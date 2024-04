Η Ευρώπη διαθέτει τεράστιο σιδηροδρομικό δίκτυο και γραφικές διαδρομές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων και η Eurail δημιούργησαν τα βραβεία σιδηροδρομικού τουρισμού που γιορτάζουν τις εντυπωσιακές εκστρατείες που υπερασπίζονται τα βιώσιμα σιδηροδρομικά ταξίδια στην Ευρώπη.traveldailynews.asiaΗ εκστρατεία «All Aboard for Change» της Rail Europe τόνισε τα περιβαλλοντικά οφέλη των ταξιδιών με τρένο σε σχέση με άλλους τρόπους μεταφοράς. Παρουσίασε μια σειρά από ταινίες μικρού μήκους που προβάλλουν εκπληκτικά ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά ταξίδια και υπογράμμισε το μήνυμα της συνειδητής επιλογής ταξιδιού.Τα Glacier Express και Bernina Express της Ελβετίας προσφέρουν απαράμιλλη θέα στις Άλπεις. Η καμπάνια «Grand Train Tour of Switzerland» ενοποιεί διαδρομές και πληροφορίες, προσφέροντας απρόσκοπτο σχεδιασμό για τους τουρίστες.Η εκστρατεία «Go Slow» Great Rail Journeys του Ηνωμένου Βασιλείου στοχεύει σε ένα ώριμο δημογραφικό άτομο που ενδιαφέρεται για άνετα, χαλαρά ταξίδια. Δίνει έμφαση στα γραφικά τοπία, τις πολιτιστικές εμπειρίες και τον χαλαρό ρυθμό των σιδηροδρομικών ταξιδιών. Ο σιδηρόδρομος Settle-Carlisle του Ηνωμένου Βασιλείου διασχίζει το τραχύ Yorkshire Dales. Τα δρομολόγια «Trafalgar Tours by Rail» της The Travel Cooperation προσφέρουν ευρωπαϊκά δρομολόγια με μεγάλη έμφαση στα ταξίδια με τρένο.Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Νορβηγίας προσφέρει μια απίστευτη εμπειρία. Ο σιδηρόδρομος του Μπέργκεν μεταφέρει τους ταξιδιώτες σε φιόρδ και βουνά που κόβουν την ανάσα. Ο σιδηρόδρομος Flåm είναι ένας από τους πιο απότομους στον κόσμο, επιδεικνύοντας το τεχνικό επίτευγμα της κατασκευής σιδηροδρόμων στην περιοχή.Αυστραλία:Τα σιδηροδρομικά ταξίδια στο εξωτερικό προσφέρουν πραγματικά μοναδικές εμπειρίες. Το Ghan ταξιδεύει από την Αδελαΐδα στο Δαρβίνο, διασχίζοντας την κόκκινη καρδιά της ερήμου της ηπείρου. Ο Ινδικός Ειρηνικός διασχίζει τη χώρα από το Σίδνεϊ στο Περθ, προσφέροντας μια τεράστια διηπειρωτική εμπειρία.Νότια Αφρική:Το Rovos Rail πραγματοποιεί πολυτελή ταξίδια στη Νότια Αφρική, συνδυάζοντας εντυπωσιακά τοπία, ιστορικές διαδρομές και κορυφαίες υπηρεσίες. Το δημοφιλές ταξίδι τους από την Πρετόρια στο Κέιπ Τάουν είναι κλασικό.sidirodromikanea.blogspot.com