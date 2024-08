sidirodromikanea

Η υπηρεσία Nightjet που διαχειρίζονται οι κρατικοί σιδηρόδρομοι της Αυστρίας συνδέει δεκάδες πόλεις σε όλη την ΕυρώπηΥπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε αμέσως σχετικά με μια ταξιδιωτική υπηρεσία που συνδέει τις πόλεις της Ευρώπης που ονομάζεται Nightjet. Στην πραγματικότητα, η υπηρεσία Nightjet χρησιμοποιεί τρένα. Αλλά τρέχουν τη νύχτα, και σε καθένα από αυτά μπορείτε να κοιμηθείτε καθώς διασχίζουν την ήπειρο.belfasttelegraph.co.ukΉ προσπαθήστε, τουλάχιστον.Πάντα είχα άστοχες ιδέες για ρομαντισμό και ίντριγκα σχετικά με τα τρένα που σου προσφέρουν την ευκαιρία να κοιμηθείς σε ένα κατάλληλο κρεβάτι στο δικό σου μικρό διαμέρισμα, και υποψιάζομαι ότι δεν είμαι μόνος σε αυτό. Προσωπικά, κατηγορώ το Χόλιγουντ. Μια αναφορά στα τρένα ύπνου και είναι δύσκολο να μην σκεφτεί κανείς τον Ηρακλή Πουαρό να ψάχνει για στοιχεία ανάμεσα στις πολυτελείς καμπίνες του Orient Express, ή ίσως ο Jack Lemmon και η Marilyn Monroe να αναμειγνύουν το Μανχάταν σε μια κουκέτα με κουρτίνες στο Some Like It Hot ή ακόμα και στο Cary Ο Γκραντ στριμώχτηκε με την Eva Marie Saint στην επάνω κουκέτα ενός υπνοδωματίου Amtrak στο North By Northwest.Η πραγματικότητα, όπως διαπίστωσα πρόσφατα, είναι αρκετά διαφορετική.Όχι όμως απαραίτητα με άσχημο τρόπο. Απλώς, το να ταξιδέψετε με προγραμματισμένο τρένο ύπνου στην Ευρώπη του 2024 απαιτεί μια ορισμένη προσαρμογή των προσδοκιών. Και ενώ ο ρομαντισμός και η ίντριγκα είναι απίθανο να είναι μέρος της εμπειρίας, εξακολουθεί να έχει τα φόντα μιας μεγάλης περιπέτειας.Η σύζυγός μου και εγώ πρόσφατα πήγαμε σε τέσσερις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με τη βοήθεια τρένων ύπνου, ξεκινώντας με ένα γρήγορο άλμα αεροπορικώς από το Μπέλφαστ στο Λονδίνο και παίρνοντας το Eurostar στις Βρυξέλλες από το St Pancras μετά από δύο ποτήρια με φυσαλίδες στο μπαρ σαμπάνιας δίπλα στο δρόμο (£ 33, αν πρέπει να γνωρίζετε).Μέχρι στιγμής, τόσο φως της ημέρας. Αλλά μετά από μερικές μέρες στις Βρυξέλλες, επιβιβαστήκαμε στο Nightjet. Αυτή είναι μια υπηρεσία που εκτελείται από τους κρατικούς σιδηροδρόμους της Αυστρίας και προσφέρει συνδέσεις με τρένα που εκτείνονται από το Παρίσι στο Βουκουρέστι και το Γκντανσκ στη Ρώμη. Μπορείτε να ταξιδέψετε σε ένα κανονικό κάθισμα εάν είστε ευχαριστημένοι όταν χουχουλιάζετε σε όρθια θέση ή μπορείτε να επιλέξετε μια θήκη για couchette, ένα κουτάκι σαρδέλας που μπορεί να φιλοξενήσει έως και έξι άτομα, κάτι που είναι καλό αν ταξιδεύετε με νεαρή οικογένεια , αν και ίσως όχι και τόσο καλά, αν είστε μοναχικός ταξιδιώτης γεμάτος πέντε άλλους πιθανούς ροχαλιστές που δεν έχετε γνωρίσει ποτέ.Η επιλογή που απομένει είναι να κάνουμε ό,τι κάναμε - να κλείσουμε ένα ιδιωτικό διαμέρισμα. Περιττό να πούμε ότι είναι ο πιο ακριβός τρόπος για να ταξιδέψετε, αλλά τουλάχιστον έχετε περίπου τον χώρο τεσσάρων τηλεφωνικών θυρίδων μόνοι σας.