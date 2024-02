Τον περασμένο μήνα, όταν η Microsoft ανακοίνωσε το νέο Copilot κλειδί για πληκτρολόγια PC, δήλωσε ότι το 2024 είναι “το έτος του Τεχνητού Νοημοσύνης (AI) PC”. Αν και αυτή η δήλωση μπορεί να φαίνεται ως ένα φιλόδοξο και δημοφιλές PR δήλωση, έχει τον τεχνικό της πραγματικό λόγο. Τα PC που θα κατασκευαστούν και πωληθούν από το 2024 και έπειτα θα περιλαμβάνουν γενικά AI και μηχανική μάθηση, κάτι που τα παλαιότερα PC δεν είχαν. Η κύρια προσθήκη είναι η μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας (NPU), ένα εξειδικευμένο τμήμα στους πιο πρόσφατους υψηλής απόδοσης επεξεργαστές Intel και AMD, που μπορεί να επιταχύνει ορισμένα είδη γενετικής AI και εργασιών μηχανικής μάθησης πιο γρήγορα (ή χρησιμοποιώντας λιγότερη ισχύ) από τον επεξεργαστή ή την κάρτα γραφικών.

Αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν το PC σας έχει μια NPU, τα Windows δεν μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για πολλά πράγματα, εκτός από τον ασαφή φόντο της webcam και μερικά άλλα εφέ βίντεο

. Αλλά αυτό θα αλλάξει σταδιακά, καθώς οι προγραμματιστές θα μπορούν να δημιουργήσουν εφαρμογές που δεν εξαρτώνται από το συγκεκριμένο NPU, όπως σήμερα οι προγραμματιστές παιχνιδιών δημιουργούν παιχνίδια που δεν εξαρτώνται από την κάρτα γραφικών.

Ένα παράδειγμα είναι η προσέγγιση της Microsoft στην DirectML, τη διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών της για λειτουργίες μηχανικής μάθησης. Αν και μέχρι τώρα έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως για την εκτέλεση αυτών των εργασιών AI σε κάρτες γραφικών, η Microsoft ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι πρόσθεσε υποστήριξη DirectML για τις NPUs της Intel σε μια προεπισκόπηση για προγραμματιστές, ξεκινώντας από την DirectML 1.13.1 και το ONNX Runtime 1.17.



Αυτό ανοίγει τον δρόμο για περισσότερες εφαρμογές από τρίτους να αρχίσουν να εκμεταλλεύονται τις ενσωματωμένες NPUs. Η Intel αναφέρει ότι η Samsung χρησιμοποιεί την NPU της Intel και τη DirectML για χαρακτηριστικά αναγνώρισης προσώπου στην εφαρμογή της γκαλερί φωτογραφιών, κάτι που κάνει και η Apple στο macOS και iOS με το Neural Engine. Οι επιδόσεις μπορεί να είναι σημαντικές σε σχέση με την εκτέλεση αυτών των εργασιών σε μια κάρτα γραφικών ή επεξεργαστή.



“Η NPU, τουλάχιστον στον κόσμο της Intel, θα χρησιμοποιείται κυρίως για λόγους ενεργειακής απόδοσης”, δήλωσε ο Robert Hallock, Διευθυντής Τεχνικού Μάρκετινγκ της Intel. “Η οπτική ανάλυση της κάμερας, αυτό το blur του φόντου… μεταφέροντάς το στην NPU εξοικονομεί περίπου 30 έως 50% ισχύς σε σχέση με την εκτέλεσή του αλλού.”

Τόσο η Intel όσο και η Microsoft εργάζονται για ένα μοντέλο όπου οι NPUs θα χρησιμοποιούνται όπως οι κάρτες γραφικών του σήμερα: οι προγραμματιστές απευθύνονται γενικά στο DirectX αντί να αναφέρονται σε συγκεκριμένους κατασκευαστές καρτών γραφικών, και νέες λειτουργίες, βελτιώσεις και ενημερώσεις απόδοσης μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω ενημερώσεων των οδηγών της κάρτας γραφικών. Ορισμένες κάρτες γραφικών παίζουν καλύτερα σε συγκεκριμένα παιχνίδια από άλλες, και οι προγραμματιστές μπορούν να επιλέξουν να διαθέσουν περισσότερο χρόνο για την βελτιστοποίηση για τις κάρτες Nvidia ή AMD, αλλά κατά κύριο λόγο το μοντέλο είναι ανεξάρτητο από το υλικό.

Παρόμοια, η Intel προσφέρει ήδη ενημερώσεις οδηγών στις NPUs της. Η Microsoft αναγνωρίζει ήδη την NPU ως “κάρτα γραφικών χωρίς δυνατότητα απεικόνισης”.

Οι NPUs της AMD RyzenAI δεν υποστηρίζονται ακόμα από το DirectML, ούτε εμφανίζονται στον Διαχειριστή Εργασιών όπως οι NPUs της Intel. Ο Υπεύθυνος Σχέσεων τύπου της AMD, Matthew Hurwitz, δήλωσε ότι οι κάρτες γραφικών της AMD υποστηρίζουν ήδη το DirectML και ότι η εταιρεία “συνεργάζεται ενεργά με την Microsoft για την πιθανή υποστήριξη των NPUs”.Ο Hurwitz αναφέρθηκε επίσης ότι θα “ακούσουμε από [την AMD] πολύ σύντομα” για την προσθήκη υποστήριξης τους στον Διαχειριστή Εργασιών.

Παρόλα αυτά, παρόλο που οι NPUs θα είναι περισσότερο διαθέσιμοι από το 2024 από ό,τι ήταν προηγουμένως, αυτοί οι επεξεργαστές θα περιλαμβάνονται σχεδόν αποκλειστικά σε ολοκαίνουργιους και υψηλής ποιότητας επεξεργαστές. Σήμερα, η Intel και η AMD αναβαθμίζουν συχνά την ίδια αρχιτεκτονική επεξεργαστή ως νέα, ή ανταποκρίνονται στην αγορά των PC με επεξεργαστές προηγούμενων γενεών αντί για νέους. Οι νέοι επεξεργαστές Core της Intel δεν περιλαμβάνουν τους δικούς τους NPUs, και μόνο οι επεξεργαστές Ryzen 7000 και Ryzen 8000 για φορητούς υπολογιστές έχουν τους δικούς τους NPUs. Εάν αγοράζετε ένα φορητό υπολογιστή υψηλής ποιότητας, είναι πολύ πιθανό ότι ο επόμενος υπολογιστής σας θα τον έχει.

