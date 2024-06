2024-06-13 10:15:02

Τo «Just the 2 of us» μετά το φινάλε φέτος θα μείνει εκτός του προγράμματος του Alpha, ενώ εξανεμίζονται και οι όποιες προοπτικές επαναφοράς του «Fame story», το οποίο απερρίφθη από το Star, ενώ τo Open το θεωρεί πολύ ακριβό.



Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τέλος της τρέχουσας σεζόν η εταιρεία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη θα αδειάσει τα πλατό στο κλειστό γήπεδο Γαλατσίου, το οποίο ενοίκιαζε για τις ανάγκες των live του «Just the 2 of us» και του «TV Queen», αλλά και για τις μαγνητοσκοπήσεις του «Secret song» με τη Ναταλία Γερμανού, που ολοκληρώνονται σύντομα.



Η συμφωνία μίσθωσης του χώρου δεν θα ανανεωθεί, ενώ τα πλατό αποδεσμεύονται για άλλη χρήση.



Πηγή: Real



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