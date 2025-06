Το Νέφος του Όορτ είναι μια τεράστια περιοχή παγωμένων αντικειμένων που περιβάλλει τον Ήλιο μας. Θεωρούμε ότι από εκεί προέρχονται οι κομήτες. Συνήθως το Νέφος του Όορτ σχεδιάζεται ως μια αόριστη σφαιρική κατανομή αντικειμένων που περιβάλλουν την Ζώνη Kuiper και το πλανητικό μας σύστημα. Όμως σύμφωνα με (παλαιότερες), αλλά και μια πρόσφατη δημοσίευση των David Nesvornýet al στο περιοδικό ‘The Astrophysical Journal‘, το Νέφος του Όορτ αποκτά ένα πιο περίεργο σχήμα:

Προσομοίωση αστρονόμων δείχνει ότι παλιρροιακές δυνάμεις από τον Γαλαξία μας δίνουν μια σπειροειδή μορφή στο εσωτερικό Νέφος του Όορτ που μοιάζει με σχήμα γαλαξία! Η μπλε γραμμή δείχνει το επίπεδο του Γαλαξία μας και η κόκκινη το επίπεδο στο οποίο κινούνται οι πλανήτες, που ονομάζεται «εκλειπτική».

Το Νέφος του Όορτ σχηματίστηκε πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια, όταν το Ηλιακό Σύστημα ήταν σε νεαρή ηλικία. Καθώς οι εξωτερικοί πλανήτες απομάκρυναν την τροχιακή τους γειτονιά, τρισεκατομμύρια μικρά παγωμένα αντικείμενα ωθήθηκαν σε πολύ έκκεντρες τροχιές που πλησιάζουν έως και 30 αστρονομικές (AU) τον Ήλιο και στη συνέχεια απομακρύνονται μέχρι και 1.000 AU. Υπενθυμόζεται ότι η Γη απέχει 1 AU(=150 εκατομμύρια χιλιόμετρα) από τον Ήλιο. Αργότερα, οι γαλαξιακές παλιρροιακές δυνάμεις ώθησαν αυτά τα αντικείμενα πιο μακριά από τον Ήλιο και άλλαξαν την κλίση των τροχιών τους. Οι αλληλεπιδράσεις με κοντινά άστρα τείνουν να τυχαιοποιούν τις τροχιές των αντικειμένων του Νέφους του Όορτ.

Το εσωτερικό Νέφος του Όορτ αποτελείται από αντικείμενα που βρίσκονται σε απόσταση 1000 έως 10.000 AU από τον Ήλιο. Είναι λίγο-πολύ επίπεδο, με διάμετρο περίπου 15.000 AU, κλίση 30° ως προς την εκλειπτική και μοιάζει με σπείρα με δύο στριμμένους βραχίονες. Παρά το γεγονός ότι σπειροειδής μορφή είναι μακρόβια, η άμεση παρατηρησιακή ανίχνευσή της μάλλον είναι πολύ δύσκολη.

Το Νέφος του Όορτ θυμίζει το ανέκδοτο με τις σφαιρικές αγελάδες. Οι φυσικοί όταν μελετούν κάτι ξεκινούν «υποθέτοντας μια σφαιρική αγελάδα». Αλλά όταν καταπιάνονται με τις λεπτομέρειες η «σφαιρική αγελάδα» γίνεται πιο περίπλοκη προσεγγίζοντας μια κανονική αγελάδα.

διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες:



1. The Oort Cloud – https://johncarlosbaez.wordpress.com/2025/06/06/the-oort-cloud/



2. David Nesvornýet al: «A Spiral Structure in the Inner Oort Cloud, The Astrophysical Journal 983 (2025)





https://physicsgg.me/

tinanantsou.blogspot.gr