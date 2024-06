Το ERTFLIX International συμμετέχει ως χορηγός επικοινωνίας στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λος Άντζελες, το οποίο διεξάγεται από 1η έως 9 Ιουνίου 2024, παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής βιομηχανίας.Το LAGFF παρουσιάζει κάθε χρόνο έργα Ελλήνων κινηματογραφιστών, ταινίες μικρού και μεγάλους μήκους όλων των ειδών (μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation), αρκετές από τις οποίες είναι συμπαραγωγής ΕΡΤ, στο πλαίσιο των προγραμμάτων χρηματοδότησης που διαθέτει για τη στήριξη της παραγωγής του ελληνικού κινηματογράφου.Το ERTFLIX τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει μια εντυπωσιακά ανοδική πορεία. Η Νο1 ελληνική Over The Top πλατφόρμα της ΕΡΤ, που άλλαξε τα δεδομένα της δημόσιας τηλεόρασης, είναι διαθέσιμη στους Έλληνες ομογενείς από τον περασμένο Οκτώβριο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρακολουθούν από κάθε γωνιά της Γης το πλούσιο πρόγραμμα της ΕΡΤ.Το Σάββατο 8 Ιουνίου 2024, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ, καθώς και με το ελληνικό προξενείο του Λος Άντζελες θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την τηλεοπτική παραγωγή, με καλεσμένους παραγωγούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στην οποία θα παρουσιαστούν όλες οι εξελίξεις γύρω από το τηλεοπτικό τοπίο.Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί ειδική παρουσίαση του ERTFLIX International σε ανθρώπους του οπτικοακουστικού χώρου, καθώς και σε Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο Λος Άντζελες, οι οποίοι θα ενημερωθούν για το περιεχόμενο και τις δυνατότητες που προσφέρει η πλατφόρμα της ΕΡΤ.Η παρουσία αυτή αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος της ΕΡΤ για τους Έλληνες ομογενείς. Επιθυμία της ΕΡΤ είναι το ERTFLIX International να βρίσκεται κοντά στους Έλληνες όλου του κόσμου, φέρνοντάς τους ένα βήμα πιο κοντά στην πατρίδα. Ταυτόχρονα στόχος της πλατφόρμας είναι να χτίσει μια ουσιαστική διαδραστική σχέση μαζί τους, όχι απλώς προβάλλοντας τα προγράμματα και τις παραγωγές της ΕΡΤ αλλά αναδεικνύοντας και τα δικά τους έργα.Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε ERTFLIX INTERNATIONALERTFLIX INTERNATIONAL PARTNERS WITHTHE LOS ANGELES GREEK FILM FESTIVAL 2024ERTFLIX International is proud to announce its role as media sponsor for the Los Angeles Greek Film Festival (LAGFF), taking place from June 1-9, 2024. This prestigious event will feature prominent figures from the film and television industry.Each year, LAGFF showcases a diverse array of projects by Greek filmmakers, including short and feature films across all genres—fiction, documentary, and animation. Many of these films are co-produced by ERT as part of its commitment to supporting Greek cinema through its funding programs.Over the past four years, ERTFLIX has experienced remarkable growth. As the leading Over-The-Top Greek platform, ERTFLIX has been accessible to Greeks living abroad since last October, offering a rich array of ERT programming to a global audience.On June 8th, ERTFLIX International, in collaboration with LAGFF and the Greek Consulate in Los Angeles, will host a roundtable discussion on television production. This event will feature guests from Greece and around the world, discussing the evolving landscape of television.Additionally, on the same day, ERTFLIX International will be presented to attendees from the audiovisual industry and the Greek community in Los Angeles. This presentation will highlight the content and services offered by the platform.ERT’s participation in this event underscores its dedication to Greeks living abroad. ERTFLIX International aims to bring Greeks worldwide closer to their homeland, fostering a meaningful and interactive relationship. The platform not only showcases ERT’s programs and productions but also highlights the works of Greeks living abroad within Greece.For more information on ERTFLIX International, visit ERTFLIX International.Πηγή: tvnea.com