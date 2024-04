Έτοιμος το καλοκαίρι ο σταθμός Βενιζέλου, σύμφωνα με όσα είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό στο Οικονομικό Φόρουμ των ΔελφώνVoria.grΗ καινοτομία και η χρήση έξυπνων λύσεων και συνεργασιών μπορούν να κάνουν την αστική κινητικότητα στις μεγάλες πόλεις πολύ πιο εύκολη και ευχάριστη, ήταν το βασικό συμπέρασμα της συζήτησης με θέμα "Shaping the Future of Cities | Innovation and Collaboration in Transforming Urban Mobility". H συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το οποίο πραγματοποιείται στους Δελφούς 10- 13 Απριλίου, υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του συντονιστή της συζήτησης, δημοσιογράφου Απόστολο Μαγγηριάδη, η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου, είπε: «Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για βιώσιμη αστική κινητικότητα χωρίς ηλεκτροκίνηση. Αυτή τη στιγμή 240 καινούργια ηλεκτρικά οχήματα βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία -χωρίς επιβάτες- σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έως το τέλος της θητείας μας σκοπεύουμε να κυκλοφορούν 1300 λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με ηλεκτροκίνηση ή φυσικό αέριο. Σημαντικό να ειπωθεί πως κάθε νέο λεωφορείο είναι πλήρως προσβάσιμο».Επίσης η υφυπουργός τόνισε πως δίνεται «υπερ - γενναία» επιδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 22.500 ευρώ - που υπό προϋποθέσεις μπορεί να φτάσει τις 28.000 ευρώ - για όποιον επαγγελματία ταξί θέλει να αντικαταστήσει το όχημα του με ηλεκτρικό αυτοκίνητο.Ερωτώμενη για το αν η κυβέρνηση σχεδιάζει αυστηροποίηση του Κώδικα Ωδικής Κυκλοφορίας η κ. Αλεξοπούλου απάντησε πως «τα θέματα ΚΟΚ για εμάς είναι ύψιστης προτεραιότητας. Συνολική αλλαγή του ΚΟΚ έχει να γίνει από το 2007. Σύντομα θα παρουσιάσουμε τις θέσεις μας για τον νέο ΚΟΚ που θα λαμβάνει υπόψιν και τη μικροκινητικότητα. Το νομοσχέδιο έρχεται σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες».Μετρό Θεσσαλονίκης από ΝοέμβριοΟ Νίκος Κουρέτας, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, ανέφερε πως το Μετρό της Θεσσαλονίκης θα τελειώσει τον Νοέμβριο. Από κατασκευαστικής άποψης οι 12 από τους 13 σταθμοί είναι έτοιμοι. Ενώ ο σταθμός της Βενιζέλου, με την ιδιαίτερη αξία λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων του, θα είναι έτοιμος το καλοκαίρι». Παράλληλα ο κ. Κουρέτας τόνισε πως το νέο Μετρό της Θεσσαλονίκης θα είναι εφοδιασμένο με τα πλέον σύγχρονα συστήματα συντήρησης και λειτουργίας, κάτι που θα δώσει μάξιμουμ έσοδα στο κράτος αλλά και θα το κάνει φιλικό στον επιβάτη και το περιβάλλον. «Στο τέλος του Νοεμβρίου θα έχουμε τα πρώτα δρομολόγια», είπε.Μιλώντας για τη γραμμή 4 του Μετρό στην Αθήνα ο κ. Κουρέτας ανέφερε πως η λειτουργία της θα αποφορτίσει την πόλη από 53.000 αυτοκίνητα.Απαντώντας σε ερώτηση για τις ανέπαφες πληρωμές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ο Νίκος Πετράκης, Country Manager για τη Visa στην Ελλάδα, είπε: «Η τεχνολογία ανέπαφων πληρωμών της Visa φέρνει επανάσταση στις δημόσιες συγκοινωνίες με περισσότερα από 750 έργα παγκοσμίως. Στην Ελλάδα μόνο, 30 πόλεις έχουν υιοθετήσει αυτή τη γρήγορη, έξυπνη και ασφαλή λύση, με τη χρήση να έχει διπλασιαστεί μέσα στους πρώτους τέσσερις μήνες. Οι ανέπαφες πληρωμές (tap & ride) στα ΜΜΜ ωφελούν κατοίκους και επισκέπτες, συμβάλλοντας σε πιο βιώσιμο μέλλον για τις πόλεις. Η πρόσφατη έρευνα της Visa και του EMΠ αποκάλυψε πως 8 στους 10 επιβάτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι πρόθυμοι να υιοθετήσουν ανέπαφες πληρωμές για πρόσβαση στα ΜΜΜ, ενώ 9 στους 10 χρήστες της υπηρεσίας ανέφεραν ότι έχει βελτιώσει πολύ την καθημερινότητά τους».Ο Raymund Li, γενικός διευθυντής της Uber για την Νότια, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ανέφερε πως το όραμα της εταιρείας για την Ελλάδα, από τότε που ξεκίνησε να δραστηριοποιείται εδώ, πριν από εννιά χρόνια, είναι η προσφορά βιώσιμων και προσιτών υπηρεσιών διαμοιρασμού, για όσους μετακινούνται, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς τις υποδομές της χώρας. «Οι δυνατότητες της Ελλάδας, ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού, αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό του κλάδου, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες εκατομμυρίων επιβατών, κατοίκων και επισκεπτών. Η δέσμευσή μας στον κλάδο των ταξί είναι ακλόνητη και πιστεύουμε πως καλύτεροι, σύγχρονοι κανονισμοί για τις υπηρεσίες μεταφοράς και τα ταξί όχι μόνο θα καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες κινητικότητας αλλά και θα δημιουργήσουν περισσότερη δουλειά για χιλιάδες οδηγούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.Τέλος, η Lucie Krahulcova, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων για τη Lime σε Κεντρική, Ανατολική Ευρώπη και Μέση Ανατολή ανέφερε: «Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με δήμους για να υπάρξει δυναμική παρουσία των ηλεκτρικών ποδηλάτων της Lime στην Ελλάδα. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι πως το πιο σημαντικό για μία πόλη που θέλει υποδομές μικροκινητικότητας είναι οι καλές υποδομές για το ποδήλατο. Αυτό είδαμε να γίνεται σε πόλεις, όπως το Παρίσι την περίοδο της πανδημίας».sidirodromikanea.blogspot.com