EΠEIΔH ΛOΓΩ TΩN APΓIΩN TOY ΠAΣXA KAI THΣ ΠPΩTOMAΓIAΣ, H KATAΘEΣH TΩN XPHMATΩN EΞOΦΛHΣHΣ EOΠYY TOY 95% MHNOΣ MAPTIOY ΘA ΓINOTAN THN TETAPTH 8.05, ZHTHΣAME AΠO TON EOΠYY H KATAΘEΣH TOYΣ NA ΓINEI ΣHMEPA TO AΠOΓEYMA ΣTOYΣ ATOMIKOYΣ KAI ΔIANEMHTIKOYΣ ΛOΓAPIAΣMOYΣ. TO APXEIO ΓIA TOYΣ ΔIANEMHTIKOYΣ ΛOΓAPIAΣMOYΣ EXEI HΔH AΠOΣTAΛEI.



EΞAITIAΣ OMΩΣ THΣ APΓIAΣ THΣ ΠPΩTOMAΓIAΣ THN 1.05 ΔIEΘNΩΣ, TO ΣYΣTHMA ΔIAΣ ΔEN ΘA ΛEITOYPΓHΣEI KAI ΠAPAKAΛOYME TOYΣ ΔIANEMHTIKOYΣ ΛOΓAPIAΣMOYΣ NA ΠPOXΩPHΣOYN ΣTHN EΞOΦΛHΣH TΩN MEΛΩN TOYΣ THN ΠEMΠTH 2.05.

