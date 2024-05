sidirodromikanea

Η Ένωση θα πραγματοποιήσει 24ωρες απεργίες σε όλους τους σιδηροδρομικούς φορείς της Αγγλίας για τρεις ημέρες αυτήν την εβδομάδα και εξαήμερη απαγόρευση υπερωριών από τη Δευτέραtheguardian.comΟι επιβάτες των σιδηροδρομικών μεταφορών αντιμετωπίζουν μια εβδομάδα διακοπής καθώς οι μηχανοδηγοί ξεκινούν έναν άλλο γύρο εργατικών ενεργειών τη Δευτέρα, παρά τις δοκιμαστικές προσπάθειες της βιομηχανίας να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες.Οι οδηγοί στο συνδικάτο Aslef θα απεργήσουν για 24 ώρες σε καθεμία από τις εθνικές σιδηροδρομικές εταιρείες της Αγγλίας κατά τη διάρκεια τριών ημερών από την Τρίτη έως την Πέμπτη, ενώ απαγόρευση υπερωριών θα ισχύει σε εθνικό επίπεδο από Δευτέρα έως Σάββατο.Οι περισσότεροι φορείς δεν θα κυκλοφορούν τρένα τις ημέρες της απεργίας τους, επηρεάζοντας ορισμένες διασυνοριακές υπηρεσίες προς την Ουαλία και τη Σκωτία. Η απαγόρευση υπερωριών θα μειώσει επίσης τα χρονοδιαγράμματα και θα διαταράξει σοβαρά ορισμένους φορείς εκμετάλλευσης που εξαρτώνται από εθελοντικές βάρδιες για την εκτέλεση των υπηρεσιών τους.Την Τρίτη 7 Μαΐου, το πρώτο κύμα θα επηρεάσει τα δρομολόγια προς το Λονδίνο, με τους οδηγούς να χτυπούν σε c2c, Greater Anglia, Great Northern, Thameslink, Southeastern, Southern/Gatwick Express και South Western Railway.Την Τετάρτη θα ακολουθήσει 24ωρη απεργία στους Avanti West Coast, Chiltern Railways, CrossCountry, East Midlands Railway, Great Western Railway και West Midlands Trains. και στο LNER, στο Northern και στο TransPennine Express την Πέμπτη.Το συνδικάτο είπε ότι θα συνεχίσει τις απεργίες για μια βελτιωμένη προσφορά μισθών, με ορισμένα από τα μέλη του να μένουν τώρα πέντε χρόνια χωρίς αύξηση μισθών και οι τελευταίες συνομιλίες να διακόπτονται πριν από ένα χρόνο.Ένας εκπρόσωπος της RDG είπε ότι «έγραψε στην ηγεσία του Aslef να προσπαθήσει να βρει σημεία κοινού εδάφους που θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε σε επίσημες διαπραγματεύσεις».Ο γενικός γραμματέας του Aslef, Mick Whelan, είπε στα μέλη ότι θα «εξερευνήσει αυτή τη λεωφόρο σε μια προσπάθεια επίλυσης αυτής της διαφοράς».Το σωματείο οδηγών απέρριψε μια διετής συμφωνία στις αρχές του 2023 αξίας 4% ετησίως, αλλά με συνημμένες αλλαγές στις συνθήκες εργασίας. Σε ποσοστιαία βάση, η άνοδος ήταν μικρότερη από αυτή που προσφέρθηκε σε άλλα τμήματα του κλάδου.Μιλώντας πριν από αυτό το επόμενο σετ κυλιόμενων απεργιών, ο Whelan είπε: «Δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Κανείς δεν θέλει να χάσει χρήματα, αλλά αν δεν το κάνουμε αυτό, κανείς δεν πρόκειται να έρθει στο τραπέζι και να μας μιλήσει. Έτσι, βρισκόμαστε σε μια θέση όπου ο μόνος τρόπος που μπορούμε να αρθρώσουμε τη φωνή μας είναι να αναλάβουμε δράση».Τα μέλη του Aslef ψήφισαν με συντριπτική πλειοψηφία τον Φεβρουάριο για τη συνέχιση της βιομηχανικής δράσης.Ο Whelan πρόσθεσε: «Είμαι εκεί έξω και μιλάω με τους ανθρώπους μου τις περισσότερες νύχτες της εβδομάδας σε δωμάτια υποκαταστημάτων και αλλού, και θέλουν να συνεχίσουν. Θέλουν λύση. Και μετά από 22 μήνες, γιατί να σταματήσεις; Πρέπει να πιστέψουμε ότι θα υπάρξει ένα τέλος. Πρέπει να πιστέψουμε ότι θα υπάρξει λύση σε αυτό.«Μετά από μισή δεκαετία χωρίς αύξηση μισθού, πρέπει να σταματήσουμε και να πάμε άλλη μισή δεκαετία χωρίς;»Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι η προσφορά θα ανέβαζε τη μέση αμοιβή ενός μηχανοδηγού σε £ 65.000, αλλά απαίτησε επίσης «εκσυγχρονισμό» και αλλαγές στο χώρο εργασίας ως μέρος της διευθέτησης.Ο Whelan είπε: «Δεν υπήρξε μεταρρύθμιση στο χώρο εργασίας. Κανείς δεν μπορούσε να μου εξηγήσει πώς η περικοπή των αμοιβών ασθενείας των ανθρώπων κάνει έναν σιδηρόδρομο να λειτουργεί πιο γρήγορα, ή πιο ανθεκτικός, ή βελτιώνει την απόδοση. Ήταν μια αρπαγή γης για τους Ts & Cs [όροι και προϋποθέσεις].«Έχουμε κάνει 17 συμφωνίες πληρωμής τους τελευταίους 12 μήνες στην υπόλοιπη σιδηροδρομική βιομηχανία», συμπεριλαμβανομένης της Σκωτίας και της Ουαλίας, της γραμμής Elizabeth και των σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων και ανοικτής πρόσβασης . "Καμία από αυτές δεν απαιτούσε καμία από αυτές τις αλλαγές - αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη λειτουργία ενός σιδηροδρόμου."Ένας εκπρόσωπος της RDG είπε ότι οι απεργίες θα «προκαλέσουν περαιτέρω ζημιά σε μια βιομηχανία που λαμβάνει έως και 54 εκατομμύρια £ την εβδομάδα σε μετρητά από τους φορολογούμενους μετά την ύφεση του Covid».Προειδοποίησαν ότι θα μειωθούν τα δρομολόγια από τη Δευτέρα, με τον αντίκτυπο της απαγόρευσης των υπερωριών να ποικίλλει σε ολόκληρη τη χώρα και συνέστησαν στους επιβάτες να ελέγχουν πριν ταξιδέψουν.Το κύμα δράσης είναι η τέταρτη εβδομάδα κυλιόμενων απεργιών που πραγματοποιεί ο Aslef από τον Δεκέμβριο, αφού άλλαξε την τακτική του σε μια διαμάχη που κράτησε σχεδόν δύο χρόνια.