Μέσα σε έναν τυπικό χώρο ύπνου Nightjet – είναι πάντα μικρότεροι από ό,τι φαίνονταιΌταν επιβιβάζεστε στο σκάφος, το διαμέρισμα ρυθμίζεται για συμβατικά καθίσματα και όταν είναι ώρα για ύπνο, η διαδικασία μετατροπής των καθισμάτων σε κουκέτες για ύπνο είναι τόσο περίπλοκη και δυνητικά παραβιασμένη που πρέπει να καλέσετε έναν συνοδό της άμαξας να το κάνει. το για σένα.Τα διαμερίσματα έχουν επίσης ένα μικρό πτυσσόμενο τραπέζι και αυτό που φαίνεται να είναι ένα ντουλάπι, το οποίο όμως στην πραγματικότητα περιέχει βρύσες, έναν μικρονεροχύτη και έναν καθρέφτη. Οι τουαλέτες βρίσκονται σε κάθε άκρο της άμαξας, εκτός αν θέλετε να πληρώσετε μια μικρή περιουσία για ένα από τα λίγα διαμερίσματα με τις δικές του εγκαταστάσεις. Υπάρχει επίσης μια καλή τσάντα που περιέχει μίνι πετσέτες χεριών (όλα είναι είτε μίνι είτε μικρο), παντόφλες, μπουκάλια νερό, ωτοασπίδες και μάσκες ματιών.Η συνάφεια αυτών των δύο τελευταίων στοιχείων θα φανεί αργότερα.Εκτός από το να στρώνει το κρεβάτι και γενικά να εξηγεί πώς λειτουργεί ένα τρένο ύπνου, ο συνοδός μπορεί επίσης να σας σερβίρει ποτά και σνακ, καθώς μόνο λίγα ευρωπαϊκά τρένα ύπνου έχουν βαγόνια σε μπουφέ – μια άλλη ψευδαίσθηση του Χόλιγουντ κατέρρευσε. Και θα σας φέρουν και πρωινό, το οποίο περιλαμβάνεται στην τιμή. Απλώς σημειώνετε αυτό που θέλετε σε μια λίστα επιλογών και φτάνει το επόμενο πρωί μια ώρα πριν μπείτε στο σταθμό.Η θήκη European Sleeper couchette, παλιομοδίτικη αλλά άνετηΤο Nightjet μας είχε προορισμό το Βερολίνο, αναχωρώντας από τις Βρυξέλλες λίγο μετά τις 7 το απόγευμα και φτάνοντας στη γερμανική πρωτεύουσα περίπου στις 8.30 το πρωί της επόμενης ημέρας. Ακουγόταν σαν να ήταν ένα χαλαρό ταξίδι, αλλά όχι, το τρένο διέσχιζε τη βελγική ύπαιθρο με πλήρη κλίση και διέσχιζε τον Ρήνο στην Κολωνία στις 10 το βράδυ. Πού πήγε μετά από αυτό δεν είμαι απολύτως σίγουρος, αφού φτιάξαμε τις κουκέτες μας και αποφασίσαμε να δούμε αν ο ύπνος θα ήταν εφικτός.Ήταν. Αλλά μόνο περιστασιακά. Παλιότερα είχα διασκεδάσει άνετες εικόνες να κοιμάμαι με μια απαλή λικνιζόμενη κίνηση και ένα ρυθμικό clackety-clack πάνω από τις ράγες, αλλά τα τρένα κάνουν μεγαλύτερη ρακέτα από ό,τι φαντάζεστε. Επίσης, ανατριχιάζουν μέχρι να σταματήσουν, μετά ξαφνικά τραντάζονται ξανά σε κίνηση και γέρνουν ανησυχητικά στις στροφές, ενώ τα φώτα των σταθμών και των πόλεων αναβοσβήνουν μπροστά από τα παράθυρα σαν στροβοσκόπιο της ντίσκο.Δεν είναι περίεργο που σας δίνουν ωτοασπίδες και σκιές ματιών.Πρωινό με τη νυχτερινή πτήση προς το ΒερολίνοΚαταφέραμε να κοιμηθούμε μερικές ώρες εδώ κι εκεί, και μετά το πρωινό με καφέ, ψωμί, τυρί και ζαμπόν, το τρένο έφτασε στο πολυσύχναστο Hauptbanhof του Βερολίνου. Πηγαίνοντας στα πλήθη των επιβατών νιώθοντας ελαφρώς ζαλισμένοι, κάναμε ένα beeline για ακόμα περισσότερο καφέ.Δύο μέρες αργότερα, ωστόσο, επιβιβαστήκαμε σε άλλο τρένο, αυτή τη φορά φεύγοντας από το Βερολίνο γύρω στις 23.15 για να φτάσουμε στο Άμστερνταμ στις 6.30 π.μ. Δεν ήταν μια υπηρεσία Nightjet, αλλά ένα τρένο που εκμεταλλευόταν μια άλλη εταιρεία που ονομάζεται European Sleeper, ένας ολλανδοβελγικός συνεταιρισμός που ιδρύθηκε από δύο λάτρεις του τρένου ύπνου το 2021.