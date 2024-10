Σύμφωνα με δοκιμές που πραγματοποίησε το PCWorld, η χρήση της λειτουργίας φαίνεται να είναι αρκετά απλή, αν και προς το παρόν υποστηρίζονται μόνο συσκευές Android.

Η ιδέα της χρήσης ενός smartphone ως webcam δεν είναι καινούρια. Αρχικά, οι χρήστες έπρεπε να καταφύγουν σε εφαρμογές τρίτων για να επιτύχουν αυτή τη λειτουργικότητα. Στη συνέχεια, η Apple εισήγαγε το Continuity Camera για τους χρήστες της, ενώ πρόσφατα και το Android 14 πρόσθεσε μια παρόμοια δυνατότητα.

Η Microsoft, αν και με κάποια καθυστέρηση, προσφέρει πλέον μια ενσωματωμένη λύση για τους χρήστες των Windows, δίνοντας τη δυνατότητα αντικατάστασης των συχνά χαμηλής ποιότητας ενσωματωμένων webcams των υπολογιστών με τις πιο εξελιγμένες κάμερες των smartphones.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Connected Camera, χρειάζεστε έναν υπολογιστή με Bluetooth που τρέχει Windows 11 24H2 και ένα τηλέφωνο με Android 8.0 ή νεότερη έκδοση. Η διαδικασία σύνδεσης περιλαμβάνει τη χρήση του Phone Link ή των ρυθμίσεων "Manage mobile devices". Και οι δύο συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi, και θα χρειαστεί να δώσετε τις απαραίτητες άδειες για την πρόσβαση του υπολογιστή στην κάμερα του τηλεφώνου.

Μόλις το τηλέφωνό σας εμφανιστεί στο μενού "My devices" στη σελίδα "Manage mobile devices", θα δείτε μια επιλογή "Use as a connected camera". Ενεργοποιώντας αυτή την επιλογή, το τηλέφωνό σας θα εμφανιστεί ως συσκευή webcam σε εφαρμογές βιντεοκλήσεων όπως το Zoom, το Google Meet και το Microsoft Teams.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την μπροστινή είτε την πίσω κάμερα του τηλεφώνου σας, και η ροή βίντεο θα προσαρμόζεται αυτόματα μεταξύ κατακόρυφης και οριζόντιας λειτουργίας ανάλογα με τον προσανατολισμό του τηλεφώνου. Επιπλέον, αν ο υπολογιστής σας υποστηρίζει τα Windows Studio Effects, αυτά θα λειτουργούν κανονικά ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα του τηλεφώνου σας.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά με νέες λειτουργίες των Windows, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που χρειάζονται βελτίωση. Το PCWorld ανέφερε ότι η χρήση της λειτουργίας σε φορητό υπολογιστή οδήγησε σε ροή βίντεο ανάλυσης 720p, παρόλο που η ενσωματωμένη webcam του υπολογιστή κατέγραφε σε 1080p. Η Microsoft πιθανότατα θα συμπεριλάβει αυτό το ζήτημα στη λίστα των προβλημάτων που πρέπει να διορθωθούν στην έκδοση Windows 11 24H2.

