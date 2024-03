2024-03-23 11:45:04

Όλο το τηλεοπτικό ρεπορτάζ για το μέλλον του τηλεπαιχνιδιού «Next please» της Αννίτας Πάνια στο OPEN μοιράστηκε ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης στο Fay’s time του ΣΚΑΙ.



Συγκεκριμένα, ανέφερε πως η εκπομπή κόβεται από το καθημερινό πρόγραμμα και θα προβάλλεται μόνο και ζωντανά βέβαια, τα Σαββατοκύριακα. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες περίπου δύο εβδομάδες.



Η απόφαση αυτή πάρθηκε από κοινού, δηλαδή κι από πλευράς της παραγωγής αλλά κι από πλευράς της Αννίτας Πάνια κι αυτό γιατί η παρουσιάστρια θέλει εκτός των άλλων να επικεντρωθεί στο Σαββατοκύριακο, που σημειώνει κι ικανοποιητικά νούμερα τηλεθέασης.



Έξαλλου, η συμφωνία ήταν έτσι κι αλλιώς να προβάλλεται το Next Please μόνο τα ΣΚ, όμως έγιναν κάποια επιπλέον γυρίσματα για τις ανάγκες ορισμένων κενών που υπήρχαν -και βέβαια εξακολουθούν όμως να υπάρχουν – στο καθημερινό πρόγραμμα.



Μάλιστα, αμέσως μετά την αποκάλυψη του Αλέξανδρου Κατσαρίδη για το Next Please, η Μάρτζυ Λαζάρου επικοινώνησε με την Αννίτα Πάνια και με την σειρά της επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ.



Πηγή: tvnea.com