Οι άμαξες είχαν προφανώς άφθονο χρόνο διαδρομής όλα αυτά τα χρόνια, και η πρώτη γλώσσα σε όλες τις πινακίδες ήταν πιθανώς η Τσέχικη, αλλά το γεγονός ότι το διαμέρισμα μας ήταν βρεγμένο ήταν στην πραγματικότητα ένα μπόνους, καθώς το αντίστοιχο Nightjet έτεινε να ζεσταθεί αρκετά. και αποπνικτική, και πιθανότατα είχαμε καλύτερο ύπνο ως αποτέλεσμα.Τα φώτα της Κολωνίας αντανακλώνται στον Ρήνο κατά τη διάρκεια μιας σύντομης νυχτερινής στάσηςΆρα άξιζε τον κόπο η εμπειρία του τρένου ύπνου; Σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι ήταν. Το ταξίδι Nightjet για δύο κόστισε £ 206 και το European Sleeper ήταν £ 262 – ίσως ακριβό για ένα ταξίδι με τρένο, αλλά όταν λαμβάνετε υπόψη την οικονομία μιας διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο, δεν είναι πραγματικά τόσο ακριβό.Επίσης, με τα αεροπορικά ταξίδια και τις μεταφορές από το αεροδρόμιο μπορείτε εύκολα να χάσετε μερικές μέρες από τις διακοπές σας, ενώ με τα τρένα ύπνου όλα σας τα ταξίδια γίνονται τη νύχτα. Επιβιβάζεστε το βράδυ σε μια πόλη, χουχουλιάζετε λίγο και μετά φεύγετε το πρωί έτοιμοι για την επόμενη πόλη σας. Και μπορείτε να αισθανθείτε λίγο πολύ αυτάρεσκο να ταξιδεύετε με αυτόν τον τρόπο, επειδή οι εκπομπές άνθρακα μιας συγκρίσιμης πτήσης αεροπλάνου είναι περίπου 40 φορές μεγαλύτερες από αυτές του τρένου ύπνου.Μια οικονομική αεροπορική εταιρεία μπορεί να σας ταξιδέψει στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις σε μια ή δύο ώρες, αλλά στην πραγματικότητα όλη η γοητεία έχει φύγει από τις πτήσεις. Ωστόσο, με κάποιο τρόπο, παρά όλες τις εγκόσμιες πρακτικές, τα τρένα ύπνου δεν έχουν χάσει εντελώς την αύρα του ρομαντισμού και της περιπέτειας. Μπορεί να μην κοιμάστε τον τέλειο βραδινό ύπνο, αλλά θα βρείτε το ταξίδι πολύ πιο αξέχαστο.Επτά κορυφαίες συμβουλές για ταξιδιώτες με τρένο ύπνουΕάν ο προϋπολογισμός σας φτάνει, κλείστε ένα ιδιωτικό διαμέρισμα αποκλειστικά για εσάς και όποιον ταξιδεύει μαζί σας.Μην εμφανίζεστε για ώρες ύπνου με το τρένο σας πριν, όπως θα κάνατε για μια πτήση με αεροπλάνο. Η άφιξη στο σταθμό μισή ώρα πριν από την αναχώρηση θα σας δώσει άφθονο χρόνο, αλλά μείνετε σε εγρήγορση για αλλαγές πλατφόρμας και ώρας και τυχόν ανακοινώσεις σχετικά με καθυστερήσεις.Τα διαμερίσματα του τρένου είναι πολύ μικρότερα από ό,τι φαντάζεστε, γι' αυτό συσκευάστε ελαφρά, χρησιμοποιώντας τη μικρότερη δυνατή θήκη και βεβαιωθείτε ότι όλα όσα μπορεί να χρειαστείτε (προϊόντα υγιεινής, φρέσκα ρούχα) βρίσκονται στην κορυφή.Μην περιμένετε να κοιμάστε συνεχώς για όλη τη νύχτα. Φροντίστε να περάσετε το επόμενο βράδυ σε ένα άνετο κρεβάτι ξενοδοχείου.Γυρίστε τη θερμάστρα στο διαμέρισμα σας στη χαμηλότερη ρύθμιση ή απενεργοποιήστε την εντελώς και ανοίξτε όποιον εξαερισμό βρείτε (εκτός από το παράθυρο). Όταν όλα είναι κλειστά, το διαμέρισμα μπορεί να γίνει κλειστοφοβικά ζεστό και αποπνικτικό.Εάν θέλετε να κάνετε ντους στο τρένο (δεν συνιστάται, καθώς μερικές φορές το νερό κλείνει) φέρτε τη δική σας πετσέτα στο σκάφος.Μην περιμένετε μια λαμπερή γυναίκα με καμπαρντίνα να εισβάλει στο διαμέρισμα σας και να ανακοινώσει ότι καταδιώκεται από ξένους πράκτορες που προσπαθούν να την εμποδίσουν να βγάζει ζωτικά μυστικά από τη χώρα.