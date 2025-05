Από φωτογραφίες, μηνύματα και αναμνήσεις μέχρι πιστωτικές κάρτες, τραπεζικούς λογαριασμούς και κάθε είδους προσωπική οργάνωση, τα smartphones είναι το ψηφιακό μας "εγώ". Έτσι, όταν ένα χαθεί ή κλαπεί, οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ χειρότερες από το απλό κόστος της συσκευής.

Τι να κάνετε αν συμβεί το χειρότεροΗ άμεση αντίδραση - όπως αναφέρει ο Guardian - είναι το κλειδί για την προστασία σας από κλοπή δεδομένων, απάτες και πιθανή πρόσβαση στους λογαριασμούς σας – και με λίγη τύχη, ίσως ξαναβρείτε το τηλέφωνό σας.Μόλις διαπιστώσετε ότι λείπει:Εντοπίστε το τηλέφωνό σας μέσω της λειτουργίας Find My (Apple ή Google), εφόσον είναι ενεργοποιημένη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή, tablet ή ακόμη και το κινητό κάποιου άλλου.Κλειδώστε το εξ αποστάσεως μέσω της υπηρεσίας και ορίστε το ως "χαμένο". Έτσι προστατεύονται τα δεδομένα σας, απενεργοποιείται η χρήση Apple ή Google Pay και εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη για όποιον το βρει.Μπορείτε επίσης να το διαγράψετε εξ αποστάσεως αν κριθεί απαραίτητο.Επικοινωνήστε με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας για να μπλοκάρετε την κάρτα SIM και να αποφύγετε χρεώσεις από τρίτους. Ζητήστε του να ελέγξει για πρόσφατες χρεώσεις και να απενεργοποιήσει την υπηρεσία "χρέωση στον λογαριασμό".Επικοινωνήστε με την τράπεζά σας ή την εταιρεία της πιστωτικής σας κάρτας, αν αυτές είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνο, και απενεργοποιήστε Apple ή Google Pay.Καταγγείλετε την κλοπή στην αστυνομία και δώστε τον αριθμό IMEI του τηλεφώνου (θα τον βρείτε στο κουτί, στον λογαριασμό σας Apple ή Google, ή στην υπηρεσία Find My).Ενημερώστε την ασφαλιστική σας εταιρεία αν έχετε κάλυψη για το τηλέφωνό σας.Αλλάξτε τους κωδικούς πρόσβασης για σημαντικούς λογαριασμούς. Ξεκινήστε με το email, ώστε να μην μπορούν να κάνουν επαναφορά κωδικών σε άλλους λογαριασμούς.Αφαιρέστε το τηλέφωνο από τους λογαριασμούς και τις υπηρεσίες σας για να αποσυνδεθεί και να εμποδίσετε την πρόσβαση στα αποθηκευμένα δεδομένα.Πριν συμβεί κάτι – Πώς να προετοιμαστείτεΟρίστε ισχυρό PIN και ενεργοποιήστε αναγνώριση προσώπου ή δακτυλικών αποτυπωμάτων. Επίσης, μειώστε τον χρόνο κλειδώματος της οθόνης.Ενεργοποιήστε το "Find My" ή την υπηρεσία "Εύρεση συσκευής" στις ρυθμίσεις. Επιτρέπει τον εντοπισμό, κλείδωμα ή διαγραφή του κινητού μέσω browser ή άλλης συσκευής.Σε iPhone, ενεργοποιήστε το "Stolen Device Protection" που μπλοκάρει πρόσβαση σε κωδικούς και κάρτες χωρίς βιομετρική επιβεβαίωση.Σε Android, ενεργοποιήστε το "Theft Protection" από τις ρυθμίσεις Google: κλειδώνει τη συσκευή αν ανιχνευθεί κλοπή, επιτρέπει απομακρυσμένο κλείδωμα και μπλοκάρει την πρόσβαση χωρίς πρόσωπο ή αποτύπωμα.Ορίστε PIN για την κάρτα SIM, ώστε να αποτραπεί η μεταφορά της σε άλλη συσκευή.Καταγράψτε τον αριθμό IMEI του κινητού σας – πληκτρολογήστε *#06# για να τον δείτε.Ενεργοποιήστε βιομετρική επιβεβαίωση σε τραπεζικές και ευαίσθητες εφαρμογές για πρόσβαση μόνο από εσάς.Απενεργοποιήστε την πρόσβαση σε γρήγορες ρυθμίσεις, Siri ή Google Assistant/Gemini και ειδοποιήσεις όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη. Έτσι αποτρέπετε την απενεργοποίηση του internet ή την ανάγνωση κωδικών δύο βημάτων.Κάντε τακτικό backup των δεδομένων και ρυθμίσεών σας με iCloud (iPhone) ή Google Drive (Android).Αποθηκεύστε τις φωτογραφίες σας στο cloud μέσω iCloud Photos, Google Photos, Amazon Photos ή άλλη υπηρεσία.