Με στόχο την έγκαιρη διάγνωση πέντε σοβαρών νοσημάτων, ανάμεσά τους αρκετούς τύπους καρκίνου, το υπουργείο Υγείας δίνει την δυνατότητα για δωρεάν εξετάσεις σε στοχευμένες ομάδες του πληθυσμού.Τα σοβαρά νοσήματα αφορούν τέσσερις τύπους καρκίνου (του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου, του πνεύμονα και του δέρματος), αλλά και καρδιαγγειακές παθήσεις με τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις να χρηματοδοτούνται από πόρους του Tαμείου Aνάκαμψης.Αν και θα πρέπει να επισημάνουμε πως τα προγράμματα αυτά έχουν εξαγγελθεί ξανά στο παρελθόν μέσω του προγράμματος «Απόστολος Δοξιάδης» και η υλοποίησή τους έχει καθυστερήσει σημαντικά, αυτή τη φορά, το Υπουργείο Υγείας δηλώνει αποφασισμένο να προχωρήσει.Οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις αναμένεται να ξεκινήσουν αρχικά από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί και στη συνέχεια εντός του 2024 θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες ασθένειες.Δείτε αναλυτικά τα προγράμματα για τις δωρεάν εξετάσεις:1) Προληπτικά τεστ για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτραςΑπό τον επόμενο μήνα θα αποσταλούν ομαδικά 2,5 εκατομμύρια SMS, ενώ για τη διενέργεια των εξετάσεων θα εκδίδεται ηλεκτρονικό παραπεμπτικό.σε γυναίκες 21 – 30 ετών για τον δωρεάν έλεγχο με τεστ ΠΑΠ σε γυναίκες 30 – 56 ετών για τεστ HPV DNA. Να σημειωθεί πως σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Ε. Αγαπηδάκη σε συνέδριο για τον Καρκίνο, για τον διαγνωστικό έλεγχο των γυναικών στις παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη τεχνική της αυτο-δειγματοληψίας, ή αλλιώς self- sampling.Σε ρεπορτάζ του iatropedia.gr, ο Καθηγητής Μαιευτικής, Γυναικολογίας ΑΠΘ και Πρόεδρος Δ.Σ της Ελληνικής Εταιρείας HPV, κ. Θεόδωρος Αγοραστός, σημείωσε πως το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να προσφέρει σημαντικό έργο στις γυναίκες όλης της χώρας.«Έχει βρεθεί από μελέτες πως εάν μια γυναίκα βάλει μια μπατονέτα και πάρει δείγμα από τον κόλπο της και το στείλει στο εργαστήριο, η αξιοπιστία είναι ίδια με αυτή που θα είχαμε εάν το δείγμα το είχε πάρει ο γιατρός. Αυτό λέγεται self sampling», σημείωσε ο Καθηγητής.Για τη διενέργεια της συγκεκριμένης εξέτασης, όλες οι γυναίκες θα λάβουν SMS, ενώ «θα υπάρχει αντίστοιχο site όπως έχουμε για το πρόγραμμα Φώφη Γεννηματά στο mastografia.gov.gr, αντίστοιχα θα έχουμε πλατφόρμα του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας», τόνισε η Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας πριν από λίγες ημέρες στον ΑΝΤ1.2) Προληπτικά τεστ για τον καρκίνο του παχέος εντέρουΤον Ιούνιο θα σταλούν SMS για το πρόγραμμα πρόληψης κατά του καρκίνου του παχέος εντέρου, σε 3,8 εκατ. άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50 έως 65 ετών. Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει δωρεάν τεστ αυτοδιάγνωσης, μετά από προτροπή και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.Το Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της Ευρώπης, συγκεκριμένα, συνέστησε σε όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πληθυσμιακό προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του παχέος εντέρου μέσω αυτοεξέτασης.Όπως αναφέρεται, «ο έλεγχος θα πρέπει αφορά όλους τους πολίτες μεταξύ 50 και 74 ετών και το πρώτο βήμα για την υλοποίησή του είναι η αυτοεξέταση ανίχνευσης μικρό-αιμορραγίας στα κόπρανα ή άλλες νεότερες εξετάσεις εάν έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικότερες».Στην Ελλάδα, αυτού του είδους το self test κυκλοφορεί στα φαρμακεία και είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ. Ανιχνεύει την αιμοσφαιρίνη (ίχνη αίματος δηλαδή) στα κόπρανα και πρόκειται για μία εύκολη και αξιόπιστη λύση που οδηγεί ένα βήμα πιο κοντά στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση.Παρόμοια τεστ αυτοδιάγνωσης κυκλοφορούν και για την πρόληψη του καρκίνου του στομάχου, καθώς και των διαταραχών της νεφρικής λειτουργίας και της εμμηνόπαυσης.Σύμφωνα με την αναπλ. Υπουργό Υγείας το συγκεκριμένο τεστ ανίχνευσης αιμορραγίας στα κόπρανα, το οποίο γίνεται στο σπίτι, «θα το δώσει δωρεάν το υπουργείο, προκειμένου να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες που είναι θετικοί απέναντι σ’ αυτό το self test να κάνουν την κολονοσκόπηση”, όπως επισήμανε.3) Προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του πνεύμοναΤον Ιούνιο ξεκινά το πρόγραμμα έγκαιρης ανίχνευσης του καρκίνου του πνεύμονα που αποτελεί τη νούμερο 1 αιτία θανάτου στην Ελλάδα και θα αφορά στις ηλικίες 50 έως 70 ετών. Θα γίνεται δωρεάν αξονική τομογραφία με χαμηλή δόση ακτινοβολίας.Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου έχει δρομολογηθεί με τη συνεργασία της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας αλλά και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας και «θα είμαστε μια από τις πρώτες χώρες στην ΕΕ που θα κάνει αυτό το πρόγραμμα, σε ανθρώπους που είναι σε υψηλό κίνδυνο», σημείωσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη.4) Προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του δέρματοςΤον μήνα Ιούνιο ξεκινά και το πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του δέρματος με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Υγείας, αναμένεται να αποσταλούν SMS σε πολίτες που εκτελούν χειρωνακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους και είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο.Πρόκειται για γεωργούς, κτηνοτρόφους, οικοδόμους κ.α.5) Προληπτικός έλεγχος για τα καρδιαγγειακά νοσήματαΟ έλεγχος για τα καρδιαγγειακά νοσήματα θα ξεκινήσει το δεύτερο 6μηνο του 2024 και θα περιλαμβάνει δωρεάν εξετάσεις για την πρόληψη της ανακοπής, του εμφράγματος και πληθώρας άλλων προβλημάτων που σχετίζονται με το καρδιαγγειακό σύστημα.Συγκεκριμένα, θα υποβληθούν σε δωρεάν εξετάσεις ασθενείς που έχουν στεφανιαία νόσο ή καταγεγραμμένα καρδιαγγειακά συμβάματα.Πηγή: iatropedia / Γιάννα Σουλάκη

