενώ 4 παιδιά από 17 μηνών ως και 6 ετών έχασαν τη ζωή τους. Από τα συνολικά 732 κρούσματα, τα 178 αντιμετώπισαν σοβαρά και μακροχρόνια προβλήματα υγείας, όπως νεφρική και εγκεφαλική βλάβη. Για αυτό και θεωρείται ένα από τα σοβαρότερα ξεσπάσματα τροφικής δηλητηρίασης στη σύγχρονη ιστορία. Ακολούθησαν εκατοντάδες αγωγές και μηνύσεις από τα θύματα κατά της Jack-in-the-Box, με γνωστότερη αυτή της 9χρονης τότε Brianne Kiner, η οποία επέζησε από το ξέσπασμα, αλλά με τις πιο σοβαρές και μόνιμες βλάβες, όπως άσθμα και εγκεφαλική και νεφρική βλάβη από το αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (HUS), που προκάλεσε την ανάγκη για μεταμόσχευση. Η επιδημία αυτή έγινε αιτία να αλλάξει η νομοθεσία για την ασφάλεια τροφίμων στις ΗΠΑ.Προληπτικά μέτραΤο HUS επηρεάζει ιδιαίτερα μικρά παιδιά Τα συμπτώματα των λοιμώξεων από E. coli ποικίλλουν για κάθε άτομο, αλλά συχνά περιλαμβάνουν σοβαρές κράμπες στο στομάχι και διάρροια, η οποία είναι συχνά αιματηρή.Τα βακτήρια E. coli που είναι υπεύθυνα για το HUS επιβιώνουν σε κρύο περιβάλλον (ψυγείο ή καταψύκτη), αλλά καταστρέφονται με το μαγείρεμα.Η μετάδοση των βακτηρίων μπορεί να προληφθεί με απλές ενέργειες, ειδικά σε παιδιά κάτω των 16 ετών και ηλικιωμένους:Στην κουζίναΤο πλύσιμο των χεριών πρέπει να είναι συστηματικό πριν από την προετοιμασία του γεύματος.Τα κρέατα, ειδικά ο κιμάς βοείου κρέατος, αλλά και τα παρασκευάσματα με βάση τον κιμά, πρέπει να είναι καλά μαγειρεμένα στην καρδιά.Το νωπό γάλα, τα τυριά νωπού γάλακτος και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που παρασκευάζονται από νωπό γάλα δεν πρέπει να καταναλώνονται από παιδιά κάτω των 5 ετών (προτιμήστε τυριά όπως Emmental, Comté, Gruyère, Beaufort), επεξεργασμένα αλείμματα τυριού και παστεριωμένα τυριά γάλακτος).Τα παρασκευάσματα με βάση το αλεύρι (ζύμη πίτσας/μπισκότων/κέικ/πίτα/τηγανίτα…) δεν πρέπει να τρώγονται ωμά ή μισοψημένα.Τα λαχανικά, η σαλάτα, τα φρούτα και τα αρωματικά βότανα, ειδικά εκείνα που πρόκειται να καταναλωθούν ωμά, πρέπει να πλυθούν καλά πριν από την κατανάλωση, μετά το ξεφλούδισμα εάν είναι απαραίτητο.Τα ωμά τρόφιμα πρέπει να αποθηκεύονται ξεχωριστά από τα μαγειρεμένα ή έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα.Τα έτοιμα γεύματα και τα απορρίμματα τροφίμων πρέπει να τοποθετούνται γρήγορα στο ψυγείο και να ξαναζεσταίνονται επαρκώς πριν από την κατανάλωση.Τα σκεύη κουζίνας (ειδικά όταν έχουν έρθει σε επαφή με ωμά τρόφιμα όπως κρέας ή τυριά εκ των προτέρων), καθώς και οι πάγκοι εργασίας, πρέπει να πλένονται καλά για να αποφευχθεί ο κίνδυνος διασταυρούμενης επιμόλυνσης.Κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων και αναψυχήςΤα παιδιά δεν πρέπει να πίνουν ανεπεξέργαστο νερό (από ποτάμι, χείμαρρο κ.λπ.) και να αποφεύγουν να το καταπιούν όταν κολυμπούν (λίμνη, ποτάμι κ.λπ.).Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή πολύ μικρών παιδιών (κάτω των 5 ετών) με αγελάδες, μοσχάρια, πρόβατα, κατσίκες κ.λπ., και το περιβάλλον τους. 