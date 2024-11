Οι επικές ταινίες «ΤheHungerGames» έρχονται το Νοέμβριο στη Nova! Οι σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το preguel «The HungerGames: The Ballad of Songbirds&Snakes» που κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 10/11 (22:00) στο Novacinema1 και τις ταινίες της σειράς «The HungerGames 2: CatchingFire» (7/11), «The HungerGames: MockingjayPart 1» (14/11), «The HungerGames: MockingjayPart 2» (21/11) και «The HungerGames: The Ballad of Songbirds&Snakes» (28/11) που θα προβληθούνκάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema2!Η SundayPremiere αυτής της Κυριακής (10/11, 22:00)στο Novacinema1 φέρνει στις οθόνες των συνδρομητών τη μεγάλη πρεμιέρα του prequel «TheHungerGames: TheBalladofSongbirds&Snakes» (2023, διάρκειας 151’)με τους ViolaDavis, TomBlyth, HunterSchafer σε σκηνοθεσία του FrancisLawrence.Ο νεαρός ΚοριολανόςΣνόου αποτίνει έναν φόρο τιμής στους 10ους Αγώνες Πείνας που διεξήχθησαν πριν από 64 χρόνια. Καθώς περνά τη σκληρή δοκιμασία, έρχεται αντιμέτωπος με ηθικά διλήμματα που θα διαμορφώσουν το μέλλον του στην Πάνεμ.Στοπλαίσιοτουαφιερώματοςτηςμεταφοράςτηςδημοφιλούςσειράςδυστοπικώνμυθιστορημάτωντης Suzanne Collins απότηνΠέμπτη 7/11 (22:00) οισυνδρομητέςθαμπουνστοκαταιγιστικόκλίματων«TheHungerGamesμετηνπροβολήτηςταινίας«The Hunger Games 2: Catching Fire» » (2013, διάρκειας 146’) μετους Jennifer Lawrence, Woody Harrelson, Josh Hutcherson, Philip Seymour Hoffman σεσκηνοθεσίατου Francis Lawrence. Η Κάτνις κι ο Πίτα επιστρέφουν στην επικίνδυνη αρένα για τους Εορταστικούς Αγώνες, καθώς η επανάσταση σιγοβράζει στις περιφέρειες. Ο αγώνας τους για επιβίωση γίνεται σύμβολο ελπίδας για την Πάνεμ.ΗσυνέχειαείναιτηνΠέμπτη 14/11 (22:00) μετηνταινία «The Hunger Games: Mockingjay Part 1» (2014, διάρκειας 123’) μετουςJennifer Lawrence, Julianne Moore, Woody Harrelson, Josh Hutcherson σεσκηνοθεσίατου Francis Lawrence.Η Κάτνις γίνεται το σύμβολο της επανάστασης, ενώ παλεύει με την προσωπική απώλεια και το βάρος της ηγεσίας, καθώς ηγείται μιας εξέγερσης που μπορεί να αλλάξει την Πάνεμ για πάντα.ΤοαφιέρωμαστοNovacinema2 συνεχίζεταιτηνΠέμπτη 21/11 (22:00) μετηνταινία «The Hunger Games: Mockingjay Part 2» (2015, διάρκειας 137’) μετουςJennifer Lawrence, Julianne Moore, Woody Harrelson, Josh Hutchersonσεσκηνοθεσίατου Francis Lawrence.Με τον πόλεμο στην Πάνεμ να μαίνεται ανεξέλεγκτα, η ΚάτνιςΕβερντιν, ως αρχηγός της επανάστασης, κατευθύνεται στην Κάπιτολ με σκοπό να δώσει ένα οριστικό τέλος στη δράση του προέδρου Σνόου.Την τελευταία Πέμπτη του Νοεμβρίου (28/11, 22:00) θα μεταδοθεί το prequel«The HungerGames: The Ballad of Songbirds&Snakes».Απόλαυσε τηSundayPremiereστο Novacinema1 και το επικό αφιέρωμα στο Novacinema2 αλλά και OnDemand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demandσου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.Πηγή: tvnea.com