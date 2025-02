ΤΑ 20 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 2024

Η ευρωπαϊκή αγορά video games είχε ανοδική πορεία το 2024, έστω και για λίγο, με τις πωλήσεις παιχνιδιών για PC και κονσόλες να αυξάνονται κατά 1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα της GSD. Συνολικά πωλήθηκαν 188,1 εκατομμύρια παιχνίδια, με τις ψηφιακές πωλήσεις να φτάνουν τα 131,6 εκατομμύρια αντίτυπα – μια αύξηση της τάξεως του 15% – ενώ οι φυσικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 22%, φτάνοντας τα 56,5 εκατομμύρια. Η αύξηση αυτή σημειώθηκε παρά τις δυσκολίες της hardware αγοράς, όπου οι πωλήσεις κονσολών μειώθηκαν κατά 21%.

Το EA Sports FC 25 αναδείχθηκε το πιο εμπορικό παιχνίδι στην Ευρώπη για το 2024, αν και οι πωλήσεις του κατά την κυκλοφορία ήταν 5% χαμηλότερες σε σχέση με το FC 24

. Το Call of Duty: Black Ops 6 κατέκτησε τη δεύτερη θέση, ανακτώντας έδαφος από το περσινό Modern Warfare 3, που είχε πέσει στην τέταρτη θέση. Το Black Ops 6 σημείωσε αύξηση πωλήσεων κατά 9% σε σχέση με τον προκάτοχό του, παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνεται στο Xbox Game Pass – μια υπηρεσία της οποίας οι λήψεις δεν καταγράφονται στα στατιστικά.

Από την άλλη, πολλές νέες κυκλοφορίες αντιμετώπισαν δυσκολίες το 2024, με μόνο έξι εντελώς νέα παιχνίδια να καταφέρνουν να μπουν στη λίστα των κορυφαίων 20, σε σύγκριση με δέκα το 2023. Τα νέα παιχνίδια αντιπροσώπευαν πέρυσι το 27% των συνολικών πωλήσεων, έναντι 34% την προηγούμενη χρονιά. Μεταξύ των νέων τίτλων, το Helldivers 2 από το PlayStation κατέκτησε την έκτη θέση, ενώ τα Dragon Ball: Sparking! Zero και Warhammer 40,000: Space Marine 2 διακρίθηκαν, φτάνοντας στη 13η και 15η θέση αντίστοιχα. Μεγάλες σειρές, με παιχνίδια όπως το Star Wars Outlaws και το Final Fantasy VII: Rebirth δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες, μένοντας εκτός της κορυφαίας 40άδας.

Τέλος, πολλοί παλαιότεροι τίτλοι σημείωσαν αξιοσημείωτη άνοδο στις πωλήσεις το 2024. Το The Crew 2 της Ubisoft ανέβηκε στην όγδοη θέση χάρη σε επιθετικές προσφορές, ενώ το It Takes Two της EA σημείωσε αύξηση πωλήσεων κατά 39%, φτάνοντας στην ένατη θέση. Το Elden Ring της Bandai Namco ανέβηκε στην 11η θέση, σημειώνοντας άνοδο 46% λόγω του expansion Shadow of the Erdtree. Το Fallout 4 παρουσίασε εντυπωσιακή άνοδο 183%, χάρη στη σειρά Fallout στην τηλεόραση και στις μεγάλες εκπτώσεις, φτάνοντας στη 19η θέση της λίστας.

Παρά την αύξηση στις πωλήσεις παιχνιδιών πάντως, η αγορά των κονσολών αντιμετώπισε δυσκολίες. Το PlayStation 5 ήταν η κορυφαία πλατφόρμα του 2024, αλλά οι πωλήσεις του μειώθηκαν κατά 20%. Το Xbox Series X|S σημείωσαν ακόμη μεγαλύτερη πτώση, κατά 48%, ενώ οι πωλήσεις του Switch μειώθηκαν μόλις 15%

Τα 20 παιχνίδια με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη το 2024:EA Sports FC 25 (EA)Call of Duty: Black Ops 6 (Activision Blizzard)EA Sports FC 24 (EA)Grand Theft Auto 5 (Rockstar)Hogwarts Legacy (Warner Bros)Helldivers 2 (Sony)Red Dead Redemption 2 (Rockstar)The Crew 2 (Ubisoft)It Takes Two (EA)Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)Elden Ring (Bandai Namco)Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)*Dragon Ball: Sparking! Zero (Bandai Namco)Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft)Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Focus)Need for Speed: Heat (EA)Super Mario Bros Wonder (Nintendo)*Super Mario Party Jamboree (Nintendo)*Fallout 4 (Bethesda)Metro Exodus (Plaion)

