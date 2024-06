freegr

Το Summer Game Fest 2024 ολοκληρώθηκε αισίως, φιλοξενώντας πολλές μεγάλες παρουσιάσεις. Συγκεκριμένα, πέρα από το εναρκτήριο σόου της διοργάνωσης που παρουσίασε ο ίδιος ο Geoff Keighley, είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε σόου και από το PlayStation, το Xbox, τη Ubisoft, αλλά από μικρότερους publishers όπως η Devolver Digital.Στο πλαίσιο όλων αυτών των σόου είδαμε αμέτρητα νέα παιχνίδια, αλλά και νέο υλικό από τίτλους τους οποίους γνωρίζαμε ήδη. Ποια ήταν όμως τα παιχνίδια που ξεχώρισαν; Απάντηση σε αυτό το ερώτημα προσπάθησε να δώσει το μέσο IGN, το οποίο μόλις έδωσε στα φώτα της δημοσιότητας νέα στατιστικά στοιχεία από το IGN Playlist. Πρόκειται για μια backlog/activity tracker λειτουργία που διαθέτει το mobile app του.Το μέσο, λοιπόν, κατέγραψε ποια παιχνίδια πρόσθεσαν στη λίστα των τίτλων που επιθυμούν να παίξουν, περισσότεροι από 43,000 gamers, από το διάστημα που ξεκίνησε στις 30 Μαΐου με το State of Play και μέχρι τις 12 Ιουνίου. Όπως προκύπτει, ο μεγάλος νικητής του gaming καλοκαιριού ήταν το Astro Bot, ο νέος platforming αποκλειστικός τίτλος του PS5. Αυτό ήταν το παιχνίδι που οι περισσότεροι gamers έβαλαν στη wishlist τους. Όλοι οι υπόλοιποι τίτλοι της πρώτης δεκάδας, με εξαίρεση το Assassin's Creed Shadows της Ubisoft, ήταν παιχνίδια που παρουσιάστηκαν στο σόου της Microsoft.Ειδικότερα, περίφημα τα πήγαν τα Doom: The Dark Ages, Gears of War: E-Day και Perfect Dark. Οι 25 τίτλοι από το Summer Game Fest 2024 που θέλουν να παίξουν οι περισσότεροι gamers: Astro Bot (Sony) Doom: The Dark Ages (Bethesda) Gears of War: E-Day (Xbox) Perfect Dark (Xbox) Assassin's Creed Shadows (Ubisoft) Clair Obscur: Expedition 33 (Kepler Interactive) South of Midnight (Xbox) Fable (Xbox) Call of Duty: Black Ops 6 (Activision Blizzard) Dragon Age: The Veilguard (EA) Lego Horizon Adventures (Sony) Life Is Strange: Double Exposure (Square Enix) Indiana Jones and the Great Circle (Bethesda) Metal Gear Solid Delta (Konami) Mixtape (Annapurna Interactive) Star Wars Outlaws (Ubisoft) Wuchang: Fallen Feathers (505 Games) Avowed (Xbox) Black Myth: Wukong (Game Science) Neva (Devolver Digital) Flintlock: The Siege of Dawn (Kepler Interactive) Atomfall (Rebellion) State of Decay 3 (Xbox) Stalker 2 (GSC Gameworld) Monster Hunter Wilds (Capcom)