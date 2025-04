του Αποστόλη Παπάζογλου απο το ΥλικονετΣτις βιβλιογραφικές παραπομπές του πρόσφατου βιβλίου του Στέφανου Τραχανά “O Βομβιστής και ο Στρατηγός – Ιστορώντας την κβαντική επανάσταση 1900 – 2025” (ΠΕΚ, 2025) γίνεται αναφορά στο άρθρο του J. Mehra “The Golden Age of Theoretical Physics: P.A.M. Dirac’s Scientific Work from 1924 to 1933”. Το άρθρο παρουσιάστηκε σε ειδικό τιμητικό συμπόσιο για την 70η επέτειο γενεθλίων του Dirac (1972) και περιλαμβάνεται στο δεύτερο τόμο του βιβλίου του Mehra “THE GOLDEN AGE OF THEORETICAL PHYSICS” (2001).Ο Jagdish Mehra (1931 – 2008) σπούδασε φυσική στο πανεπιστήμιο Allahabad της Ινδίας, στο Ινστιτούτο Max Planck και στο UCLA και ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή του στη θεωρητική φυσική στο πανεπιστήμιο του Neuchatel της Ελβετίας. Ασχολήθηκε με την ιστορία της επιστήμης και έγινε ιδιαίτερα γνωστός για το έξι τόμων βιβλίο του “The Historical Development of Quantum Theory” (1982), το οποίο έγραψε σε συνεργασία με τον Helmut Rechenberg και θεωρείται σημείο αναφοράς για την ιστορία της κβαντικής θεωρίας. Έγραψε επίσης μία βιογραφία του Richard Feynman με τίτλο “The Beat of a Different Drum: The Life and Science of Richard Feynman” (1994) και το βιβλίο “Einstein, Hilbert and the Theory of Gravitation” (1974) σχετικά με το ρόλο του David Hilbert στην ανάπτυξη της βαρυτικής θεωρίας του Albert Einstein.Ο Στέφανος Τραχανάς χαρακτηρίζει το άρθρο του Mehra ως “ένα θαυμάσιο άρθρο για την προσωπικότητα και το έργο του Dirac” και αυτό στάθηκε η αφορμή να επιχειρηθεί μια απόδοσή του στα Ελληνικά. Στο πρωτότυπο κείμενο, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ, οι υποσημειώσεις βρίσκονται στο τέλος του άρθρου. Στη μεταφρασμένη εκδοχή προτιμήθηκε να συμπεριληφθούν στο σώμα του κειμένου προς διευκόλυνση του αναγνώστη και προστέθηκαν κάποια λίγα διευκρινιστικά σχόλια με τη σήμανση “ΣτΜ”. Η ευθύνη για τα όποια μεταφραστικά λάθη βαρύνει φυσικά τον γράφοντα.Το άρθροΠηγή:https://ylikonet.gr/