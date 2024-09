tinanantsou.blogspot.gr

Το Βραβείο Νόμπελ τρελής Φυσικής 2024 απονεμήθηκε στον James Liao από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα για μια ολοκληρωμένη έρευνα πολλών δημοσιεύσεων σχετικά με τις κολυμβητικές ικανότητες μιας νεκρής πέστροφας!Παρακολουθείστε την ανακοίνωση και απονομή του βραβείου στο βίντεο που ακολουθεί (από το 11:11:50 και μετά):Τα βραβεία Νόμπελ της τρελής επιστήμης (Ig Nobel) δίνονται σε αντισυμβατικές μελέτες και ανακαλύψεις, πολλές από τις οποίες δημοσιεύονται ακόμα και σε σοβαρά επιστημονικά περιοδικά. Mε σύνθημα «πρώτα σε κάνουν να γελάσεις, μετά να σκεφθείς», τα βραβεία Ig απονέμονται από το χιουμοριστικό επιστημονικό περιοδικό «Annals of Improbable Research».Τα υπόλοιπα Ig NobelTo βραβείο φυσιολογίας ή ιατρικής απονεμήθηκε σε ερευνητική ομάδα από την Ιαπωνία που έδειξε ότι τα ποντίκια, οι αρουραίοι και οι χοίροι μπορούσαν να αναπνεύσουν από τον πρωκτό τους (!), υποστηρίζοντας έτσι την κανονική αναπνοή. Σε δημοσίευσή στο περιοδικό Med το 2021, ο Ryo Okabe από το Ιατρικό και Οδοντιατρικό Πανεπιστήμιο του Τόκιο και οι συνεργάτες του περιέγραψαν το πώς ο «εντερικός αερισμός» πρόσφερε «ένα νέο παράδειγμα» για να βοηθήσει τους ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια.Το βραβείο δημογραφίας (!) απονεμήθηκε στον Δρ Saul Newman από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης διότι απέδειξε ότι πολλοί καταγεγραμμένοι υπεραιωνόβιοι άνθρωποι έζησαν σε μέρη όπου τα αρχεία γέννησης και θανάτων αφθονούσαν σε γραφειοκρατικά λάθη και συνταξιοδοτικές απάτες.Το βραβείο ανατομίας απονεμήθηκε στον καθηγητή Roman Khonsari, έναν χειρουργό κρανίου-προσώπου στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Necker-Enfants Malades στο Παρίσι, και στους συναδέλφους τους για την παγκόσμια μελέτη τους για την συστροφή των μαλλιών. Ενώ οι τρίχες του τριχωτού της κεφαλής κινούνται σπειροειδώς προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού στους περισσότερους ανθρώπους, η έρευνά τους διαπίστωσε ότι υπάρχει περισσότερη αριστερόστροφη σπειροειδής κατεύθυνση στους κατοίκους του νότιου ημισφαιρίου. Η ανακάλυψη οδήγησε σε συγκρίσεις με μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως ο σχηματισμός κυκλώνων, οι οποίοι συνήθως περιστρέφονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις στο βόρειο και το νότιο ημισφαίριο. Πάντως, σε δημοσίευσή τους στο περιοδικό Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery, οι ερευνητές δεν τόλμησαν να συνδέσουν την ανακάλυψή τους με το φαινόμενο Coriolis.Το βραβείο ειρήνης απομενήθηκε στον αμερικανό ψυχολόγο και πρώην καθηγητή του Χάρβαρντ B. F. Skinner ο οποίος θεωρείται κορυφαίος επιστήμονας στον τομέα της μελέτης της συμπεριφοράς. Ο Skinner το 1960 πρότεινε τη χρήση ζωντανών περιστεριών για την καθοδήγηση πυραύλων αέρος-εδάφους, σε μια εποχή που δεν υπήρχαν συστήματα καθοδήγησης πυραύλων. Το Project Pigeon όπως ονομάστηκε, που ο ίδιος ο Skinner περιέγραψε ως «crackpot», εγκαταλείφθηκε παρά την τέλεια επίδειξη που περιλάμβανε ένα εκπαιδευμένο περιστέρι εκπαιδευμένο να στοχεύει χαρακτηριστικά στην ακτογραμμή του New Jersey. Ο Skinner δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή και το βραβείο παρέλαβε η κόρη του.Το βραβείο βοτανικής δόθηκε στους Jacob White (ΗΠΑ) και τον Felipe Yamashita (Γερμανία) για την ανακάλυψη ότι το φυτό της Νότιας Αμερικής Boquila trifoliolata μπορεί να μιμηθεί τα φύλλα πλαστικών φυτών που τοποθετούνται δίπλα του, οδηγώντας τους στο συμπέρασμα ότι η «όραση φυτών» είναι μια εύλογη υπόθεση.Το βραβείο ιατρικής απονεμήθηκε στην έρευνα μιας ελβετο-γερμανο-βελγικής ομάδα που απέδειξε ότι τα εικονικά φάρμακα (πλασίμπο) που προκαλούν επώδυνες παρενέργειες μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό σε ασθενείς από τα εικονικά φάρμακα που δεν προκαλούν επώδυνες παρενέργειες.Το βραβείο πιθανοτήτων μοιράστηκε σε μια ομάδα 50 ερευνητών, κυρίως Ολλανδών, που έριξαν 350.757 φορές νομίσματα για να επιβεβαιώσουν την υπόθεση που διατύπωσε ο Persi Diaconis, ο ελληνικής καταγωγής πρώην μάγος και καθηγητής στατιστικής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Η μελέτη τους υποστήριξε την πρόβλεψη του Diaconis ότι είναι λίγο πιο πιθανό ένα νόμισμα να πέσει στο πάτωμα με την πάνω πλευρά του να είναι ίδια με την πάνω πλευρά στην έναρξη του στριψίματος.Το βραβείο χημείας απονεμήθηκε σε μια ερευνητική ομάδα από την Ολλανδία, που χρησιμοποίησε την χρωματογραφία για να διαχωρίσει τα ‘μεθυσμένα’ από τα ‘νηφάλια’ σκουλήκια, στο όνομα της επιστήμης των πολυμερών.Το βραβείο στη βιολογία απονεμήθηκε (μετά θάνατον) στους Fordyce Ely και William Petersen για την έρευνά τους το 1940 σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή γάλακτος αγελάδων. Οι εν λόγω ερευνητές διερεύνησαν τα αποτελέσματα στην ροή γάλακτος από την τοποθέτηση γάτας (!) στην πλάτη μιας αγελάδας ή το σκάσιμο μιας φουσκωμένης χάρτινης σακούλας! Τελικά οι τρομοκρατημένες αγελάδες απελευθέρωναν λιγότερο γάλα.πηγή: https://www.theguardian.com/science/2024/sep/12/ig-nobel-prize-goes-to-team-who-found-mammals-can-breathe-through-anuseshttps://physicsgg.me/