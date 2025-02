Κορυφαίες ξένες σειρές και ταινίες με συναρπαστική πλοκήστο ANT1+

The Couple Next Door, ένα νεαρό ζευγάρι μετακομίζει στα προάστια για μια καλύτερη ζωή και βρίσκεται μπλεγμένο σε έναν ιστό προδοσίας και πάθους με τους νέους γείτονές του. On Death Row, ο Πάμπλο βρίσκεται στο λάθος μέρος, τη λάθος ώρα και συλλαμβάνεται. Ένας αστυνομικός παρατηρεί ότι ο Πάμπλο έχει τρομερή ομοιότητα με έναν ύποπτο που κατηγορείται για τριπλή δολοφονία.

After We Fell, το τρίτο μέρος του πολύ επιτυχημένου franchise AFTER είναι εδώ! The Man Who Killed Don Quixote, ένας κυνικός σκηνοθέτης διαφημιστικών βρίσκεται παγιδευμένος στις παραισθήσεις του Δον Κιχώτη. The Lost Prince, με τον Γάλλο σούπερ σταρ Omar Sy σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Πηγή: tvnea.com