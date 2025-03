tinanantsou.blogspot.gr

Στην αγορά εξοπλισμού για το εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων του ΑΠΘ, προχώρησε η οικογένεια του Γιώργου Παπάζογλου, με χρήματα που συγκεντρώθηκαν αντί στεφάνων στην κηδεία του άτυχου φοιτητή.Ο άτυχος φοιτητής χάθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών, καθώς ταξίδευε στο μοιραίο τρένο με την κοπέλα του στο τρίτο βαγόνι. Οι γονείς του φοιτητή αντί στεφάνων, ζήτησαν να γίνουν δωρεές στο λογαριασμό 75629 του ΕΛΚΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με σκοπό την εκπαιδευτική και ερευνητική αναβάθμιση του Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματίων, στη μνήμη του.Συγκεντρώθηκε το ποσό των 23.758,00 ευρώ και αγοράστηκε εξοπλισμός που περιλαμβάνει σωλήνα ακτίνων-Χ με τον ελεγκτή (Mini-X2 Tube and Controller (50kV / 4W) MNX2-910-Ag) συνολικής αξίας 15.500 ευρώ και μια διάταξη του πειράματος Franck-Hertz με λυχνία υδραργύρου (Franck-Hertz experiment with Hg-tube) συνολικής αξίας 6.193,80 ευρώ.Στη μνήμη του Γιώργου Παπάζογλου, μια αίθουσα του ΑΠΘ πήρε το όνομα του.Η ανάρτηση της Δέσποινας Γκανίδου:Ο Γιώργος Παπάζογλου ήταν 22 χρονών. Ταξίδευε με το μοιραίο τρένο μαζί με την κοπέλα του στο βαγόνι 3. Τη στιγμή της σύγκρουσης ήταν στο κυλικείο. Ήταν ένας χαρούμενος, αισιόδοξος νέος, γεμάτος όνειρα και δίψα για τη ζωή. Ήθελε να εξερευνήσει τον κόσμο της τέχνης, της φιλοσοφίας και της επιστήμης.Σπούδαζε στο τμήμα Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και θα συνέχιζε μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό στη σωματιδιακή φυσική και κβαντομηχανική.Οι γονείς του και ο αδερφός του ευχαριστούν θερμά για τις δωρεές όλους όσους κατέθεσαν, αντί στεφάνου, στο λογαριασμό 75629 του ΕΛΚΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με σκοπό την εκπαιδευτική και ερευνητική αναβάθμιση του Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματίων, στη μνήμη του Γιώργου.Συγκεντρώθηκε το ποσό των 23.758,00€. Με τα χρήματα αυτά αγοράστηκε εξοπλισμός που περιλαμβάνει σωλήνα ακτίνων-Χ με τον ελεγκτή (Mini-X2 Tube and Controller (50kV / 4W) MNX2-910-Ag) συνολικής αξίας 15.500€ και μια διάταξη του πειράματος Franck-Hertz με λυχνία υδραργύρου (Frank-Hertz experiment with Hg-tube) συνολικής αξίας 6.193,80€. Ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί στις φοιτητικές ασκήσεις του Εργαστηρίου Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων.Ευχαριστούν επίσης την Σύγκλητο και το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που αποφάσισαν να δοθεί το όνομα του Γιώργου σε αίθουσα του εργαστηρίου Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων.Πηγή