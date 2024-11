Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ ́ αριθμόν 2700/12.06.2024 ενημέρωσης μας για την προσφορά της Τράπεζα EUROBANK για όλους τους φαρμακοποιούς της Ελλάδος σας, η Τράπεζα απέστειλε στο πλαίσιο του Προγράμματος Business Banking Φαρμακεία νέα εμπλουτισμένη και ολοκληρωμένη προσφορά (πατήστε ΕΔΩ) που περιλαμβάνει επιπλέον παροχές οι οποίες είναι οι κάτωθι:

1. IRIS payment for business

Υπηρεσία για εισπράξεις από ελεύθερους επαγγελματίες, μέσω της διατραπεζικής υπηρεσίας IRIS. Οι πολίτες που προσέρχονται στα φαρμακεία μπορούν να πληρώνουν από το κινητό τους, χωρίς να γνωρίζουν τον αριθμό λογαριασμού. Άμεση πίστωση χρημάτων με ειδοποίηση στο κινητό σας, μέσω του Eurobank Mobile App, Δωρεάν υπηρεσία έως 31/01/2025.

2. Νέο χρηματοδοτικό προϊόν | Κεφάλαιο Κίνησης έναντι εισπράξεων ΕΟΠΥΥ με τιμολόγηση : Eur 3M + 4,3% + εισφορά Ν.12 (0,6%) με την προϋπόθεση τήρησης στην Τράπεζα Eurobank του λογαριασμού πίστωσης των μη καταβληθέντων βεβαιωμένων οφειλών από τον ΕΟΠΥΥ.

3. Business Credit Mastercard με δωρεάν συνδρομή για 6 μήνες καλύπτοντας επαγγελματικές ανάγκες και παρέχοντας δυνατότητα άτοκων δόσεων και πρόγραμμα επιβράβευσης, για όσες αιτήσεις καταχωρηθούν έως 31/12/2024.

4. Pos Cash Advance | Νέα λειτουργικότητα Open Banking

Μέσω της ΝΕΑΣ υπηρεσίας Open Banking, με προνομιακό επιτόκιο (4,9% πλέον εισφοράς Ν.128 δηλ. 0,6%) Το χρεωστικό υπόλοιπο της χρηματοδότησης αποσβένεται σταδιακά από τις ημερήσιες συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω του POS της EUROBANK. Το πρόγραμμα απευθύνεται πλέον πέραν των πελατών της Τράπεζας Eurobank και σε πελάτες άλλων τραπεζών, με υφιστάμενο ενεργό POS που αναζητούν άμεση χρηματοδότηση για να καλύψουν ανάγκες ρευστότητας, εφόσον



πληρούνται οι προϋποθέσεις του προγράμματος.

5. Υπηρεσία All in one platform σε συνεργασία με την εταιρεία Worldline Greece





H εφαρμογή που μετατρέπει το POS σε ταμειακή μηχανή, με εφάπαξ ετήσιο κόστος, χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Πληρωμές με μετρητά και κάρτα, με άμεση διασύνδεση με την πλατφόρμα MyData.

6. Μη τραπεζικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τρίτες εταιρείες για την ψηφιακή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του φαρμακείου.

7. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας Eurobank Ανάπτυξη, προσφέρεται υποστήριξη σε όλα τα στάδια συμμετοχής σε Αναπτυξιακά Προγράμματα.

Υπενθυμίζουμε τις ήδη υπάρχουσες παροχές οι οποίες διατηρούνται στην προσφορά της Τράπεζας:

Το πακέτο συναλλαγών «Advanced for Business», το οποίο παρέχει τα εξής :

- για νέες εγγραφές έως 31/12/2024, ισχύει 12μηνη απαλλαγή από το τέλος των 7 ευρώ κάθε μήνα που απαιτείται για τη διατήρησή του πακέτου.

- Δωρεάν 1 Μπλοκ επιταγών κάθε μήνα 10 ή 25 φύλλων ανά μήνα, μέσω e-Banking ή EuroPhone Banking,

- Δωρεάν εκτέλεση απεριόριστων παγίων εντολών προς Οργανισμούς (τηλεφωνία, ύδρευση, ενέργεια, ασφαλιστικές εταιρείες)

- Δωρεάν απεριόριστος αριθμός πληρωμών ΕΦΚΑ μέσα από το e-Banking,





- Δωρεάν έως 8 εισερχόμενα εμβάσματα εντός Ελλάδας κάθε μήνα σε ευρώ, με χρήση IBAN,

- Δωρεάν έως 8 μεταφορές χρημάτων εντός Ελλάδας κάθε μήνα και πληρωμές πιστωτικών καρτών άλλων τραπεζών, μέσω e-Banking ή EuroPhone Banking,

- Δωρεάν έως 8 πληρωμές λογαριασμών κάθε μήνα, μέσω e-banking και euro phone banking,

- Προνομιακό επιτόκιο 0,6 % στον όψεως των φαρμακοποιών με υπόλοιπο άνω των 20χιλ€ (Προϋπόθεση η πίστωση νέων κεφαλαίων ποσού τουλάχιστον 20χιλ €. Ισχύει για μεταφορές που θα γίνουν έως 31/12/2024)

➢ Χορήγηση ενός 1 Δωρεάν Τερματικού POS

- Τα φαρμακεία εμπίπτουν στην πολιτική χορήγησης δωρεάν τερματικού (ενσύρματου ή ασύρματου) με την προϋπόθεση ετήσιου τζίρου επιχείρησης >200χ (βάσει του Ε3-κατάσταση οικονομικών στοιχείων)

- Δυνατότητα χορήγησης επιπλέον τερματικού εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις (ανάγκη , τζίρος επιχείρησης)

- Προμήθεια POS 0,60 % για VISA/Master Κάρτες Eurobank και VISA/Master Λοιπών Τραπεζών για συναλλαγές εντός ΕΟΧ. (δηλαδή προμήθεια 0,60 % ανεξάρτητα από την Τράπεζα από την οποία έχουν εκδοθεί αυτές οι κάρτες)

➢ Συγχρηματοδοτούμενα & Εγγυοδοτικά χρηματοδοτικά εργαλεία

- Invest EU RRF1 & ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ Εγγυοδοτικό (Έως εξαντλήσεως των διαθέσιμων κεφαλαίων)

• Έκπτωση 50% στα έξοδα αξιολόγησης

• Κεφαλαίου Κίνησης ή & Επενδυτικού Σκοπού (Στέγη – Εξοπλισμός)

• Eur 1m + spread 1,5 % - 2,7 % + εισφορά Ν.128.

➢ Παράλληλα, τα φαρμακεία μπορούν να λάβουν επιπλέον κεφάλαια κίνησης με διάρκεια έως 5 έτη με ευέλικτη διαδικασία έγκρισης για ποσά έως 50 χιλ. ευρώ άνευ εξασφαλίσεων, με προνομιακό επιτόκιο όπως περιγράφεται στην προσφορά.

➢ Παρέχεται επίσης επιπλέον έκπτωση στα ασφάλιστρα για τα προγράμματα ασφάλισης περιουσίας, επαγγελματικής ευθύνης, για προσωπικές ασφαλίσεις κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τη δυνατότητα απόκτησης του πακέτου της προσφοράς, οι φαρμακοποιοί μπορούν να απευθύνονται στο πλησιέστερο κατάστημα εξυπηρέτησής τους και ηλεκτρονικά μέσω του Eurobank.gr καθώς επίσης και να επικοινωνούν στην ειδική τηλεφωνική γραμμή 210-9555222.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

















