Υπό αμφισβήτηση η ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά και το φιάσκο με το αεροπλανοφόρο HMS Queen Elizabeth.Δεύτερη αποτυχία εκτόξευσης πυραύλου Trident από υποβρύχιο.Μια δοκιμή πυρηνικού πυραύλου που επιχείρησε η Βρετανία απέτυχε, καθώς ο πύραυλος Trident συνετρίβη στη θάλασσα κοντά στο υποβρύχιο που τον εκτόξευσε. Πρόκειται για μια ακόμα ντροπιαστική πτώση μετά την αποτυχία της τελευταίας δοκιμαστικής εκτόξευσης πριν από οκτώ χρόνια!Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε χθες ότι σημειώθηκε «μια ανωμαλία» κατά την τελευταία δοκιμαστική εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου Trident II, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου στα ανοιχτά της Φλόριντα, γράφουν οι Financial Τimes. Ανέφερε ότι η πυρηνική αποτροπή της Βρετανίας παραμένει «ασφαλής και αποτελεσματική».«Όσον αφορά την εθνική ασφάλεια, δεν μπορούμε να παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό», πρόσθεσε το υπουργείο Άμυνας. «Ωστόσο, είμαστε βέβαιοι ότι η ανωμαλία αφορούσε συγκεκριμένο γεγονός και επομένως δεν υπάρχουν επιπτώσεις στην αξιοπιστία των ευρύτερων συστημάτων πυραύλων Trident και του αποθέματος».Το πλήρωμα του υποβρυχίου είχε μόλις εκτελέσει τις ασκήσεις του και ο πύραυλος Trident II, ο οποίος ήταν οπλισμένος με εικονικές κεφαλές, εκτοξεύτηκε στον αέρα με συμπιεσμένο αέριο στους σωλήνες εκτόξευσης, σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, η οποία έγραψε πρώτη για το θέμα. Οι ενισχυτές πρώτου σταδίου του πυραύλου, όμως, δεν αναφλέγησαν και ο πύραυλος συνετρίβη στη θάλασσα.Η Sun υποστήριξε ότι εκτιμάται πως αν η πυροδότηση είχε γίνει κατά τη διάρκεια πραγματικής αποστολής και όχι υπό συνθήκες δοκιμών, θα ήταν επιτυχής.Βρετανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το πυραυλικό σύστημα Trident ήταν «ένα από τα πιο αξιόπιστα οπλικά συστήματα στον κόσμο» και είχε ολοκληρώσει επιτυχώς 190 δοκιμές. Η τελευταία επιτυχημένη εκτόξευση πυραύλου Trident από το Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιήθηκε το 2012.Η αποτυχία στη δοκιμή το 2016 φέρεται να οφείλεται σε πρόβλημα με το «σύστημα απόκτησης δεδομένων», που ανάγκασε τους ελεγκτές του πυραύλου να εκτρέψουν το όπλο στον ωκεανό ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας.Μετά από δεκαετίες περικοπών στον προϋπολογισμό, η ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας τίθεται όλο και περισσότερο υπό αμφισβήτηση. Πρόσφατη έκθεση ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου σε μια σύγκρουση μεταξύ ανάλογων δυνάμεων θα εξαντλούσαν τις δυνατότητές τους σε «μερικούς μήνες».Σε ένα άλλο πρόσφατο περιστατικό, ένα από τα δύο υπερσύγχρονα αεροπλανοφόρα του Ηνωμένου Βασιλείου, το HMS Queen Elizabeth, δεν κατάφερε να συμμετάσχει στη μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ από τον Ψυχρό Πόλεμο, λόγω δυσλειτουργίας σε έναν από τους άξονες της έλικας. Αντικαταστάθηκε από το HMS Prince of Wales.Το HMS Vanguard είναι ένα από τα τέσσερα πυρηνικά υποβρύχια που χρησιμοποιούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα υποβρύχια της κατηγορίας που τέθηκαν σε λειτουργία στα μέσα της δεκαετίας του 1990 πρόκειται να αντικατασταθούν με την κλάση Dreadnought επόμενης γενιάς στη δεκαετία του 2030.