Ο Ρίκι Μάρτιν μίλησε σε σπάνια συνέντευξη του για τα δύσκολα χρόνια πριν το 1999, οπότε και αποκάλυψε ότι είναι γκέι, την υπόθεση αιμομιξίας εις βάρος του, αλλά και το φετίχ που έχει με τα πόδια.Ο Πορτορικανός ποπ σταρ θυμήθηκε ότι πριν κάνει come out, ακόμη και στενοί του φίλοι τον προειδοποιούσαν, ότι αν αποκάλυπτε ότι είναι γκέι «θα ήταν το τέλος της καριέρας του» κάτι το οποίο έχει αναφέρει και στο παρελθόν.Τα χρόνια της καταπίεσης«Ήμουν ο άντρας της χρονιάς με το "Livin' la Vida Loca" και τους κουνιστούς γοφούς μου. Αναμενόταν να είμαι κάτι.... Φοβόμουν» είπε και μετά αναφέρθηκε στη σχέση που είχε με έναν άντρα εκείνη την περίοδο, λέγοντας: «Ήμασταν 20 χρονών. Του είπα ότι θα τα παρατήσω όλα, να μετακομίσουμε στην Ευρώπη και να είμαστε μαζί. Μου λέει "ο δρόμος σου είναι προφανής. Βλέπω το μέλλον σου. Σε αγαπώ, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε"».Στην ίδια συζήτηση, ο 52χρονος σταρ, ανέφερε: «Δεν υπάρχει φως στην ντουλάπα. Κάθε φορά που βλέπω έναν έφηβο να κάνει coming out, λέω: "Είσαι πολύ τυχερός, γιατί δεν χρειάζεται να το αντιμετωπίσεις αυτό ποτέ ξανά».Ακόμη, παραδέχτηκε ότι μέχρι και σήμερα «τον πονάει το γεγονός ότι ζήτησε από τα μέλη της οικογένειάς του να κρατήσουν το μυστικό». Όπως είπε: «Τους έμπλεξα σε αυτό". Τους έλεγα "Δεν θέλω ενοχές ή ντροπή. Γιατί μόνο αν ήσασταν στη θέση μου, θα καταλαβαίνατε τι περνούσα"».Το φετίχ με τα πόδια - «Μπορώ να τα φιλάω για ώρες»Για να ελαφρύνει το κλίμα της συνέντευξης, η συζήτηση κατευθύνθηκε για λίγο στις φωτογραφίες που ο ίδιος αναρτά στα social media και συγκεκριμένα, τα στιγμιότυπα με τα πόδια του.Έπειτα από σχετική ερώτηση, ο Ρίκι Μάρτιν επιβεβαίωσε την αδυναμία που έχει στα πόδια. «Λατρεύω τα πόδια. Έχω ένα θέμα με τα πόδια. Λατρεύω το μασάζ ποδιών και θα μπορούσα να φιλάω πόδια σας σαν τρελός για ώρες. Αλλά όλοι έχουμε κάτι. Κάποιοι έχουν φετίχ με τις μασχάλες» τόνισε.Στην ερώτηση αν οι φωτογραφίες των δικών του ποδιών που δημοσιεύει στο Instagram είναι για την ευχαρίστηση των θαυμαστών του, ο Μάρτιν απάντησε: «Ας ανοίξουμε τη συζήτηση. Επιτρέψτε μου να κάνω like σε αυτό το σχόλιο που έλεγε "μου αρέσουν τα πόδια σου". Έχω θαυμαστές που μπορούν να ζωγραφίσουν τα πόδια μου σαν έργο τέχνης. Μου γράφουν: 'Ρίκι, μπορώ να αναγνωρίσω τα πόδια σου από χιλιόμετρα μακριά».Η υπόθεση της αιμομιξίαςΟ Ρίκι Μάρτιν δεν θα μπορούσε να μιλήσει μόνο για το come out και τα φετίχ του, ύστερα από τον σάλο που προκλήθηκε το καλοκαίρι του 2022, όταν κατηγορήθηκε για αιμομικτική σχέση. Ο 21χρονος Ντένις Γιαντιέλ Σάντσες, γιος της αδελφής του, ισχυρίστηκε ότι είχε ερωτική σχέση με τον θείο του, κάτι που αργότερα το δικαστήριο διέψευσε. Γι αυτό, ο ποπ σταρ είπε: «Είναι το χειρότερο. Το πιο οδυνηρό πράγμα που έχω βιώσει ποτέ. Δόξα τω Θεώ ήταν αβάσιμο». Ο Μάρτιν είχε κατηγορηθεί, εκτός από αιμομιξία και για ψυχική και σωματική κακοποίηση, ενώ σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα αν αυτό είχε αποδειχθεί αληθές, ο παγκοσμίου φήμης τραγουδιστής μπορεί να είχε καταδικαστεί σε 50 χρόνια φυλάκισης.Ο Μάρτιν έκλεισε τη συνέντευξη αναφέροντας ότι ο κόσμος είναι καλύτερος τώρα, και είναι ευχαριστημένος που μπορεί να πει ότι άνοιξε το δρόμο. Αναφέρθηκε στους καλλιτέχνες που βγήκαν μετά από αυτόν και είπαν ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά τους, χωρίς να αντιμετωπίσουν τα ίδια κωλύματα που αντιμετώπιζε εκείνος.«Μακάρι να είχα κι εγώ αυτή την ευκαιρία. Αλλά αυτά που έπρεπε να περάσω έκαναν αυτό που συμβαίνει σήμερα εφικτό» ανέφερε.Πηγή: tvnea.com